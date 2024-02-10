Як приготувати піцу з білим соусом і ідеальним тістом — відео рецепт

Рецепт піци з білим соусом "Валентинка"
Смачна домашня піца на м'якому дріжджовому і повітряному тісті. Пропонуємо приготувати піцу з білим соусом, а не з томатним, як ми всі звикли. Білий соус чудово гармонує з морепродуктами та грибами, перетворюючи звичну піцу на оригінальну страву.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- борошно 350-400 г;
- вода тепла 200 мл;
- дріжджі сухі 1 ч.л. (21 г свіжих);
- сіль 1 ч.л. (без гірки);
- цукор 1 ч.л. (з гіркою);
- олія 30 мл.
Вихід тіста: 550-600 г на дві піци
Для соусу:
- молоко 150 мл;
- вершкове масло 30 г;
- борошно 25 г (1 ст.л.);
- часник 1 зубчик;
- сіль;
- мускатний горіх 1 щіпка;
- чорний перець.
Для начинки першої піци:
- твердий сир 30 г;
- моцарелла 60 г;
- креветка 9-10 шт.;
- кальмар 1 шт.
Для начинки другої піци:
- твердий сир 30 г;
- моцарелла 60 г;
- ковбаса 50 г;
- печериці 1-2 шт.;
- помідор 0,5 шт. (2 чері);
- маслини 7 шт.
Спосіб приготування
Для опари змішати теплу воду з дріжджами, цукром та 1 ст.л. борошна. Залишити на 10-15 хвилин, доки з'явиться пінка зверху.
В опару додати сіль, олію, частинами просіяти борошно, замішуючи м'яке та еластичне тісто. Вимішувати 5-7 хвилин. Викласти тісто в миску, змащену олією, і залишити підходити в теплі протягом 1 години.
Для соусу обсмажити на вершковому маслі 1 склянку борошна протягом 3-4 хвилин, влити молоко, інтенсивно помішуючи, щоб не формувалися грудки.
Варити соус до загусання. Посолити, поперчити, додати дрібно натертий часник, мускатний горіх. Перекласти соус у миску, щоб він швидше остигав, і накрити плівкою в контакт, щоб він не завітрювався.
Натерти або дрібно нарізати твердий сир та моцарелу. Для першої піци нарізати кальмари кільцями, очистити креветки. Для другої піци нарізати помідори, ковбасу, гриби та маслини.
Тісто поділити на дві частини. На пергаменті руками сформувати круглу піцу чи піцу як серце, присипаючи за потреби тісто борошном. Руками сформувати борти.
Тісто злегка змастити олією, щоб воно не так сильно розмокало від начинки та соусу.
Змастити соусом, викласти сир, начинку.
Спочатку прогріти духовку до максимуму, верхнє та нижнє нагрівання.
Піцу випікати на дні духовки. Також можна увімкнути верхній гриль та конвекцію, якщо вони є, це займе близько 7 хвилин при 180°С.
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