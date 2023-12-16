Дуже красива святкова випічка - відео рецепт

Різдвяний вінок. Фото: YouTube @evadaren

Рецепт у вигляді різдвяного вінка з корицею, горіхами та цукром. Це дуже смачно та ароматно. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

молоко (можна рослинне) 250 мл;

живі (пресовані) дріжджі 25 г;

цукор 80 г;

сіль 1 ч.л.;

борошно 500 г;

вершкове масло 80 г.

Для начинки:

вершкове масло 50 г;

мелена кориця 1-2 ст.л.;

тростинний цукор 80 г;

мелений кешью (або будь-який інший горіх) 50 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати тепле молоко, розтоплене вершкове масло, дріжджі, сіль та цукор до однорідного стану.

Додавання молока. Фото: YouTube @evadaren

Додати муку борошно і замісити тісто. Можна скористатися кухонним комбайном чи зробити все вручну.

Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

Накрити і відправити підходити в тепле місце протягом 1 години.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

На присипаному борошном дошці розкотити тісто в пласт і змастити вершковим маслом.

Приготування вінка. Фото: YouTube @evadaren

Присипати сумішшю цукру та кориці, а також горішками.

Приготування вінка. Фото: YouTube @evadaren

Згорнути тісто в рулет, розрізати вздовж і сформувати кіску, з якої потім скрутити віночок.

Вінок із тіста. Фото: YouTube @evadaren

Випікати в розігрітій до 180°С духовці 30-40 хвилин.

Приготування вінка. Фото: YouTube @evadaren

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