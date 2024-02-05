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Рецепт одного з найкращих пляцків "Зеня" — фаворит кількох поколінь

5 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний пиріг зі згущеним вареним молоком — відео рецепт
Пляцок "Зеня". Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

"Пляцок" — це традиційний український пиріг, який готується з начинкою та нагадує торт. Така випічка готується дуже просто, а виглядає по-святковому. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • жовтки 7 шт.;
  • цукор 230 г;
  • масло 50 г;
  • сметана 50 г;
  • розпушувач 12 г;
  • борошно 230 г.

Для меренги:

  • білки 7 шт.;
  • цукор 230 г.

Для крема:

  • масло 300 г;
  • згущене молоко 500 г.

Додатково:

  • горіхи 200 г;
  • шоколад 160 г.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно розділити білки з жовтками. До жовтків додати цукор та все взбити. 

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Жовтки та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо розтоплене вершкове масло та сметану, все ретельно перемішати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім до маси додаємо розпушувач та в декілька етапів додаємо борошно. Вимішати тісто руками. Розділити тісто на три частини та відправити в холодильник. 

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Волоські горіхи та шоколад. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тим часом потрібно подрібнити волоські горіхи та натерти шоколад. Потім потрібно взбити білки, в кілька етапів додати цукор. Взбивати до густої маси. 

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Яєчні білки та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розкатати коржі. На кожний корж викладаємо горіхи з шоколадом, потім шар меренги.

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Коржі та меренга. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Те саме повторюємо зі всіма коржами.

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Шоколад та горіхи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікати при 160°С протягом 15 хвилин. 

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Готові коржі. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно зробити крем. Для цього потрібно з'єднати варене згущене молоко та вершкове масло. Спочатку збити масло, потім згущене молоко.  

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Крем на коржах. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Змастити коржі кремом. Зверху прикрасити горіхами та шоколадом. Ставимо в холодильник на ніч. 

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Готова випічка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про рецепт давнього медовика за рецептом бабусі.

Також ми писали про рецепт яблучного пирога без борошна та масла — можна їсти на ніч. 

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рецепти
торт
випічка
Українська кухня
закарпатська кухня

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