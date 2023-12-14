Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Рецепт салату "новинка" з оселедцем — збережіть на Новий рік 2024 arrow

Рецепт салату "новинка" з оселедцем — збережіть на Новий рік 2024

14 грудня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт смачного салату — відео
Салат з оселедцем. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже простий у приготуванні і смачний салат, в якому класичне поєднання відвареної картоплі з оселедцем та цибулею гармонійно поєднується з болгарським перцем, кислим яблуком та оливками. Новий свіжий та неповторний смак звичних нам інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • оселедець (філе) 300 гр;
  • картопля відварена 200-250 гр;
  • цибуля;
  • яблуко кисле зелене 1 шт. (100-120 гр);
  • болгарський перець 150 г;
  • оливки 50 гр.

Для соусу:

  • дижонська гірчиця 1 ст.
  • оцет 6% яблучний чи винний 1 ст.л;
  • чорний перець;
  • цукор 1 ч.л. без гірки;
  • сіль 1/3 ч.л;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування

Спочатку займемося соусом, щоб він настоявся, поки нарізатимемо інгредієнти для салату.

null
Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати олію, гірчицю, оцет, цукор, сіль та чорний перець. Інтенсивно перемішати виделкою, щоб соус трохи загуснув.

null
Цибуля для салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати соломкою цибулю, відварену картоплю, філе оселедця.

null
Картопля та цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Болгарський перець очистити від перегородок та насіння, нарізати тонкою соломкою.

null
Шматочки оселедця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонкою соломкою нарізати зелене кисле яблуко в останню чергу, щоб воно не потемніло.

null
Солодкий перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оливки можна залишити цілими і розрізати на 2 або 4 частини залежно від розміру.

null
Свіже яблуко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати усі інгредієнти, полити соусом.

null
Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

А ось рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024 року.

І рецепт одного з найсмачніших салатів на Новий рік 2024, який з'їдять одразу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі