Дуже красива святкова випічка - відео рецепт

Рецепт Різдвяного вінка з корицею та горіхами
Рецепт у вигляді різдвяного вінка з корицею, горіхами та цукром. Це дуже смачно та ароматно. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- молоко (можна рослинне) 250 мл;
- живі (пресовані) дріжджі 25 г;
- цукор 80 г;
- сіль 1 ч.л.;
- борошно 500 г;
- вершкове масло 80 г.
Для начинки:
- вершкове масло 50 г;
- мелена кориця 1-2 ст.л.;
- тростинний цукор 80 г;
- мелений кешью (або будь-який інший горіх) 50 г.
Спосіб приготування
У мисці змішати тепле молоко, розтоплене вершкове масло, дріжджі, сіль та цукор до однорідного стану.
Додати муку борошно і замісити тісто. Можна скористатися кухонним комбайном чи зробити все вручну.
Накрити і відправити підходити в тепле місце протягом 1 години.
На присипаному борошном дошці розкотити тісто в пласт і змастити вершковим маслом.
Присипати сумішшю цукру та кориці, а також горішками.
Згорнути тісто в рулет, розрізати вздовж і сформувати кіску, з якої потім скрутити віночок.
Випікати в розігрітій до 180°С духовці 30-40 хвилин.
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