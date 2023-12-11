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Рецепт салату "Буковина" — найсильніший конкурент олів'є

11 грудня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Цей салат смачніший, ніж олів&#39;є – відео рецепт
Святковий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Салат "Буковина" — варіація салату олів'є, але зовсім не схожий на нього за смаком. Спробуйте приготувати на свято чи просто на обід чи вечерю. Можна прикрасити цей салат і подати його на Новий рік.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • копчена ковбаса 200 г;
  • картопля відварена 3 невеликі (близько 200 г);
  • морква відварена 2 шт;
  • горошок 150 г;
  • цибуля зелена;
  • болгарський перець 1 шт;
  • майонез.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати дрібним кубиком ковбасу.

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Ковбаса салямі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також дрібно слід нарізати моркву.

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Нарізана морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім нарізаємо картоплю та болгарський перець.

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Нарізаний перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також у цьому салаті присутня цибуля. Її потрібно дрібно нарізати.

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Додавання горошку. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати горошок та майонез, добре перемішати.

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Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати настоятися салату в холодильнику і можна подавати.

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Додавання майонезу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

А ось рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024 року.

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