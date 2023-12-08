Класний салат на Новий рік 2024 — відео рецепт

Рецепт салату на Новий рік 2024 року "мурашник", який зметуть першим зі столу
Рецепт дуже смачного, соковитого та ситного салату. Він одразу привертає увагу на будь-якому святковому столі, а спробувавши такий салат вже неможливо зупинитися. Хрумка картопля пай, соковиті овочі, ніжне філе і сир, все чудово в цьому салаті.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе відварене 300 г;
- огірок 200 г (2 шт. невеликих);
- помідори 250 г;
- майонез 3-4 ст. (90-120 г);
- сир 100 г;
- часник 1 зубчик;
- картопля сира 400 г;
- чорний мелений перець;
- сіль;
- чорний кунжут.
Спосіб приготування
Попередньо відварити куряче філе у підсоленій воді разом із половиною цибулини, кількома зубчиками часнику, горошинами чорного перцю та лавровим листком.
Дати курячому філе охолонути в цій воді, в якій воно варилося. Так філе вийде соковитішим. Нарізати соломкою куряче філе.
Натерти картоплю на тертці для корейської моркви. Промити в холодній воді, просушити паперовими рушниками. Налити на сковороду 1 см. олії. Обсмажити картоплю до рум'яності.
Викласти на паперові рушники, щоб увібрався весь жир. Посолити картоплю пай за смаком.
Нарізати огірки тонкою соломкою. Видалити соковиту серцевину з помідорів і нарізати скибочками помідори. Сир натерти на великій тертці.
Подрібнити зубчик часнику та додати його в майонез.
Салат збиратимемо шарами в такій послідовності: куряче філе — помідор — сир — огірок — куряче філе — помідор — сир — огірок.
Змастити кожен шар майонезом. Боки гірки змастити майонезом і викласти картоплю пай. Можна прикрасити чорним кунжутом за бажанням.
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