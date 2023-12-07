Дуже смачний та пікантний салат схожий на олів'є — відео рецепт

Рецепт салату Робін-Бобін — брат олів'є на Новий Рік Дракона 2024 року
Салат Робін-Бобін відразу багатьох зацікавить назвою і простими, але при цьому інгредієнтами, що добре поєднуються. Цей салат виходить схожим на олів'є, але пікантніший і оригінальніший за смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- шинка чи варено-копчене м'ясо 250 г;
- квасоля консервована 200 г (1 стандартна банка; вага без рідини);
- горошок консервований 250 г. (1 стандартна банка; вага без рідини);
- цибуля – 1 шт. (1 ст.л. 6% оцту, 2 ст.л. води, 1 ч.л. цукру для маринування цибулі);
- маринований огірок 150 г;
- яйце варене 3 шт;
- арахіс солоний 50 г;
- майонез до смаку.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю дрібним кубиком, додати оцет, цукор та воду. Перемішати та залишити маринуватися на 10-15 хвилин.
Після цього злити рідину, за бажанням можна промити цибулю холодною водою.
М'ясо чи шинку нарізати кубиком. Варене яйце натерти на тертці.
У мисці змішати шинку, горошок, квасолю, цибулю, маринований огірок, арахіс і замариновану цибулю.
Додати майонез до смаку і перемішати.
У роз'ємне кільце викласти салат, трохи утрамбувати.
Зверху викласти натерті на тертці яйця. Можна посолити яйця до смаку.
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