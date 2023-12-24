Салат на новий рік, який швидко готується — відео рецепт

Рецепт новорічного салату, що готується за 15 хвилин, при цьому дуже смачний
Напередодні Нового року зазвичай готується безліч страв, буває так, що часу не вистачає. Пропонуємо вам рецепт салату, який швидко готується, при цьому дуже смачний і виглядає святковим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.
Вам знадобиться:
- куряча грудка 400 г;
- печериці 300 г;
- цибуля 1 шт;
- огірок 1 шт;
- морква по-корейськи 150 г;
- зелень;
- майонез;
- рослинна олія для смаження;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно обсмажити цибулю на невеликій кількості рослинної олії до золотистого кольору.
Потім до цибулі додаємо печериці і смажимо до готовності.
Нарізаємо курячі грудки на довгі скибочки.
Огірки очистити від шкірки і натираємо на тертці для моркви по-корейськи або нарізаємо соломкою.
Далі викладаємо першим шаром гриби із цибулею.
Зверху викладаємо курячі грудки і змащуємо майонезом.
Далі викладаємо шар моркви корейською.
Зверху викладаємо огірок, змащуємо майонезом.
Подрібнюємо зелену цибулю з петрушкою і кладемо останнім шаром.
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