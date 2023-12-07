Дуже смачний та пікантний салат схожий на олів'є — відео рецепт

Новорічний салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат Робін-Бобін відразу багатьох зацікавить назвою і простими, але при цьому інгредієнтами, що добре поєднуються. Цей салат виходить схожим на олів'є, але пікантніший і оригінальніший за смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

шинка чи варено-копчене м'ясо 250 г;

квасоля консервована 200 г (1 стандартна банка; вага без рідини);

горошок консервований 250 г. (1 стандартна банка; вага без рідини);

цибуля – 1 шт. (1 ст.л. 6% оцту, 2 ст.л. води, 1 ч.л. цукру для маринування цибулі);

маринований огірок 150 г;

яйце варене 3 шт;

арахіс солоний 50 г;

майонез до смаку.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю дрібним кубиком, додати оцет, цукор та воду. Перемішати та залишити маринуватися на 10-15 хвилин.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Після цього злити рідину, за бажанням можна промити цибулю холодною водою.

Мариновані огірки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

М'ясо чи шинку нарізати кубиком. Варене яйце натерти на тертці.

Натерте яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У мисці змішати шинку, горошок, квасолю, цибулю, маринований огірок, арахіс і замариновану цибулю.

Додавання горошку та арахісу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати майонез до смаку і перемішати.

Додавання майонезу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У роз'ємне кільце викласти салат, трохи утрамбувати.

Натерті яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху викласти натерті на тертці яйця. Можна посолити яйця до смаку.

Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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