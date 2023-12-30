Ідеальний салат на святковий стіл — відео рецепт

Рецепт салату "снігова красуня" від якого неможливо відірватися
Салату з маринованою цибулею, яблуком та крабовими паличками, який готується дуже просто та швидко, а ваші гості обов'язково попросять рецепт. Цей найніжніший салат сподобається любителям незвичайних та легких закусок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.
Вам знадобиться:
- яйця 3 шт.;
- крабові палички 180 гр;
- цибуля 1 шт;
- сіль 0,5 ч. л;
- цукор 1 год.
- оцет 1 ст.
- яблуко 1 шт.;
- вершкове масло|мастило| 50 гр;
- плавлений сир 2 шт;
- майонез.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно дрібно нарізати цибулю і замаринувати її з сіллю, цукром та оцтом.
Далі потрібно нарізати крабові палички дрібним кубиком.
Заздалегідь натерті яйця натираємо на середній тертці. Тепер починаємо збирати салат. Першим шаром будуть яйця, які потрібно змастити майонезом.
Викласти крабові палички і змастити майонезом.
Далі викладаємо мариновану цибулю, змащуємо майонезом. Тепер потрібно натерти на великій тертці одне кисло-солодке та викласти останнім шаром. Змащуємо майонезом.
Зверху натираємо заморожений шматочок вершкового масла.
Останнім шаром також натираємо плавлений сир.
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