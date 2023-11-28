Простий і швидкий рецепт смачного салату — відео рецепт

Новорічний стіл. Фото: Freepik

Рецепт салат на Новий рік 2024. Виходить дуже смачний салат з беконом і курячим філе. У рік Дракона необхідно готувати страви напередодні святкової ночі, тому цей рецепт чудово підходить для цього, оскільки він не займає багато часу в приготуванні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

багет 50 г;

прованські трави 1 чайна ложка;

олія 1 чайна ложка;

бекон 4 скибочки (100 г);

куряче філе 300 г;

помідори чері 150 г;

листя салату 200 г.

Для соусу:

часник 2 зубчики;

мед 0,5 чайної ложки;

кріп та петрушка кілька гілочок;

лимонний сік 1 столова ложка;

гірчиця у зернах 1 столова ложка;

сіль 0,5 чайної ложки або до смаку.

олія 3 столові ложки.

Спосіб приготування

Нарізати багет на шматочки, посипати прованськими травами і полити олією. Випікати 7-10 хвилин при 180 градусах.

Приготування грінок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти бекон на холодну сковороду та обсмажити, щоб з нього витопився жир.

Бекон на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти бекон на паперові рушники.

Курка на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити куряче філе. Нарізати помідори чері.

Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти листя салату, помідори чері, куряче філе, бекон, сухарики.

Листя салату та помідори. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соусу змішати в блендері часник, кріп, петрушку, сіль, мед, гірчицю в зернах, лимонний сік та олію.

Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Полити салат соусом.

Соус для салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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