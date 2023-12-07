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Рецепт салату Робін-Бобін — брат олів'є на Новий Рік Дракона 2024 року

7 грудня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний та пікантний салат схожий на олів'є — відео рецепт
Новорічний салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Салат Робін-Бобін відразу багатьох зацікавить назвою і простими, але при цьому інгредієнтами, що добре поєднуються. Цей салат виходить схожим на олів'є, але пікантніший і оригінальніший за смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • шинка чи варено-копчене м'ясо 250 г;
  • квасоля консервована 200 г (1 стандартна банка; вага без рідини);
  • горошок консервований 250 г. (1 стандартна банка; вага без рідини);
  • цибуля – 1 шт. (1 ст.л. 6% оцту, 2 ст.л. води, 1 ч.л. цукру для маринування цибулі);
  • маринований огірок 150 г;
  • яйце варене 3 шт;
  • арахіс солоний 50 г;
  • майонез до смаку.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю дрібним кубиком, додати оцет, цукор та воду. Перемішати та залишити маринуватися на 10-15 хвилин.

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Після цього злити рідину, за бажанням можна промити цибулю холодною водою.

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Мариновані огірки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

М'ясо чи шинку нарізати кубиком. Варене яйце натерти на тертці.

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Натерте яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У мисці змішати шинку, горошок, квасолю, цибулю, маринований огірок, арахіс і замариновану цибулю.

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Додавання горошку та арахісу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати майонез до смаку і перемішати.

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Додавання майонезу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У роз'ємне кільце викласти салат, трохи утрамбувати.

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Натерті яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху викласти натерті на тертці яйця. Можна посолити яйця до смаку.

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Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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