Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Рецепт салату, який прикрасить новорічний стіл — швидко та смачно arrow

Рецепт салату, який прикрасить новорічний стіл — швидко та смачно

25 грудня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Святковий салат з гранатом — відео рецепт
Салат із гранатом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт новорічного салату, що прикрасить ваш стіл. У рік Дракона 2024 необхідно подавати на стіл страви з червоними та помаранчевими відтінками, цей салат чудово для цього підходить, оскільки прикрашається гранатом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться (на 2 тарілки салату):

  • куряча грудка 500 г;
  • картопля 2 шт;
  • морква 2 шт.;
  • горіхи 200 г;
  • яйця 4 шт.;
  • гранат 1 великий;
  • сіль;
  • майонез.

Спосіб приготування

На великій тертці натираємо заздалегідь відварену картоплю.

null
Терта картопля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також потрібно натерти моркву.

null
Терта морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер потрібно нарізати курячу грудку на невеликі кубики.

null
Куряче філе. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Натерти на тертці варені курячі яйця. Подрібнити волоські горіхи.

null
Терте яйце. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Першим шаром викладаємо картоплю та змащуємо майонезом.

null
Терта картопля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі викладаємо курку та наносимо майонез.

null
Волоські горіхи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху кладемо волоські горіхи та шар моркви. Змащуємо майонезом.

null
Морква та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху кладемо шар з курячих яєць, змащуємо майонезом.

null
Зерна граната. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху оздоблюємо зернами граната і можна подавати.

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

А ось рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024 року.

Ідеальний рецепт печінкового торта на закуску на Новий рік.

Рецепт салату "Буковина" – найсильніший конкурент олів'є.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі