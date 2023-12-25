Святковий салат з гранатом — відео рецепт

Салат із гранатом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Рецепт новорічного салату, що прикрасить ваш стіл. У рік Дракона 2024 необхідно подавати на стіл страви з червоними та помаранчевими відтінками, цей салат чудово для цього підходить, оскільки прикрашається гранатом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

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Вам знадобиться (на 2 тарілки салату):

куряча грудка 500 г;

картопля 2 шт;

морква 2 шт.;

горіхи 200 г;

яйця 4 шт.;

гранат 1 великий;

сіль;

майонез.

Спосіб приготування

На великій тертці натираємо заздалегідь відварену картоплю.

Терта картопля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також потрібно натерти моркву.

Терта морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер потрібно нарізати курячу грудку на невеликі кубики.

Куряче філе. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Натерти на тертці варені курячі яйця. Подрібнити волоські горіхи.

Терте яйце. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Першим шаром викладаємо картоплю та змащуємо майонезом.

Терта картопля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі викладаємо курку та наносимо майонез.

Волоські горіхи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху кладемо волоські горіхи та шар моркви. Змащуємо майонезом.

Морква та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху кладемо шар з курячих яєць, змащуємо майонезом.

Зерна граната. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху оздоблюємо зернами граната і можна подавати.

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

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