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Рецепт новорічного салату, що готується за 15 хвилин, при цьому дуже смачний

24 грудня 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат на новий рік, який швидко готується — відео рецепт
Новорічний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Напередодні Нового року зазвичай готується безліч страв, буває так, що часу не вистачає. Пропонуємо вам рецепт салату, який швидко готується, при цьому дуже смачний і виглядає святковим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

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Вам знадобиться:

  • куряча грудка 400 г;
  • печериці 300 г;
  • цибуля 1 шт;
  • огірок 1 шт;
  • морква по-корейськи 150 г;
  • зелень;
  • майонез;
  • рослинна олія для смаження;
  • сіль;
  • перець.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно обсмажити цибулю на невеликій кількості рослинної олії до золотистого кольору.

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім до цибулі додаємо печериці і смажимо до готовності.

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Цибуля та гриби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо курячі грудки на довгі скибочки.

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Цибуля та гриби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Огірки очистити від шкірки і натираємо на тертці для моркви по-корейськи або нарізаємо соломкою.

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Натерті огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі викладаємо першим шаром гриби із цибулею.

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Гриби та м'ясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху викладаємо курячі грудки і змащуємо майонезом.

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Майонез та морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі викладаємо шар моркви корейською.

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Морква та огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху викладаємо огірок, змащуємо майонезом.

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Зелена цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Подрібнюємо зелену цибулю з петрушкою і кладемо останнім шаром.

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

Радимо ознайомитися з традиційним карпатським рецептом узвару до Різдва.

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