Як зварити розсипчастий рис — відео рецепт

Рецепт розсипчастого рису на гарнір — швидкий лайфхак
За цим рецептом виходить ідеальний розсипчастий рис. Прості поради допоможуть приготувати гарнір, який підійде до будь-якої страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- рис 400 г (2 чашки);
- вода 600 г (3 чашки) співвідношення рису до води 1:1,5;
- сіль;
- вершкове масло 40-70 г (можна замінити рослинним).
Спосіб приготування
Добре промити рис у холодній воді до прозорості. Перекласти рис у друшляк і дати стекти воді.
Розтопити у сковороді вершкове масло.
Викласти рис і обсмажити 2-4 хвилини, перемішуючи, щоб кожна рисинка покрилася вершковим маслом. Посолити за смаком
Залити рис водою, накрити сковороду кришкою, зменшити вогонь і варити 20-30 хвилин до повної готовності рису.
Кришку не піднімати, щоб волога не випаровувалась. Готовий рис перемішати і подавати на гарнір.
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