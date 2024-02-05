Смачний пиріг зі згущеним вареним молоком — відео рецепт

Пляцок "Зеня". Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

"Пляцок" — це традиційний український пиріг, який готується з начинкою та нагадує торт. Така випічка готується дуже просто, а виглядає по-святковому.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

жовтки 7 шт.;

цукор 230 г;

масло 50 г;

сметана 50 г;

розпушувач 12 г;

борошно 230 г.

Для меренги:

білки 7 шт.;

цукор 230 г.

Для крема:

масло 300 г;

згущене молоко 500 г.

Додатково:

горіхи 200 г;

шоколад 160 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно розділити білки з жовтками. До жовтків додати цукор та все взбити.

Жовтки та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо розтоплене вершкове масло та сметану, все ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім до маси додаємо розпушувач та в декілька етапів додаємо борошно. Вимішати тісто руками. Розділити тісто на три частини та відправити в холодильник.

Волоські горіхи та шоколад. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тим часом потрібно подрібнити волоські горіхи та натерти шоколад. Потім потрібно взбити білки, в кілька етапів додати цукор. Взбивати до густої маси.

Яєчні білки та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розкатати коржі. На кожний корж викладаємо горіхи з шоколадом, потім шар меренги.

Коржі та меренга. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Те саме повторюємо зі всіма коржами.

Шоколад та горіхи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікати при 160°С протягом 15 хвилин.

Готові коржі. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно зробити крем. Для цього потрібно з'єднати варене згущене молоко та вершкове масло. Спочатку збити масло, потім згущене молоко.

Крем на коржах. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Змастити коржі кремом. Зверху прикрасити горіхами та шоколадом. Ставимо в холодильник на ніч.

Готова випічка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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