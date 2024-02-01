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Рецепт низькокалорійного бананового десерта без цукру

1 лютого 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний десерт із бананів — відео рецепт
Банановий пиріг. Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей десерт готується із бананів без додавання цукру. Завдяки цьому він виходить досить низькокалорійним. Збережіть та обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

  • банани 2 шт;
  • лікер 3-4 ст.
  • молоко 100 мл;
  • вершкове масло 50 г;
  • борошно 50 г;
  • яйця 3 шт.

Спосіб приготування

Банани почистити, порізати та залити лікером.

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Банани у лікері. Фото: YouTube @user-Tetiana88

У каструлю налити молоко і покласти вершкове масло. Поставити на вогонь та довести до кипіння.

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Молоко та масло. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Постійно помішувати та додати борошно.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

На маленькому вогні помішувати до моменту, коли тісто відокремлюватиметься від стінок каструлі. Зняти з вогню та охолодити.

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Додавання жовтків. Фото: YouTube @user-Tetiana88

До заварного тіста додати жовтки.

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Банани та тісто. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Білки збити до стійких піків і додати в тісто.

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Бананове тісто. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Банани розтерти виделкою і додати суміш в тісто. Все замісити.

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Бананова випічка. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Керамічну форму змастити вершковим маслом та залити в нього суфле. Готувати в духовці за температури 170°C 20-25 хвилин.

Раніше ми писали про ніжний десерт без цукру, борошна та олії — лише 100 калорій на 100 г.

Також ми писали про неймовірний низькокалорійний десерт із сиру та йогурту за 10 хвилин.

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