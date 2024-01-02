Це печінка підійде для подарунка - відео рецепт

Новорічне печиво. Фото: YouTube @evadaren

Прекрасний рецепт для творчості та цікавого проведення часу з дітками. Тут головна ідея оформлення. За основу можете взяти будь-яке пісочне печиво, у цьому рецепті спосіб приготування тіста від Джеймі Олівера.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

вершкове масло (кімнатної температури) 200 г;

борошно 350 г;

цукор 100 г;

цедра 1 апельсина;

цедра 1 лимона;

розпушувач 1 ч. л;

дрібка солі.

Для подачі:

чорний шоколад 50 г;

цукерки червоного кольору 18 шт.

Спосіб приготування

Вершкове масло збити виделкою (міксером) з цукром в пишну масу.

Масло та цукор. Фото: YouTube @evadaren

Додати цедру апельсина та лимона, сіль, борошно з розпушувачем та замісити пісочне тісто.

Цедра лимона та масло. Фото: YouTube @evadaren

Зкатати тісто в кулю і відправити в морозилку на 20 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Розкачати завтовшки приблизно 0,5 см. Тісто дуже ніжне та розсипчасте, потрібно виявити терпіння.

Приготування печива. Фото: YouTube @evadaren

Вирізати кружальця діаметром близько 7 см. Викласти на лист застелений пергаментом і випікати 20-25 хвилин при температурі 180°С. Готове печиво остудити на решітці.

Прикрашання печива. Фото: YouTube @evadaren

У кондитерський мішок перелити розтоплений шоколад. Потім, обрізавши трохи кінчик, намалювати на печиво ріжки та очі. Намітити місце носа, використовуючи шоколадку трохи більше, ніж для очей. Цукерки прикріпити до шоколадних крапель, вийдуть носики для оленів.

Залишаємо печиво доки шоколад повністю не застигне.

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

Радимо ознайомитися з традиційним карпатським рецептом узвару до Різдва.