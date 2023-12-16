Ідеальний рецепт салату на Новий рік 2024 — відео рецепт

Рецепт салату, який розмітають першим зі столу, бо йому немає рівних
Цей салат розмітають першим зі столу, бо йому немає рівних. Він дуже поживний та смачний. Спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- куряча грудка 300 г;
- рис 150 г;
- огірок 1 шт;
- яйце 3 шт;
- чорнослив 150 г;
- майонез 250 г;
- сіль;
- спеції за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити куряче філе разом зі спеціями. Це потрібно, щоб курятина вийшла соковитою та ароматною.
Далі потрібно нарізати свіжий огірок. Його краще нарізати дуже дрібними шматочками.
Ще нам знадобиться рис. Його потрібно зварити.
Нарізати куряче філе на дрібні шматочки.
Яйця потрібно натерти на тертці. Це потрібно зробити окремо.
Також потрібно дрібно нарізати чорнослив.
Робимо шар рису, змастити майонезом та викласти огірки. змастити майонезом.
Зверху викладаємо куряче філе та також змащуємо майонезом.
На курятину викласти шар чорносливу, змастити майонезом.
Зверху викладаємо натертий білок. змащуємо майонезом.
Зверху робимо шар з жовтків. Прикрасити можна чорносливом та зеленню.
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