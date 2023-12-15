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Рецепт пісного апельсинового кексу з горіхами та мандаринами до Різдва

15 грудня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найкраща святкова випічка — відео рецепт
Пісний кекс. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Найпростіший у приготуванні пісний кекс. Не дивлячись на щільну текстуру, виходить досить ніжний та дуже ароматний. Даної кількості інгредієнтів достатньо для половини форми.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • борошно 250 г;
  • апельсиновий сік свіжовичавлений 130 мл;
  • газована мінеральна вода 120мл;
  • цукор 120 г;
  • олія 50 мл;
  • розпушувач 2 ч. л;
  • дрібка солі;
  • смажений кешью (або будь-які інші горіхи) 50 г;
  • цедра одного великого апельсина;
  • мандарини та цукрова пудра для подачі.

Спосіб приготування

У миску влити сік, воду, всипати сіль з розпушувачем та цукор. Ретельно перемішати.

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Додавання цукру. Фото: YouTube @evadaren

Додати просіяне борошно та цедру. Додати олію і подрібнені в блендері горішки. Перемішати.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

Форму змастити олією і перелити тісто.

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Додавання цедри. Фото: YouTube @evadaren

Випікати при 180° близько години (час залежить від габаритів форми та висоти кексу). Готовність перевіряти дерев'яною шпажкою.

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Тісто для кексу. Фото: YouTube @evadaren

Готовий кекс дістати із форми, дати охолонути. Зверху викласти очищені мандарини та присипати цукровою пудрою.

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Готовий кекс. Фото: YouTube @evadaren

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