Рецепт смачного салату — відео

Салат з оселедцем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже простий у приготуванні і смачний салат, в якому класичне поєднання відвареної картоплі з оселедцем та цибулею гармонійно поєднується з болгарським перцем, кислим яблуком та оливками. Новий свіжий та неповторний смак звичних нам інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

оселедець (філе) 300 гр;

картопля відварена 200-250 гр;

цибуля;

яблуко кисле зелене 1 шт. (100-120 гр);

болгарський перець 150 г;

оливки 50 гр.

Для соусу:

дижонська гірчиця 1 ст.

оцет 6% яблучний чи винний 1 ст.л;

чорний перець;

цукор 1 ч.л. без гірки;

сіль 1/3 ч.л;

рослинна олія.

Спосіб приготування

Спочатку займемося соусом, щоб він настоявся, поки нарізатимемо інгредієнти для салату.

Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати олію, гірчицю, оцет, цукор, сіль та чорний перець. Інтенсивно перемішати виделкою, щоб соус трохи загуснув.

Цибуля для салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати соломкою цибулю, відварену картоплю, філе оселедця.

Картопля та цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Болгарський перець очистити від перегородок та насіння, нарізати тонкою соломкою.

Шматочки оселедця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонкою соломкою нарізати зелене кисле яблуко в останню чергу, щоб воно не потемніло.

Солодкий перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оливки можна залишити цілими і розрізати на 2 або 4 частини залежно від розміру.

Свіже яблуко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати усі інгредієнти, полити соусом.

Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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