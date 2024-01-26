Ідеальна курка ситна курка на холодну пору року — відео рецепт

Рис з куркою. Фото: YouTube @evadaren

Цей простий, ситний та смачний рецепт стане частим гостем на вашому столі. Ця страва виходить гострою, але якщо не любите подібні спеції, просто приберіть чилі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

куряче філе 2 шт;

болгарський перець 1 шт.;

консервований ананас (шматочками) 1 банку (565 г);

соєвий соус 150 мл;

томатна паста 70 г;

цукор 1 ст.

оцет 1 ст.

олія для смаження 50 мл;

мелений чилі, коріандр та чорний перець за смаком;

крохмаль 1 ст.л. з гіркою;

зелений лук для подачі.

Для рису:

рис 300 г;

вода 700мл.

Спосіб приготування

Рис ретельно промити та відварити.

Солодкий перець. Фото: YouTube @evadaren

У цей час філе та перець нарізати приблизно на такі ж шматочки як і ананас.

Соєвий соус. Фото: YouTube @evadaren

Шматочки філе залити на 10-15 хв. соєвим соусом.

Курка в соусі. Фото: YouTube @evadaren

На олії готувати грудку 5-10 хв, приправити.

Курка на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Додати томатну пасту та ананаси (сік із банки не виливати, він теж стане у пригоді), тушкувати ще 5-10 хвилин.

Курка та ананаси. Фото: YouTube @evadaren

Додати оцет та перець, перемішати. Додати цукор для балансу смаку. Спробувати на смак та при необхідності посолити.

Додавання цукру. Фото: YouTube @evadaren

В ананасовому соку розвести крохмаль і вилити на сковороду. Готувати помішуючи ще кілька хвилин до загустіння і прибрати з вогню.

Додавання крохмалю. Фото: YouTube @evadaren

На тарілку викласти рис, додати м'ясо з ананасами і притрусити зеленою цибулею.

Курка з рисом. Фото: YouTube @evadaren

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