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Рецепт новорічного рулету "оселедець під шубою"

30 грудня 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Оригінальний спосіб подачі оселедця під шубою Новий рік — відео рецепт
Рулет з червоною рибою. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Усім нам знайомий "оселедець під шубою", але в новому виконанні. Для тих, хто від нього втомився, він заграє новими фарбами. По-перше оселедець можна замінити на червону рибу, по-друге подаємо у незвичайному вигляді, загорнувши в рулет.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • буряк 3 шт;
  • картопля 2 шт;
  • морква 1 шт;
  • слабосолона сьомга або лосось (можна замінити на оселедець);
  • авокадо 1/2шт.
  • зелена цибуля 3 пера.

Майонез домашній:

  • молоко 3,2%;
  • олія 300 г;
  • сіль ч.л;
  • гірчиця 1ч.л;
  • лимонний сік 3 ст.

Спосіб приготування

Овочі вимити, відварити до готовності та остудити. Потім очистити та натерти на великій тертці.

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Приготування майонезу. Фото: YouTube @evadaren

Авокадо та рибу нарізати на смужки. Зелену цибулю дрібно нашаткувати.

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Приготування майонезу. Фото: YouTube @evadaren

Для майонезу молоко з'єднати з олією та збити занурювальним блендером протягом 1 хв. Суміш на очах перетворюється на майонез. Додати решту інгредієнтів.

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Буряк та майонез. Фото: YouTube @evadaren

Харчову плівку викласти на робочу поверхню. На харчову плівку першим шаром викласти буряк, трохи утрамбувати і надати форму прямокутника, змастити майонезом.

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Картопля та майонез. Фото: YouTube @evadaren

Другим шаром викласти картоплю, залишивши близько 2 см біля краю, змастити майонезом.

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Морква та майонез. Фото: YouTube @evadaren

Наступний шар моркви, викласти поверх картоплі, також змастити майонезом. Присипати цибулею.

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Червона риба і зелений лук. Фото: YouTube @evadaren

На край без відступу викласти рибу та авокадо. За допомогою плівки згорнути рулет, боки підібрати та прибрати у холодильник на кілька годин, в ідеалі на ніч.

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Загортання рулету. Фото: YouTube @evadaren

Зняти плівку та акуратно нарізати рулет, посипати цибулею і подавати на стіл.

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Готовий рулет. Фото: YouTube @evadaren

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