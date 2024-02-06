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Рецепт пампушок з вишневою начинкою

6 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні пампушки, як пончики — відео рецепт
Пампушки з вишневою начинкою. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ці пампушки з вишневою начинкою схожі на пончики, оскільки готуються в великій кількості олії. Неймовірно ніжні та пухкі, таку випічку оцінять всі без виключення. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Затишна кухня

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг борошна;
  • 150 г цукру;
  • 0,5 л молока;
  • 4 жовтки і 1 ціле яйце;
  • 50 г дріжджів;
  • 100 г маргарину (розтопити);
  • 1 пачка ванільного цукру;
  • 40 г спирту;
  • 1 лимон (цедра та сік);
  • щіпка солі.

Для начинки:

  • 300 г почищених вишень;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 1 ст. л. крохмалю (кукурудзяний).

Спосіб приготування 

До подріблених дріжджів додаємо 2 ст. л. цукру, перемішуємо до рідкої консистенції. Додаємо тепле молоко та перемішуємо. 

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Дріжджі та цукор. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Яйця перемішуємо з рештою цукру + ванільний цукор.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Все з'єднуємо та перемішуємо. Додаємо спирт, цедру та сік лимона.

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Цукор та яйця. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Просіяне борошно додаємо в три етапи та вимішуємо тісто. Вкінці додаємо охолоджений розтоплений маргарин та знову перемішуємо. Тісто накриваємо рушником та на 1 годину ставимо в тепле місце.

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Вишні та крохмаль. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Тепер приготуємо начинку. Вишню почистити від кісточок, додати цукор та крохмаль, перемішати та на маленькому вогні, помішуючи, довести до загустіння та дати охолонути.

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Тісто й вишнева начинка. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Тісто викладаємо на стільницю і розтягуємо на товщину до 1 сантиметра та вирізаємо кружечки.

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Пампушки в олії. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Накладаємо вишні та формуємо пампушки. В добре розігрітій олії смажимо пампушки з двох сторін на середньому вогні до золотистої скоринки.

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Пампушки з вишневою начинкою. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

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