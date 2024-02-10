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Рецепт піци з білим соусом "Валентинка"

10 лютого 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати піцу з білим соусом і ідеальним тістом — відео рецепт
Піца з морепродуктів. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Смачна домашня піца на м'якому дріжджовому і повітряному тісті. Пропонуємо приготувати піцу з білим соусом, а не з томатним, як ми всі звикли. Білий соус чудово гармонує з морепродуктами та грибами, перетворюючи звичну піцу на оригінальну страву.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • борошно 350-400 г;
  • вода тепла 200 мл;
  • дріжджі сухі 1 ч.л. (21 г свіжих);
  • сіль 1 ч.л. (без гірки);
  • цукор 1 ч.л. (з гіркою);
  • олія 30 мл.

Вихід тіста: 550-600 г на дві піци

Для соусу:

  • молоко 150 мл;
  • вершкове масло 30 г;
  • борошно 25 г (1 ст.л.);
  • часник 1 зубчик;
  • сіль;
  • мускатний горіх 1 щіпка;
  • чорний перець.

Для начинки першої піци:

  • твердий сир 30 г;
  • моцарелла 60 г;
  • креветка 9-10 шт.;
  • кальмар 1 шт.

Для начинки другої піци:

  • твердий сир 30 г;
  • моцарелла 60 г;
  • ковбаса 50 г;
  • печериці 1-2 шт.;
  • помідор 0,5 шт. (2 чері);
  • маслини 7 шт.

Спосіб приготування

Для опари змішати теплу воду з дріжджами, цукром та 1 ст.л. борошна. Залишити на 10-15 хвилин, доки з'явиться пінка зверху.

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Дріжджі та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В опару додати сіль, олію, частинами просіяти борошно, замішуючи м'яке та еластичне тісто. Вимішувати 5-7 хвилин. Викласти тісто в миску, змащену олією, і залишити підходити в теплі протягом 1 години.

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Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соусу обсмажити на вершковому маслі 1 склянку борошна протягом 3-4 хвилин, влити молоко, інтенсивно помішуючи, щоб не формувалися грудки.

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Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варити соус до загусання. Посолити, поперчити, додати дрібно натертий часник, мускатний горіх. Перекласти соус у миску, щоб він швидше остигав, і накрити плівкою в контакт, щоб він не завітрювався.

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Тісто для піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти або дрібно нарізати твердий сир та моцарелу. Для першої піци нарізати кальмари кільцями, очистити креветки. Для другої піци нарізати помідори, ковбасу, гриби та маслини.

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Тісто для піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто поділити на дві частини. На пергаменті руками сформувати круглу піцу чи піцу як серце, присипаючи за потреби тісто борошном. Руками сформувати борти.

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Тісто та соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто злегка змастити олією, щоб воно не так сильно розмокало від начинки та соусу.

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Начинка для піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити соусом, викласти сир, начинку.

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Готова піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Спочатку прогріти духовку до максимуму, верхнє та нижнє нагрівання.

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Начинка для піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Піцу випікати на дні духовки. Також можна увімкнути верхній гриль та конвекцію, якщо вони є, це займе близько 7 хвилин при 180°С.

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Готові піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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лайфхаки
День закоханих
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піца

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