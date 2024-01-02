Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Рецепт святкового печива "Рудольф" — підійде на подарунок arrow

Рецепт святкового печива "Рудольф" — підійде на подарунок

2 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Це печінка підійде для подарунка - відео рецепт
Новорічне печиво. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Прекрасний рецепт для творчості та цікавого проведення часу з дітками. Тут головна ідея оформлення. За основу можете взяти будь-яке пісочне печиво, у цьому рецепті спосіб приготування тіста від Джеймі Олівера.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вершкове масло (кімнатної температури) 200 г;
  • борошно 350 г;
  • цукор 100 г;
  • цедра 1 апельсина;
  • цедра 1 лимона;
  • розпушувач 1 ч. л;
  • дрібка солі.

Для подачі:

  • чорний шоколад 50 г;
  • цукерки червоного кольору 18 шт.

Спосіб приготування

Вершкове масло збити виделкою (міксером) з цукром в пишну масу.

null
Масло та цукор. Фото: YouTube @evadaren

Додати цедру апельсина та лимона, сіль, борошно з розпушувачем та замісити пісочне тісто.

null
Цедра лимона та масло. Фото: YouTube @evadaren

Зкатати тісто в кулю і відправити в морозилку на 20 хвилин.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Розкачати завтовшки приблизно 0,5 см. Тісто дуже ніжне та розсипчасте, потрібно виявити терпіння.

null
Приготування печива. Фото: YouTube @evadaren

Вирізати кружальця діаметром близько 7 см. Викласти на лист застелений пергаментом і випікати 20-25 хвилин при температурі 180°С. Готове печиво остудити на решітці.

null
Прикрашання печива. Фото: YouTube @evadaren

У кондитерський мішок перелити розтоплений шоколад. Потім, обрізавши трохи кінчик, намалювати на печиво ріжки та очі. Намітити місце носа, використовуючи шоколадку трохи більше, ніж для очей. Цукерки прикріпити до шоколадних крапель, вийдуть носики для оленів.

Залишаємо печиво доки шоколад повністю не застигне.

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

Радимо ознайомитися з традиційним карпатським рецептом узвару до Різдва.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі