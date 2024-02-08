Смачний пиріг з цибулею та морквою — відео рецепт

Рецепт пирога з цибулево-морквяною начинкою
Цей пиріг виходить дуже поживний, його навіть можна подати, як основну страву, або просто до чаю. Спробуйте приготувати та оцініть поєднання цієї смачної начинки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Затишна кухня.
Вам знадобиться:
- форма для випікання розміром 23 см х 23 см;
- 160 г борошна;
- 130 г маргарину;
- 3 ст. л. сметани;
- 0,5 ч. л. солі;
- 0,5 ч. л. розпушувача;
- яйце для змащуваня пирога.
Для начинки:
- 2 великі цибулі;
- 1 велика морква;
- 3 яйця;
- 2 плавлених сирки;
- 0,5 ч. л. солі.
Спосіб приготування
До борошна додаємо сіль, розпушувач, маргарин та розтираємо. Вкінці додаємо сметану і замішуємо тісто.
Загортаємо його в харчову плівку і ставимо на 2 години в холодильник.
Дрібно нарізаємо цибулю і смажимо в невеликій кількості олії до золотистого кольору, додаємо терту на грубій терці моркву та тушимо до готовності.
Тісто ділимо на дві частини та тонко розкачуємо. Викладаємо одну частину у форму роблячи бортики.
Викладаємо начинку. До яєць додаємо сіль та легко збиваємо, після чого рівномірно виливаємо на начинку. Згори натираємо на грубій терці плавлений сирок.
Накриваємо пиріг другою частиною розкачаного тіста та зліплюємо крайчики двох частин.
Верхній корж проколюємо виделкою та змащуємо яйцем пиріг.
Випікаємо приблизно 40 хвилин при температурі 180°С.
Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків із курячим фаршем.
Також ми писали про 3 секрети пишних оладок на кефірі.
Читайте Новини.LIVE!