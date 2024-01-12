Гарні та смачні цукерки до Дня закоханих — відео рецепт

Рецепт романтичних цукерок — збережіть до Дня Св. Валентина
Такі цукерки чудово підійдуть до свята День Святого Валентина. Виходять дуже смачні, корисні та виглядають красиво.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- смажене гарбузове насіння (можна замінити на будь-які горіхи) 170 г;
- сушений ананас 120 г;
- курага 80 г;
- арахісова паста 4-5 ст.л.;
- сік одного маленького лимона;
- сіль;
- повітряний рис кульками (рожевий) близько 50 г;
- згущене молоко150 г.
Спосіб приготування
Сухофрукти залити на кілька хвилин окропом, воду злити і трохи подрібнити.
Збити в чоппері або блендері сухофрукти з гарбузовим насінням до великої крихти, додати арахісову пасту і збити ще раз.
Додати сік лимона і за бажання трохи посолити.
З маси, що вийшла, зліпити трюфелі, макаючи кожен у згущене молоко, а потім обвалюючи в повітряному рисі.
Зберігати такі цукерки необхідно у холодильнику.
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