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Рецепт розсипчастого рису на гарнір — швидкий лайфхак

29 січня 2024 05:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як зварити розсипчастий рис — відео рецепт
Рис у тарілці. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом виходить ідеальний розсипчастий рис. Прості поради допоможуть приготувати гарнір, який підійде до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • рис 400 г (2 чашки);
  • вода 600 г (3 чашки) співвідношення рису до води 1:1,5;
  • сіль;
  • вершкове масло 40-70 г (можна замінити рослинним).

Спосіб приготування

Добре промити рис у холодній воді до прозорості. Перекласти рис у друшляк і дати стекти воді.

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Промитий рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розтопити у сковороді вершкове масло.

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Вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти рис і обсмажити 2-4 хвилини, перемішуючи, щоб кожна рисинка покрилася вершковим маслом. Посолити за смаком

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Рис на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити рис водою, накрити сковороду кришкою, зменшити вогонь і варити 20-30 хвилин до повної готовності рису.

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Рис на тарілку. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кришку не піднімати, щоб волога не випаровувалась. Готовий рис перемішати і подавати на гарнір.

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