Як приготувати суші торт — відео рецепт

Рецепт салату "Філадельфія" або Ліниві суші — збережіть на Новий рік 2024
Салат суші "Філадельфія" — надзвичайно смачна страва, яка стане головною прикрасою святкового новорічного столу. Усі, хто любить суші та роли, обов'язково оцінять.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- огірок 2 шт.;
- вершковий сир 150 г;
- червона риба малосольна 350-400 г;
- авокадо 1 шт.;
- лимонний сік 2 ч. л. (щоб авокадо не надто швидко потемнів);
- рис круглозернистий 250 г.
Для рису:
- вода 280 г;
- оцет 2 с. л.;
- цукор 1 ст. л. з гіркою;
- сіль 0,5 ч. л.;
- норі 2-4 шт. (за бажанням та наявністю);
- для подачі — соєвий соус, васабі та імбир.
Спосіб приготування
Для цього салату можна брати спеціальний рис для суші, а можна використовувати звичайний круглозернистий рис. Рис добре промити кілька разів. Залити водою, дати закипіти та проварити на маленькому вогні 15 хвилин.
Вимкнути вогонь, у каструлю з рисом покласти кілька паперових рушників або накрити звичайним рушником. Залишити на 10 хвилин, щоб у рушник увібралася зайва волога.
Змішати оцет, цукор та сіль. Заправити рис соусом, що вийшов. Дати рису повністю охолонути.
В одну частину рису додати 2 подрібнені листи норі. Можна весь рис зробити з норі, тоді беріть 4 листи норі.
Половину риби порізати кубиками, половину — тонкими слайсами. Огірок та авокадо теж нарізати кубиками. Щоб авокадо не темніло, збризніть його соком лимона.
Розмір кубиків можете регулювати індивідуально, але краще, щоб виразно відчувався смак кожного інгредієнта.
Збираємо салат: перший шар рис із норі, потім — червона риба кубиками, огірок, рис, авокадо, червона риба слайсами у формі троянд.
На кожен шар викладаємо трохи вершкового сиру.
Авокадо та червону рибу трояндочками краще викладати безпосередньо перед подачею — щоб авокадо не темніло, а риба не завітрувалася.
Подаємо з соєвим соусом, васабі та імбиром.
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