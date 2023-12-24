Салат на новий рік, який швидко готується — відео рецепт

Новорічний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Напередодні Нового року зазвичай готується безліч страв, буває так, що часу не вистачає. Пропонуємо вам рецепт салату, який швидко готується, при цьому дуже смачний і виглядає святковим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

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Вам знадобиться:

куряча грудка 400 г;

печериці 300 г;

цибуля 1 шт;

огірок 1 шт;

морква по-корейськи 150 г;

зелень;

майонез;

рослинна олія для смаження;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно обсмажити цибулю на невеликій кількості рослинної олії до золотистого кольору.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім до цибулі додаємо печериці і смажимо до готовності.

Цибуля та гриби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо курячі грудки на довгі скибочки.

Цибуля та гриби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Огірки очистити від шкірки і натираємо на тертці для моркви по-корейськи або нарізаємо соломкою.

Натерті огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі викладаємо першим шаром гриби із цибулею.

Гриби та м'ясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху викладаємо курячі грудки і змащуємо майонезом.

Майонез та морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі викладаємо шар моркви корейською.

Морква та огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху викладаємо огірок, змащуємо майонезом.

Зелена цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Подрібнюємо зелену цибулю з петрушкою і кладемо останнім шаром.

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