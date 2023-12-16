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Рецепт Різдвяного вінка з корицею та горіхами

16 грудня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже красива святкова випічка - відео рецепт
Різдвяний вінок. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт у вигляді різдвяного вінка з корицею, горіхами та цукром. Це дуже смачно та ароматно. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • молоко (можна рослинне) 250 мл;
  • живі (пресовані) дріжджі 25 г;
  • цукор 80 г;
  • сіль 1 ч.л.;
  • борошно 500 г;
  • вершкове масло 80 г.

Для начинки:

  • вершкове масло 50 г;
  • мелена кориця 1-2 ст.л.;
  • тростинний цукор 80 г;
  • мелений кешью (або будь-який інший горіх) 50 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати тепле молоко, розтоплене вершкове масло, дріжджі, сіль та цукор до однорідного стану.

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Додавання молока. Фото: YouTube @evadaren

Додати муку борошно і замісити тісто. Можна скористатися кухонним комбайном чи зробити все вручну.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

Накрити і відправити підходити в тепле місце протягом 1 години.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

На присипаному борошном дошці розкотити тісто в пласт і змастити вершковим маслом.

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Приготування вінка. Фото: YouTube @evadaren

Присипати сумішшю цукру та кориці, а також горішками.

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Приготування вінка. Фото: YouTube @evadaren

Згорнути тісто в рулет, розрізати вздовж і сформувати кіску, з якої потім скрутити віночок.

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Вінок із тіста. Фото: YouTube @evadaren

Випікати в розігрітій до 180°С духовці 30-40 хвилин.

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Приготування вінка. Фото: YouTube @evadaren

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