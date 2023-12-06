Красивий салат з майонезом на новий рік — відео

Рецепт одного з найсмачніших салатів до Нового року Дракона 2024
Цей ніжний та легкий салат чудово прикрасить новорічний стіл та точно сподобається вашим гостям. Ідеально поєднання слабосоленої сьомги, помідорів та сиру.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.
Вам знадобиться:
- слабосолона риба 150 гр;
- яйця 4 шт;
- сир 100 г;
- помідори 100 г;
- зелена цибуля 50 гр;
- майонез 100 гр.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати слабосолону рибу на невеликі кубики.
Далі потрібно натерти яйця, білки та жовтки потрібно розділити та натерти окремо.
Першим шаром укладаємо рибу та змащуємо майонезом.
Другим шаром необхідно викласти натерті жовтки і також змастити майонезом.
Потім викладаємо помідори, змащуємо майонезом.
Викладаємо шар зеленої цибулі, змащуємо майонезом.
Посипаємо тертим сиром, а зверху викладаємо тертий білок.
Прикрашаємо зернятками граната і можна подавати на стіл.
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