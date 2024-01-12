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Рецепт романтичних цукерок — збережіть до Дня Св. Валентина

12 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Гарні та смачні цукерки до Дня закоханих — відео рецепт
Цукерки із сухофруктами. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі цукерки чудово підійдуть до свята День Святого Валентина. Виходять дуже смачні, корисні та виглядають красиво.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • смажене гарбузове насіння (можна замінити на будь-які горіхи) 170 г;
  • сушений ананас 120 г;
  • курага 80 г;
  • арахісова паста 4-5 ст.л.;
  • сік одного маленького лимона;
  • сіль;
  • повітряний рис кульками (рожевий) близько 50 г;
  • згущене молоко150 г.

Спосіб приготування

Сухофрукти залити на кілька хвилин окропом, воду злити і трохи подрібнити.

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Сушені ананаси. Фото: YouTube @evadaren

Збити в чоппері або блендері сухофрукти з гарбузовим насінням до великої крихти, додати арахісову пасту і збити ще раз.

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Сухофрукти у блендері. Фото: YouTube @evadaren

Додати сік лимона і за бажання трохи посолити.

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Маса для цукерок. Фото: YouTube @evadaren

З маси, що вийшла, зліпити трюфелі, макаючи кожен у згущене молоко, а потім обвалюючи в повітряному рисі.

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Приготування цукерок. Фото: YouTube @evadaren

Зберігати такі цукерки необхідно у холодильнику.

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Готові цукерки. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".

їжа
лайфхаки
День Святого Валентина
рецепт
цукерки

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