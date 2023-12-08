Класний салат на Новий рік 2024 — відео рецепт

Салат "мурашник". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт дуже смачного, соковитого та ситного салату. Він одразу привертає увагу на будь-якому святковому столі, а спробувавши такий салат вже неможливо зупинитися. Хрумка картопля пай, соковиті овочі, ніжне філе і сир, все чудово в цьому салаті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

куряче філе відварене 300 г;

огірок 200 г (2 шт. невеликих);

помідори 250 г;

майонез 3-4 ст. (90-120 г);

сир 100 г;

часник 1 зубчик;

картопля сира 400 г;

чорний мелений перець;

сіль;

чорний кунжут.

Спосіб приготування

Попередньо відварити куряче філе у підсоленій воді разом із половиною цибулини, кількома зубчиками часнику, горошинами чорного перцю та лавровим листком.

Тертий картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати курячому філе охолонути в цій воді, в якій воно варилося. Так філе вийде соковитішим. Нарізати соломкою куряче філе.

Смажена картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти картоплю на тертці для корейської моркви. Промити в холодній воді, просушити паперовими рушниками. Налити на сковороду 1 см. олії. Обсмажити картоплю до рум'яності.

Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти на паперові рушники, щоб увібрався весь жир. Посолити картоплю пай за смаком.

Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати огірки тонкою соломкою. Видалити соковиту серцевину з помідорів і нарізати скибочками помідори. Сир натерти на великій тертці.

Помідори та тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити зубчик часнику та додати його в майонез.

Огірок та майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат збиратимемо шарами в такій послідовності: куряче філе — помідор — сир — огірок — куряче філе — помідор — сир — огірок.

Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити кожен шар майонезом. Боки гірки змастити майонезом і викласти картоплю пай. Можна прикрасити чорним кунжутом за бажанням.

Картопляні чіпси. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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