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Рецепт салату "снігова красуня" від якого неможливо відірватися

30 грудня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний салат на святковий стіл — відео рецепт
Новорічний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Салату з маринованою цибулею, яблуком та крабовими паличками, який готується дуже просто та швидко, а ваші гості обов'язково попросять рецепт. Цей найніжніший салат сподобається любителям незвичайних та легких закусок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

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Вам знадобиться:

  • яйця 3 шт.;
  • крабові палички 180 гр;
  • цибуля 1 шт;
  • сіль 0,5 ч. л;
  • цукор 1 год.
  • оцет 1 ст.
  • яблуко 1 шт.;
  • вершкове масло|мастило| 50 гр;
  • плавлений сир 2 шт;
  • майонез.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно дрібно нарізати цибулю і замаринувати її з сіллю, цукром та оцтом.

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати крабові палички дрібним кубиком.

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Крабові палички. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заздалегідь натерті яйця натираємо на середній тертці. Тепер починаємо збирати салат. Першим шаром будуть яйця, які потрібно змастити майонезом.

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Крабові палички та цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Викласти крабові палички і змастити майонезом.

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Яйця та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі викладаємо мариновану цибулю, змащуємо майонезом. Тепер потрібно натерти на великій тертці одне кисло-солодке та викласти останнім шаром. Змащуємо майонезом.

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Вершкове масло. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху натираємо заморожений шматочок вершкового масла.

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Плавлений сир. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Останнім шаром також натираємо плавлений сир.

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