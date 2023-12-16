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Рецепт салату, який розмітають першим зі столу, бо йому немає рівних

16 грудня 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт салату на Новий рік 2024 — відео рецепт
Святковий салат. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей салат розмітають першим зі столу, бо йому немає рівних. Він дуже поживний та смачний. Спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук. 

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Вам знадобиться: 

  • куряча грудка 300 г;
  • рис 150 г;
  • огірок 1 шт;
  • яйце 3 шт;
  • чорнослив 150 г;
  • майонез 250 г;
  • сіль;
  • спеції за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити куряче філе разом зі спеціями. Це потрібно, щоб курятина вийшла соковитою та ароматною. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно нарізати свіжий огірок. Його краще нарізати дуже дрібними шматочками. 

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Терте яйце. Фото: YouTube @prostirecepti

Ще нам знадобиться рис. Його потрібно зварити. 

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Свіжий огірок. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарізати куряче філе на дрібні шматочки. 

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Чорнослив нарізаний. Фото: YouTube @prostirecepti

Яйця потрібно натерти на тертці. Це потрібно зробити окремо. 

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Шар з рису. Фото: YouTube @prostirecepti

Також потрібно дрібно нарізати чорнослив. 

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Огірки та майонез. Фото: YouTube @prostirecepti

Робимо шар рису, змастити майонезом та викласти огірки. змастити майонезом. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху викладаємо куряче філе та також змащуємо майонезом. 

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Чорнослив та майонез. Фото: YouTube @prostirecepti

На курятину викласти шар чорносливу, змастити майонезом. 

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Натерті жовтки. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху викладаємо натертий білок. змащуємо майонезом. 

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Чорнослив та жовток. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху робимо шар з жовтків. Прикрасити можна чорносливом та зеленню. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

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