Святковий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат "Буковина" — варіація салату олів'є, але зовсім не схожий на нього за смаком. Спробуйте приготувати на свято чи просто на обід чи вечерю. Можна прикрасити цей салат і подати його на Новий рік.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

копчена ковбаса 200 г;

картопля відварена 3 невеликі (близько 200 г);

морква відварена 2 шт;

горошок 150 г;

цибуля зелена;

болгарський перець 1 шт;

майонез.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати дрібним кубиком ковбасу.

Ковбаса салямі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також дрібно слід нарізати моркву.

Нарізана морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім нарізаємо картоплю та болгарський перець.

Нарізаний перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також у цьому салаті присутня цибуля. Її потрібно дрібно нарізати.

Додавання горошку. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати горошок та майонез, добре перемішати.

Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати настоятися салату в холодильнику і можна подавати.

Додавання майонезу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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