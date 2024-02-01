Смачний десерт із бананів — відео рецепт

Рецепт низькокалорійного бананового десерта без цукру
Цей десерт готується із бананів без додавання цукру. Завдяки цьому він виходить досить низькокалорійним. Збережіть та обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.
Вам знадобиться:
- банани 2 шт;
- лікер 3-4 ст.
- молоко 100 мл;
- вершкове масло 50 г;
- борошно 50 г;
- яйця 3 шт.
Спосіб приготування
Банани почистити, порізати та залити лікером.
У каструлю налити молоко і покласти вершкове масло. Поставити на вогонь та довести до кипіння.
Постійно помішувати та додати борошно.
На маленькому вогні помішувати до моменту, коли тісто відокремлюватиметься від стінок каструлі. Зняти з вогню та охолодити.
До заварного тіста додати жовтки.
Білки збити до стійких піків і додати в тісто.
Банани розтерти виделкою і додати суміш в тісто. Все замісити.
Керамічну форму змастити вершковим маслом та залити в нього суфле. Готувати в духовці за температури 170°C 20-25 хвилин.
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