Рецепт салату "Буковина" — найсильніший конкурент олів'є
Салат "Буковина" — варіація салату олів'є, але зовсім не схожий на нього за смаком. Спробуйте приготувати на свято чи просто на обід чи вечерю. Можна прикрасити цей салат і подати його на Новий рік.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- копчена ковбаса 200 г;
- картопля відварена 3 невеликі (близько 200 г);
- морква відварена 2 шт;
- горошок 150 г;
- цибуля зелена;
- болгарський перець 1 шт;
- майонез.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати дрібним кубиком ковбасу.
Також дрібно слід нарізати моркву.
Потім нарізаємо картоплю та болгарський перець.
Також у цьому салаті присутня цибуля. Її потрібно дрібно нарізати.
Додати горошок та майонез, добре перемішати.
Дати настоятися салату в холодильнику і можна подавати.
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