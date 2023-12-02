Смачний салат шарами з майонезом — відео

Салат з куркою. Фото: YouTube @prostirecepti

Весь секрет цього рецепту полягає в тому, що всі продукти в ньому вдало поєднуються між собою. Салат, який викладається шарами, як класична "шуба" чи "мімоза". Обов'язково зверніть свою увагу на цю страву.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

морква 1 шт;

куряча грудка 1 шт;

яйця 3 шт;

огірки бочкові 3 шт;

сир твердий 150 гр;

майонез або йогурт 5 ст. л. (кількість регулюйте на свій смак).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно запекти або зварити моркву. Куряче м'ясо також потрібно запекти або зварити.

Курячі яцйя. Фото: YouTube @prostirecepti

Яйця потрібно зварити та відокремити білки від жовтків.

Солоні огірки. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім м'ясо потрібно нарізати на дрібні кубики або розібрати на волокна. Викласти на тарілку та змастити майонезом.

Курятина та огірки. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім потрібно нарізати солоні огірки на дрібні кубики та розкласти рівним шаром на м'ясо, змастити майонезом.

Терта морква. Фото: YouTube @prostirecepti

Моркву натерти та викласти зверху шар, змастити майонезом.

Шар моркви. Фото: YouTube @prostirecepti

Сир потрібно натерти та змішати з жовтками. Викласти на шар з моркви та змастити майонезом.

Шар сиру та жовтка. Фото: YouTube @prostirecepti

Білки потрібно натерти на тертці та викласти верхній шар. Салат прикрашаємо зернами граната та гілками кропу.

Готовий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

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