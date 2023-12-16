Ідеальний рецепт салату на Новий рік 2024 — відео рецепт

Святковий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Цей салат розмітають першим зі столу, бо йому немає рівних. Він дуже поживний та смачний. Спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

куряча грудка 300 г;

рис 150 г;

огірок 1 шт;

яйце 3 шт;

чорнослив 150 г;

майонез 250 г;

сіль;

спеції за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити куряче філе разом зі спеціями. Це потрібно, щоб курятина вийшла соковитою та ароматною.

Куряче філе. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно нарізати свіжий огірок. Його краще нарізати дуже дрібними шматочками.

Терте яйце. Фото: YouTube @prostirecepti

Ще нам знадобиться рис. Його потрібно зварити.

Свіжий огірок. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарізати куряче філе на дрібні шматочки.

Чорнослив нарізаний. Фото: YouTube @prostirecepti

Яйця потрібно натерти на тертці. Це потрібно зробити окремо.

Шар з рису. Фото: YouTube @prostirecepti

Також потрібно дрібно нарізати чорнослив.

Огірки та майонез. Фото: YouTube @prostirecepti

Робимо шар рису, змастити майонезом та викласти огірки. змастити майонезом.

Куряче філе. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху викладаємо куряче філе та також змащуємо майонезом.

Чорнослив та майонез. Фото: YouTube @prostirecepti

На курятину викласти шар чорносливу, змастити майонезом.

Натерті жовтки. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху викладаємо натертий білок. змащуємо майонезом.

Чорнослив та жовток. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху робимо шар з жовтків. Прикрасити можна чорносливом та зеленню.

Готовий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

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