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Рецепт рулету з фаршем із лаваша

28 січня 2024 09:05
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Дуже смачна страва с лавашем та фаршем — відео рецепт
Лаваш із фаршем. Фото: YouTube @hospodynya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Спробуйте приготувати цю смачну страву з лавашем та фаршем. Готується дуже просто та швидко, переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

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Вам знадобиться: 

  • лаваш — 2 листи;
  • фарш свинний — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сир  — 200-250 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль, перець за смаком.

Для соуса: 

  • майонез  — 2 ст.л.;
  • кетчуп — 1 ст.л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти цибулю та додати її до фаршу. Також потрібно додати одне куряче яйце. 

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Інгредієнти для приготування. Фото: YouTube @hospodynya

Додаємо сіль, перець та улюблені спеції. Все ретельно пермішати. 

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Лаваш зі спеціями. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер потрібно зробити соус. Для цього потрібно з'єднати майонез і кетчуп. 

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Лаваш та начинка. Фото: YouTube @hospodynya

Також потрібно натерти твердий сир. Соусом потрібно змастити листи лавашу.

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Лаваш з начинкою. Фото: YouTube @hospodynya

Зверху викладаємо сир та начинку з фарша. 

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Лаваш перед запіканням. Фото: YouTube @hospodynya

Закручуємо рулет. Перекладаємо в форму для запікання чи на деко. Зверху змастити яйцем. 

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Лаваш з помідором. Фото: YouTube @hospodynya

Запікати при 200 °С протягом 30 хвилин. Нарізаємо помідор, дістаємо рулет, зверху викладаємо помідор та сир. Ставимо в духовку ще на 5-10 хвилин. 

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Готовий лаваш. Фото: YouTube @hospodynya

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