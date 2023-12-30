Ідеальний салат на святковий стіл — відео рецепт

Новорічний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салату з маринованою цибулею, яблуком та крабовими паличками, який готується дуже просто та швидко, а ваші гості обов'язково попросять рецепт. Цей найніжніший салат сподобається любителям незвичайних та легких закусок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

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Вам знадобиться:

яйця 3 шт.;

крабові палички 180 гр;

цибуля 1 шт;

сіль 0,5 ч. л;

цукор 1 год.

оцет 1 ст.

яблуко 1 шт.;

вершкове масло|мастило| 50 гр;

плавлений сир 2 шт;

майонез.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно дрібно нарізати цибулю і замаринувати її з сіллю, цукром та оцтом.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати крабові палички дрібним кубиком.

Крабові палички. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заздалегідь натерті яйця натираємо на середній тертці. Тепер починаємо збирати салат. Першим шаром будуть яйця, які потрібно змастити майонезом.

Крабові палички та цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Викласти крабові палички і змастити майонезом.

Яйця та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі викладаємо мариновану цибулю, змащуємо майонезом. Тепер потрібно натерти на великій тертці одне кисло-солодке та викласти останнім шаром. Змащуємо майонезом.

Вершкове масло. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху натираємо заморожений шматочок вершкового масла.

Плавлений сир. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Останнім шаром також натираємо плавлений сир.

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