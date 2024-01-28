Дуже смачна страва с лавашем та фаршем — відео рецепт

Лаваш із фаршем. Фото: YouTube @hospodynya

Спробуйте приготувати цю смачну страву з лавашем та фаршем. Готується дуже просто та швидко, переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

лаваш — 2 листи;

фарш свинний — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

сир — 200-250 г;

яйця — 2 шт.;

сіль, перець за смаком.

Для соуса:

майонез — 2 ст.л.;

кетчуп — 1 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти цибулю та додати її до фаршу. Також потрібно додати одне куряче яйце.

Інгредієнти для приготування. Фото: YouTube @hospodynya

Додаємо сіль, перець та улюблені спеції. Все ретельно пермішати.

Лаваш зі спеціями. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер потрібно зробити соус. Для цього потрібно з'єднати майонез і кетчуп.

Лаваш та начинка. Фото: YouTube @hospodynya

Також потрібно натерти твердий сир. Соусом потрібно змастити листи лавашу.

Лаваш з начинкою. Фото: YouTube @hospodynya

Зверху викладаємо сир та начинку з фарша.

Лаваш перед запіканням. Фото: YouTube @hospodynya

Закручуємо рулет. Перекладаємо в форму для запікання чи на деко. Зверху змастити яйцем.

Лаваш з помідором. Фото: YouTube @hospodynya

Запікати при 200 °С протягом 30 хвилин. Нарізаємо помідор, дістаємо рулет, зверху викладаємо помідор та сир. Ставимо в духовку ще на 5-10 хвилин.

Готовий лаваш. Фото: YouTube @hospodynya

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