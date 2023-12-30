Оригінальний спосіб подачі оселедця під шубою Новий рік — відео рецепт

Рулет з червоною рибою. Фото: YouTube @evadaren

Усім нам знайомий "оселедець під шубою", але в новому виконанні. Для тих, хто від нього втомився, він заграє новими фарбами. По-перше оселедець можна замінити на червону рибу, по-друге подаємо у незвичайному вигляді, загорнувши в рулет.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

буряк 3 шт;

картопля 2 шт;

морква 1 шт;

слабосолона сьомга або лосось (можна замінити на оселедець);

авокадо 1/2шт.

зелена цибуля 3 пера.

Майонез домашній:

молоко 3,2%;

олія 300 г;

сіль ч.л;

гірчиця 1ч.л;

лимонний сік 3 ст.

Спосіб приготування

Овочі вимити, відварити до готовності та остудити. Потім очистити та натерти на великій тертці.

Приготування майонезу. Фото: YouTube @evadaren

Авокадо та рибу нарізати на смужки. Зелену цибулю дрібно нашаткувати.

Приготування майонезу. Фото: YouTube @evadaren

Для майонезу молоко з'єднати з олією та збити занурювальним блендером протягом 1 хв. Суміш на очах перетворюється на майонез. Додати решту інгредієнтів.

Буряк та майонез. Фото: YouTube @evadaren

Харчову плівку викласти на робочу поверхню. На харчову плівку першим шаром викласти буряк, трохи утрамбувати і надати форму прямокутника, змастити майонезом.

Картопля та майонез. Фото: YouTube @evadaren

Другим шаром викласти картоплю, залишивши близько 2 см біля краю, змастити майонезом.

Морква та майонез. Фото: YouTube @evadaren

Наступний шар моркви, викласти поверх картоплі, також змастити майонезом. Присипати цибулею.

Червона риба і зелений лук. Фото: YouTube @evadaren

На край без відступу викласти рибу та авокадо. За допомогою плівки згорнути рулет, боки підібрати та прибрати у холодильник на кілька годин, в ідеалі на ніч.

Загортання рулету. Фото: YouTube @evadaren

Зняти плівку та акуратно нарізати рулет, посипати цибулею і подавати на стіл.

Готовий рулет. Фото: YouTube @evadaren

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