Смачні пампушки, як пончики — відео рецепт

Рецепт пампушок з вишневою начинкою
Ці пампушки з вишневою начинкою схожі на пончики, оскільки готуються в великій кількості олії. Неймовірно ніжні та пухкі, таку випічку оцінять всі без виключення.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Затишна кухня.
Вам знадобиться:
- 1 кг борошна;
- 150 г цукру;
- 0,5 л молока;
- 4 жовтки і 1 ціле яйце;
- 50 г дріжджів;
- 100 г маргарину (розтопити);
- 1 пачка ванільного цукру;
- 40 г спирту;
- 1 лимон (цедра та сік);
- щіпка солі.
Для начинки:
- 300 г почищених вишень;
- 3 ст. л. цукру;
- 1 ст. л. крохмалю (кукурудзяний).
Спосіб приготування
До подріблених дріжджів додаємо 2 ст. л. цукру, перемішуємо до рідкої консистенції. Додаємо тепле молоко та перемішуємо.
Яйця перемішуємо з рештою цукру + ванільний цукор.
Все з'єднуємо та перемішуємо. Додаємо спирт, цедру та сік лимона.
Просіяне борошно додаємо в три етапи та вимішуємо тісто. Вкінці додаємо охолоджений розтоплений маргарин та знову перемішуємо. Тісто накриваємо рушником та на 1 годину ставимо в тепле місце.
Тепер приготуємо начинку. Вишню почистити від кісточок, додати цукор та крохмаль, перемішати та на маленькому вогні, помішуючи, довести до загустіння та дати охолонути.
Тісто викладаємо на стільницю і розтягуємо на товщину до 1 сантиметра та вирізаємо кружечки.
Накладаємо вишні та формуємо пампушки. В добре розігрітій олії смажимо пампушки з двох сторін на середньому вогні до золотистої скоринки.
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