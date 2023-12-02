Смачний салат шарами з майонезом — відео

Рецепт одного з найсмачніших салатів на Новий рік 2024, який з'їдять одразу
Весь секрет цього рецепту полягає в тому, що всі продукти в ньому вдало поєднуються між собою. Салат, який викладається шарами, як класична "шуба" чи "мімоза". Обов'язково зверніть свою увагу на цю страву.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- морква 1 шт;
- куряча грудка 1 шт;
- яйця 3 шт;
- огірки бочкові 3 шт;
- сир твердий 150 гр;
- майонез або йогурт 5 ст. л. (кількість регулюйте на свій смак).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно запекти або зварити моркву. Куряче м'ясо також потрібно запекти або зварити.
Яйця потрібно зварити та відокремити білки від жовтків.
Потім м'ясо потрібно нарізати на дрібні кубики або розібрати на волокна. Викласти на тарілку та змастити майонезом.
Потім потрібно нарізати солоні огірки на дрібні кубики та розкласти рівним шаром на м'ясо, змастити майонезом.
Моркву натерти та викласти зверху шар, змастити майонезом.
Сир потрібно натерти та змішати з жовтками. Викласти на шар з моркви та змастити майонезом.
Білки потрібно натерти на тертці та викласти верхній шар. Салат прикрашаємо зернами граната та гілками кропу.
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