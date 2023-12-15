Найкраща святкова випічка — відео рецепт

Пісний кекс. Фото: YouTube @evadaren

Найпростіший у приготуванні пісний кекс. Не дивлячись на щільну текстуру, виходить досить ніжний та дуже ароматний. Даної кількості інгредієнтів достатньо для половини форми.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

борошно 250 г;

апельсиновий сік свіжовичавлений 130 мл;

газована мінеральна вода 120мл;

цукор 120 г;

олія 50 мл;

розпушувач 2 ч. л;

дрібка солі;

смажений кешью (або будь-які інші горіхи) 50 г;

цедра одного великого апельсина;

мандарини та цукрова пудра для подачі.

Спосіб приготування

У миску влити сік, воду, всипати сіль з розпушувачем та цукор. Ретельно перемішати.

Додавання цукру. Фото: YouTube @evadaren

Додати просіяне борошно та цедру. Додати олію і подрібнені в блендері горішки. Перемішати.

Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

Форму змастити олією і перелити тісто.

Додавання цедри. Фото: YouTube @evadaren

Випікати при 180° близько години (час залежить від габаритів форми та висоти кексу). Готовність перевіряти дерев'яною шпажкою.

Тісто для кексу. Фото: YouTube @evadaren

Готовий кекс дістати із форми, дати охолонути. Зверху викласти очищені мандарини та присипати цукровою пудрою.

Готовий кекс. Фото: YouTube @evadaren

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