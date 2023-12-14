Рецепт смачного салату — відео

Рецепт салату "новинка" з оселедцем — збережіть на Новий рік 2024
Дуже простий у приготуванні і смачний салат, в якому класичне поєднання відвареної картоплі з оселедцем та цибулею гармонійно поєднується з болгарським перцем, кислим яблуком та оливками. Новий свіжий та неповторний смак звичних нам інгредієнтів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- оселедець (філе) 300 гр;
- картопля відварена 200-250 гр;
- цибуля;
- яблуко кисле зелене 1 шт. (100-120 гр);
- болгарський перець 150 г;
- оливки 50 гр.
Для соусу:
- дижонська гірчиця 1 ст.
- оцет 6% яблучний чи винний 1 ст.л;
- чорний перець;
- цукор 1 ч.л. без гірки;
- сіль 1/3 ч.л;
- рослинна олія.
Спосіб приготування
Спочатку займемося соусом, щоб він настоявся, поки нарізатимемо інгредієнти для салату.
Змішати олію, гірчицю, оцет, цукор, сіль та чорний перець. Інтенсивно перемішати виделкою, щоб соус трохи загуснув.
Нарізати соломкою цибулю, відварену картоплю, філе оселедця.
Болгарський перець очистити від перегородок та насіння, нарізати тонкою соломкою.
Тонкою соломкою нарізати зелене кисле яблуко в останню чергу, щоб воно не потемніло.
Оливки можна залишити цілими і розрізати на 2 або 4 частини залежно від розміру.
Змішати усі інгредієнти, полити соусом.
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