Найкраща святкова випічка — відео рецепт

Рецепт пісного апельсинового кексу з горіхами та мандаринами до Різдва
Найпростіший у приготуванні пісний кекс. Не дивлячись на щільну текстуру, виходить досить ніжний та дуже ароматний. Даної кількості інгредієнтів достатньо для половини форми.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- борошно 250 г;
- апельсиновий сік свіжовичавлений 130 мл;
- газована мінеральна вода 120мл;
- цукор 120 г;
- олія 50 мл;
- розпушувач 2 ч. л;
- дрібка солі;
- смажений кешью (або будь-які інші горіхи) 50 г;
- цедра одного великого апельсина;
- мандарини та цукрова пудра для подачі.
Спосіб приготування
У миску влити сік, воду, всипати сіль з розпушувачем та цукор. Ретельно перемішати.
Додати просіяне борошно та цедру. Додати олію і подрібнені в блендері горішки. Перемішати.
Форму змастити олією і перелити тісто.
Випікати при 180° близько години (час залежить від габаритів форми та висоти кексу). Готовність перевіряти дерев'яною шпажкою.
Готовий кекс дістати із форми, дати охолонути. Зверху викласти очищені мандарини та присипати цукровою пудрою.
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