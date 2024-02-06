Смачні пампушки, як пончики — відео рецепт

Пампушки з вишневою начинкою. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Ці пампушки з вишневою начинкою схожі на пончики, оскільки готуються в великій кількості олії. Неймовірно ніжні та пухкі, таку випічку оцінять всі без виключення.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Затишна кухня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

1 кг борошна;

150 г цукру;

0,5 л молока;

4 жовтки і 1 ціле яйце;

50 г дріжджів;

100 г маргарину (розтопити);

1 пачка ванільного цукру;

40 г спирту;

1 лимон (цедра та сік);

щіпка солі.

Для начинки:

300 г почищених вишень;

3 ст. л. цукру;

1 ст. л. крохмалю (кукурудзяний).

Спосіб приготування

До подріблених дріжджів додаємо 2 ст. л. цукру, перемішуємо до рідкої консистенції. Додаємо тепле молоко та перемішуємо.

Дріжджі та цукор. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Яйця перемішуємо з рештою цукру + ванільний цукор.

Приготування тіста. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Все з'єднуємо та перемішуємо. Додаємо спирт, цедру та сік лимона.

Цукор та яйця. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Просіяне борошно додаємо в три етапи та вимішуємо тісто. Вкінці додаємо охолоджений розтоплений маргарин та знову перемішуємо. Тісто накриваємо рушником та на 1 годину ставимо в тепле місце.

Вишні та крохмаль. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Тепер приготуємо начинку. Вишню почистити від кісточок, додати цукор та крохмаль, перемішати та на маленькому вогні, помішуючи, довести до загустіння та дати охолонути.

Тісто й вишнева начинка. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Тісто викладаємо на стільницю і розтягуємо на товщину до 1 сантиметра та вирізаємо кружечки.

Пампушки в олії. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Накладаємо вишні та формуємо пампушки. В добре розігрітій олії смажимо пампушки з двох сторін на середньому вогні до золотистої скоринки.

Пампушки з вишневою начинкою. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків із курячим фаршем.

Раніше ми писали про 3 секрети пишних оладок на кефірі.