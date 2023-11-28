Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Рецепт салату, який захочеться приготувати на Новий рік 2024 arrow

Рецепт салату, який захочеться приготувати на Новий рік 2024

28 листопада 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий і швидкий рецепт смачного салату — відео рецепт
Новорічний стіл. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт салат на Новий рік 2024. Виходить дуже смачний салат з беконом і курячим філе. У рік Дракона необхідно готувати страви напередодні святкової ночі, тому цей рецепт чудово підходить для цього, оскільки він не займає багато часу в приготуванні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • багет 50 г;
  • прованські трави 1 чайна ложка;
  • олія 1 чайна ложка;
  • бекон 4 скибочки (100 г);
  • куряче філе 300 г;
  • помідори чері 150 г;
  • листя салату 200 г.

Для соусу:

  • часник 2 зубчики;
  • мед 0,5 чайної ложки;
  • кріп та петрушка кілька гілочок;
  • лимонний сік 1 столова ложка;
  • гірчиця у зернах 1 столова ложка;
  • сіль 0,5 чайної ложки або до смаку.
  • олія 3 столові ложки.

Спосіб приготування

Нарізати багет на шматочки, посипати прованськими травами і полити олією. Випікати 7-10 хвилин при 180 градусах.

null
Приготування грінок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти бекон на холодну сковороду та обсмажити, щоб з нього витопився жир.

null
Бекон на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти бекон на паперові рушники.

null
Курка на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити куряче філе. Нарізати помідори чері.

null
Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти листя салату, помідори чері, куряче філе, бекон, сухарики.

null
Листя салату та помідори. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соусу змішати в блендері часник, кріп, петрушку, сіль, мед, гірчицю в зернах, лимонний сік та олію.

null
Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Полити салат соусом.

null
Соус для салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року .

Також ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

Ще рекомендуємо зберегти рецепт смачного салату з шинкою до святкового столу.

Або рецепт салату "Ідеал", який складається з інгредієнтів, які ідеально поєднуються між собою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

Актуальне по темі