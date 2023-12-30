Оригінальний спосіб подачі оселедця під шубою Новий рік — відео рецепт

Рецепт новорічного рулету "оселедець під шубою"
Усім нам знайомий "оселедець під шубою", але в новому виконанні. Для тих, хто від нього втомився, він заграє новими фарбами. По-перше оселедець можна замінити на червону рибу, по-друге подаємо у незвичайному вигляді, загорнувши в рулет.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- буряк 3 шт;
- картопля 2 шт;
- морква 1 шт;
- слабосолона сьомга або лосось (можна замінити на оселедець);
- авокадо 1/2шт.
- зелена цибуля 3 пера.
Майонез домашній:
- молоко 3,2%;
- олія 300 г;
- сіль ч.л;
- гірчиця 1ч.л;
- лимонний сік 3 ст.
Спосіб приготування
Овочі вимити, відварити до готовності та остудити. Потім очистити та натерти на великій тертці.
Авокадо та рибу нарізати на смужки. Зелену цибулю дрібно нашаткувати.
Для майонезу молоко з'єднати з олією та збити занурювальним блендером протягом 1 хв. Суміш на очах перетворюється на майонез. Додати решту інгредієнтів.
Харчову плівку викласти на робочу поверхню. На харчову плівку першим шаром викласти буряк, трохи утрамбувати і надати форму прямокутника, змастити майонезом.
Другим шаром викласти картоплю, залишивши близько 2 см біля краю, змастити майонезом.
Наступний шар моркви, викласти поверх картоплі, також змастити майонезом. Присипати цибулею.
На край без відступу викласти рибу та авокадо. За допомогою плівки згорнути рулет, боки підібрати та прибрати у холодильник на кілька годин, в ідеалі на ніч.
Зняти плівку та акуратно нарізати рулет, посипати цибулею і подавати на стіл.
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