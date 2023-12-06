Красивий салат з майонезом на новий рік — відео

Новорічний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цей ніжний та легкий салат чудово прикрасить новорічний стіл та точно сподобається вашим гостям. Ідеально поєднання слабосоленої сьомги, помідорів та сиру.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

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Вам знадобиться:

слабосолона риба 150 гр;

яйця 4 шт;

сир 100 г;

помідори 100 г;

зелена цибуля 50 гр;

майонез 100 гр.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати слабосолону рибу на невеликі кубики.

Тертий жовток. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно натерти яйця, білки та жовтки потрібно розділити та натерти окремо.

Шматочки червоної риби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Першим шаром укладаємо рибу та змащуємо майонезом.

Риба та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Другим шаром необхідно викласти натерті жовтки і також змастити майонезом.

Шматки помідорів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім викладаємо помідори, змащуємо майонезом.

Зелений лук і майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Викладаємо шар зеленої цибулі, змащуємо майонезом.

Терте яйце. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Посипаємо тертим сиром, а зверху викладаємо тертий білок.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Прикрашаємо зернятками граната і можна подавати на стіл.

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