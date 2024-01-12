Гарні та смачні цукерки до Дня закоханих — відео рецепт

Цукерки із сухофруктами. Фото: YouTube @evadaren

Такі цукерки чудово підійдуть до свята День Святого Валентина. Виходять дуже смачні, корисні та виглядають красиво.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

смажене гарбузове насіння (можна замінити на будь-які горіхи) 170 г;

сушений ананас 120 г;

курага 80 г;

арахісова паста 4-5 ст.л.;

сік одного маленького лимона;

сіль;

повітряний рис кульками (рожевий) близько 50 г;

згущене молоко150 г.

Спосіб приготування

Сухофрукти залити на кілька хвилин окропом, воду злити і трохи подрібнити.

Сушені ананаси. Фото: YouTube @evadaren

Збити в чоппері або блендері сухофрукти з гарбузовим насінням до великої крихти, додати арахісову пасту і збити ще раз.

Сухофрукти у блендері. Фото: YouTube @evadaren

Додати сік лимона і за бажання трохи посолити.

Маса для цукерок. Фото: YouTube @evadaren

З маси, що вийшла, зліпити трюфелі, макаючи кожен у згущене молоко, а потім обвалюючи в повітряному рисі.

Приготування цукерок. Фото: YouTube @evadaren

Зберігати такі цукерки необхідно у холодильнику.

Готові цукерки. Фото: YouTube @evadaren

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