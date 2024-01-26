Ідеальна курка ситна курка на холодну пору року — відео рецепт

Рецепт рису з куркою та ананасами в кисло-солодкому соусі
Цей простий, ситний та смачний рецепт стане частим гостем на вашому столі. Ця страва виходить гострою, але якщо не любите подібні спеції, просто приберіть чилі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- куряче філе 2 шт;
- болгарський перець 1 шт.;
- консервований ананас (шматочками) 1 банку (565 г);
- соєвий соус 150 мл;
- томатна паста 70 г;
- цукор 1 ст.
- оцет 1 ст.
- олія для смаження 50 мл;
- мелений чилі, коріандр та чорний перець за смаком;
- крохмаль 1 ст.л. з гіркою;
- зелений лук для подачі.
Для рису:
- рис 300 г;
- вода 700мл.
Спосіб приготування
Рис ретельно промити та відварити.
У цей час філе та перець нарізати приблизно на такі ж шматочки як і ананас.
Шматочки філе залити на 10-15 хв. соєвим соусом.
На олії готувати грудку 5-10 хв, приправити.
Додати томатну пасту та ананаси (сік із банки не виливати, він теж стане у пригоді), тушкувати ще 5-10 хвилин.
Додати оцет та перець, перемішати. Додати цукор для балансу смаку. Спробувати на смак та при необхідності посолити.
В ананасовому соку розвести крохмаль і вилити на сковороду. Готувати помішуючи ще кілька хвилин до загустіння і прибрати з вогню.
На тарілку викласти рис, додати м'ясо з ананасами і притрусити зеленою цибулею.
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