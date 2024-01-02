Це печінка підійде для подарунка - відео рецепт

Рецепт святкового печива "Рудольф" — підійде на подарунок
Прекрасний рецепт для творчості та цікавого проведення часу з дітками. Тут головна ідея оформлення. За основу можете взяти будь-яке пісочне печиво, у цьому рецепті спосіб приготування тіста від Джеймі Олівера.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- вершкове масло (кімнатної температури) 200 г;
- борошно 350 г;
- цукор 100 г;
- цедра 1 апельсина;
- цедра 1 лимона;
- розпушувач 1 ч. л;
- дрібка солі.
Для подачі:
- чорний шоколад 50 г;
- цукерки червоного кольору 18 шт.
Спосіб приготування
Вершкове масло збити виделкою (міксером) з цукром в пишну масу.
Додати цедру апельсина та лимона, сіль, борошно з розпушувачем та замісити пісочне тісто.
Зкатати тісто в кулю і відправити в морозилку на 20 хвилин.
Розкачати завтовшки приблизно 0,5 см. Тісто дуже ніжне та розсипчасте, потрібно виявити терпіння.
Вирізати кружальця діаметром близько 7 см. Викласти на лист застелений пергаментом і випікати 20-25 хвилин при температурі 180°С. Готове печиво остудити на решітці.
У кондитерський мішок перелити розтоплений шоколад. Потім, обрізавши трохи кінчик, намалювати на печиво ріжки та очі. Намітити місце носа, використовуючи шоколадку трохи більше, ніж для очей. Цукерки прикріпити до шоколадних крапель, вийдуть носики для оленів.
Залишаємо печиво доки шоколад повністю не застигне.
Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.
Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.
Радимо ознайомитися з традиційним карпатським рецептом узвару до Різдва.
Читайте Новини.LIVE!