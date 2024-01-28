Дуже смачна страва с лавашем та фаршем — відео рецепт

Рецепт рулету з фаршем із лаваша
Спробуйте приготувати цю смачну страву з лавашем та фаршем. Готується дуже просто та швидко, переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- лаваш — 2 листи;
- фарш свинний — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сир — 200-250 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль, перець за смаком.
Для соуса:
- майонез — 2 ст.л.;
- кетчуп — 1 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти цибулю та додати її до фаршу. Також потрібно додати одне куряче яйце.
Додаємо сіль, перець та улюблені спеції. Все ретельно пермішати.
Тепер потрібно зробити соус. Для цього потрібно з'єднати майонез і кетчуп.
Також потрібно натерти твердий сир. Соусом потрібно змастити листи лавашу.
Зверху викладаємо сир та начинку з фарша.
Закручуємо рулет. Перекладаємо в форму для запікання чи на деко. Зверху змастити яйцем.
Запікати при 200 °С протягом 30 хвилин. Нарізаємо помідор, дістаємо рулет, зверху викладаємо помідор та сир. Ставимо в духовку ще на 5-10 хвилин.
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