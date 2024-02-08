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Рецепт пирога з цибулево-морквяною начинкою

8 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний пиріг з цибулею та морквою — відео рецепт
Домашній пиріг. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей пиріг виходить дуже поживний, його навіть можна подати, як основну страву, або просто до чаю. Спробуйте приготувати та оцініть поєднання цієї смачної начинки. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Затишна кухня

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Вам знадобиться: 

  • форма для випікання розміром 23 см х 23 см;
  • 160 г борошна;
  • 130 г маргарину;
  • 3 ст. л. сметани;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 0,5 ч. л. розпушувача;
  • яйце для змащуваня пирога.

Для начинки:

  • 2 великі цибулі;
  • 1 велика морква;
  • 3 яйця;
  • 2 плавлених сирки;
  • 0,5 ч. л. солі. 

Спосіб приготування 

До борошна додаємо сіль, розпушувач, маргарин та розтираємо. Вкінці додаємо сметану і замішуємо тісто. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Загортаємо його в харчову плівку і ставимо на 2 години в холодильник.

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Борошно та маргарин. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Дрібно нарізаємо цибулю і смажимо в невеликій кількості олії до золотистого кольору, додаємо терту на грубій терці моркву та тушимо до готовності.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Тісто ділимо на дві частини та тонко розкачуємо. Викладаємо одну частину у форму роблячи бортики. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Викладаємо начинку. До яєць додаємо сіль та легко збиваємо, після чого рівномірно виливаємо на начинку. Згори натираємо на грубій терці плавлений сирок. 

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Начинка на тісті. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Накриваємо пиріг другою частиною розкачаного тіста та  зліплюємо крайчики двох частин.

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Сир та начинка. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Верхній корж проколюємо виделкою та змащуємо яйцем пиріг. 

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Випікаємо приблизно 40 хвилин при температурі 180°С.

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Шматок пирога. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

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