Як зварити розсипчастий рис — відео рецепт

Рис у тарілці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За цим рецептом виходить ідеальний розсипчастий рис. Прості поради допоможуть приготувати гарнір, який підійде до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

рис 400 г (2 чашки);

вода 600 г (3 чашки) співвідношення рису до води 1:1,5;

сіль;

вершкове масло 40-70 г (можна замінити рослинним).

Спосіб приготування

Добре промити рис у холодній воді до прозорості. Перекласти рис у друшляк і дати стекти воді.

Промитий рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розтопити у сковороді вершкове масло.

Вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти рис і обсмажити 2-4 хвилини, перемішуючи, щоб кожна рисинка покрилася вершковим маслом. Посолити за смаком

Рис на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити рис водою, накрити сковороду кришкою, зменшити вогонь і варити 20-30 хвилин до повної готовності рису.

Рис на тарілку. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кришку не піднімати, щоб волога не випаровувалась. Готовий рис перемішати і подавати на гарнір.

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