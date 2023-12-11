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Рецепт салату "Філадельфія" або Ліниві суші — збережіть на Новий рік 2024

11 грудня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати суші торт — відео рецепт
Салат "Філадельфія". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Салат суші "Філадельфія" — надзвичайно смачна страва, яка стане головною прикрасою святкового новорічного столу. Усі, хто любить суші та роли, обов'язково оцінять.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • огірок 2 шт.;
  • вершковий сир 150 г;
  • червона риба малосольна 350-400 г;
  • авокадо 1 шт.;
  • лимонний сік 2 ч. л. (щоб авокадо не надто швидко потемнів);
  • рис круглозернистий 250 г.

Для рису:

  • вода 280 г;
  • оцет 2 с. л.;
  • цукор 1 ст. л. з гіркою;
  • сіль 0,5 ч. л.;
  • норі 2-4 шт. (за бажанням та наявністю);
  • для подачі — соєвий соус, васабі та імбир.

Спосіб приготування

Для цього салату можна брати спеціальний рис для суші, а можна використовувати звичайний круглозернистий рис. Рис добре промити кілька разів. Залити водою, дати закипіти та проварити на маленькому вогні 15 хвилин.

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Рис у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вимкнути вогонь, у каструлю з рисом покласти кілька паперових рушників або накрити звичайним рушником. Залишити на 10 хвилин, щоб у рушник увібралася зайва волога.

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Оцет для рису. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати оцет, цукор та сіль. Заправити рис соусом, що вийшов. Дати рису повністю охолонути.

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Червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В одну частину рису додати 2 подрібнені листи норі. Можна весь рис зробити з норі, тоді беріть 4 листи норі.

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Шматочки огірків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Половину риби порізати кубиками, половину — тонкими слайсами. Огірок та авокадо теж нарізати кубиками. Щоб авокадо не темніло, збризніть його соком лимона.

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Листи норі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розмір кубиків можете регулювати індивідуально, але краще, щоб виразно відчувався смак кожного інгредієнта.

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Рис та норі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збираємо салат: перший шар рис із норі, потім — червона риба кубиками, огірок, рис, авокадо, червона риба слайсами у формі троянд.

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Червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На кожен шар викладаємо трохи вершкового сиру.

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Шар огірків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Авокадо та червону рибу трояндочками краще викладати безпосередньо перед подачею — щоб авокадо не темніло, а риба не завітрувалася.

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Авокадо та червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подаємо з соєвим соусом, васабі та імбиром.

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