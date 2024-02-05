Смачний пиріг зі згущеним вареним молоком — відео рецепт

Рецепт одного з найкращих пляцків "Зеня" — фаворит кількох поколінь
"Пляцок" — це традиційний український пиріг, який готується з начинкою та нагадує торт. Така випічка готується дуже просто, а виглядає по-святковому.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- жовтки 7 шт.;
- цукор 230 г;
- масло 50 г;
- сметана 50 г;
- розпушувач 12 г;
- борошно 230 г.
Для меренги:
- білки 7 шт.;
- цукор 230 г.
Для крема:
- масло 300 г;
- згущене молоко 500 г.
Додатково:
- горіхи 200 г;
- шоколад 160 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно розділити білки з жовтками. До жовтків додати цукор та все взбити.
Потім додаємо розтоплене вершкове масло та сметану, все ретельно перемішати.
Потім до маси додаємо розпушувач та в декілька етапів додаємо борошно. Вимішати тісто руками. Розділити тісто на три частини та відправити в холодильник.
Тим часом потрібно подрібнити волоські горіхи та натерти шоколад. Потім потрібно взбити білки, в кілька етапів додати цукор. Взбивати до густої маси.
Розкатати коржі. На кожний корж викладаємо горіхи з шоколадом, потім шар меренги.
Те саме повторюємо зі всіма коржами.
Випікати при 160°С протягом 15 хвилин.
Тепер потрібно зробити крем. Для цього потрібно з'єднати варене згущене молоко та вершкове масло. Спочатку збити масло, потім згущене молоко.
Змастити коржі кремом. Зверху прикрасити горіхами та шоколадом. Ставимо в холодильник на ніч.
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