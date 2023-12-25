Святковий салат з гранатом — відео рецепт

Рецепт салату, який прикрасить новорічний стіл — швидко та смачно
Рецепт новорічного салату, що прикрасить ваш стіл. У рік Дракона 2024 необхідно подавати на стіл страви з червоними та помаранчевими відтінками, цей салат чудово для цього підходить, оскільки прикрашається гранатом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.
Вам знадобиться (на 2 тарілки салату):
- куряча грудка 500 г;
- картопля 2 шт;
- морква 2 шт.;
- горіхи 200 г;
- яйця 4 шт.;
- гранат 1 великий;
- сіль;
- майонез.
Спосіб приготування
На великій тертці натираємо заздалегідь відварену картоплю.
Також потрібно натерти моркву.
Тепер потрібно нарізати курячу грудку на невеликі кубики.
Натерти на тертці варені курячі яйця. Подрібнити волоські горіхи.
Першим шаром викладаємо картоплю та змащуємо майонезом.
Далі викладаємо курку та наносимо майонез.
Зверху кладемо волоські горіхи та шар моркви. Змащуємо майонезом.
Зверху кладемо шар з курячих яєць, змащуємо майонезом.
Зверху оздоблюємо зернами граната і можна подавати.
Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.
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