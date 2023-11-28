Простий і швидкий рецепт смачного салату — відео рецепт

Рецепт салату, який захочеться приготувати на Новий рік 2024
Рецепт салат на Новий рік 2024. Виходить дуже смачний салат з беконом і курячим філе. У рік Дракона необхідно готувати страви напередодні святкової ночі, тому цей рецепт чудово підходить для цього, оскільки він не займає багато часу в приготуванні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- багет 50 г;
- прованські трави 1 чайна ложка;
- олія 1 чайна ложка;
- бекон 4 скибочки (100 г);
- куряче філе 300 г;
- помідори чері 150 г;
- листя салату 200 г.
Для соусу:
- часник 2 зубчики;
- мед 0,5 чайної ложки;
- кріп та петрушка кілька гілочок;
- лимонний сік 1 столова ложка;
- гірчиця у зернах 1 столова ложка;
- сіль 0,5 чайної ложки або до смаку.
- олія 3 столові ложки.
Спосіб приготування
Нарізати багет на шматочки, посипати прованськими травами і полити олією. Випікати 7-10 хвилин при 180 градусах.
Викласти бекон на холодну сковороду та обсмажити, щоб з нього витопився жир.
Викласти бекон на паперові рушники.
Обсмажити куряче філе. Нарізати помідори чері.
Викласти листя салату, помідори чері, куряче філе, бекон, сухарики.
Для соусу змішати в блендері часник, кріп, петрушку, сіль, мед, гірчицю в зернах, лимонний сік та олію.
Полити салат соусом.
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