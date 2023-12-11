Як приготувати суші торт — відео рецепт

Салат "Філадельфія". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат суші "Філадельфія" — надзвичайно смачна страва, яка стане головною прикрасою святкового новорічного столу. Усі, хто любить суші та роли, обов'язково оцінять.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

огірок 2 шт.;

вершковий сир 150 г;

червона риба малосольна 350-400 г;

авокадо 1 шт.;

лимонний сік 2 ч. л. (щоб авокадо не надто швидко потемнів);

рис круглозернистий 250 г.

Для рису:

вода 280 г;

оцет 2 с. л.;

цукор 1 ст. л. з гіркою;

сіль 0,5 ч. л.;

норі 2-4 шт. (за бажанням та наявністю);

для подачі — соєвий соус, васабі та імбир.

Спосіб приготування

Для цього салату можна брати спеціальний рис для суші, а можна використовувати звичайний круглозернистий рис. Рис добре промити кілька разів. Залити водою, дати закипіти та проварити на маленькому вогні 15 хвилин.

Рис у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вимкнути вогонь, у каструлю з рисом покласти кілька паперових рушників або накрити звичайним рушником. Залишити на 10 хвилин, щоб у рушник увібралася зайва волога.

Оцет для рису. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати оцет, цукор та сіль. Заправити рис соусом, що вийшов. Дати рису повністю охолонути.

Червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В одну частину рису додати 2 подрібнені листи норі. Можна весь рис зробити з норі, тоді беріть 4 листи норі.

Шматочки огірків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Половину риби порізати кубиками, половину — тонкими слайсами. Огірок та авокадо теж нарізати кубиками. Щоб авокадо не темніло, збризніть його соком лимона.

Листи норі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розмір кубиків можете регулювати індивідуально, але краще, щоб виразно відчувався смак кожного інгредієнта.

Рис та норі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збираємо салат: перший шар рис із норі, потім — червона риба кубиками, огірок, рис, авокадо, червона риба слайсами у формі троянд.

Червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На кожен шар викладаємо трохи вершкового сиру.

Шар огірків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Авокадо та червону рибу трояндочками краще викладати безпосередньо перед подачею — щоб авокадо не темніло, а риба не завітрувалася.

Авокадо та червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подаємо з соєвим соусом, васабі та імбиром.

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