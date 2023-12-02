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Рецепт одного з найсмачніших салатів на Новий рік 2024, який з'їдять одразу

2 грудня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний салат шарами з майонезом — відео
Салат з куркою. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Весь секрет цього рецепту полягає в тому, що всі продукти в ньому вдало поєднуються між собою. Салат, який викладається шарами, як класична "шуба" чи "мімоза". Обов'язково зверніть свою увагу на цю страву. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться: 

  • морква 1 шт;
  • куряча грудка 1 шт;
  • яйця 3 шт;
  • огірки бочкові 3 шт;
  • сир твердий 150 гр;
  • майонез або йогурт 5 ст. л. (кількість регулюйте на свій смак). 

Спосіб приготування

Спочатку потрібно запекти або зварити моркву. Куряче м'ясо також потрібно запекти або зварити. 

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Курячі яцйя. Фото: YouTube @prostirecepti

Яйця потрібно зварити та відокремити білки від жовтків. 

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Солоні огірки. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім м'ясо потрібно нарізати на дрібні кубики або розібрати на волокна. Викласти на тарілку та змастити майонезом. 

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Курятина та огірки. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім потрібно нарізати солоні огірки на дрібні кубики та розкласти рівним шаром на м'ясо, змастити майонезом. 

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Терта морква. Фото: YouTube @prostirecepti

Моркву натерти та викласти зверху шар, змастити майонезом. 

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Шар моркви. Фото: YouTube @prostirecepti

Сир потрібно натерти та змішати з жовтками. Викласти на шар з моркви та змастити майонезом. 

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Шар сиру та жовтка. Фото: YouTube @prostirecepti

Білки потрібно натерти на тертці та викласти верхній шар. Салат прикрашаємо зернами граната та гілками кропу. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

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Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

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