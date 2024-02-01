Смачний десерт із бананів — відео рецепт

Банановий пиріг. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Цей десерт готується із бананів без додавання цукру. Завдяки цьому він виходить досить низькокалорійним. Збережіть та обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

банани 2 шт;

лікер 3-4 ст.

молоко 100 мл;

вершкове масло 50 г;

борошно 50 г;

яйця 3 шт.

Спосіб приготування

Банани почистити, порізати та залити лікером.

Банани у лікері. Фото: YouTube @user-Tetiana88

У каструлю налити молоко і покласти вершкове масло. Поставити на вогонь та довести до кипіння.

Молоко та масло. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Постійно помішувати та додати борошно.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

На маленькому вогні помішувати до моменту, коли тісто відокремлюватиметься від стінок каструлі. Зняти з вогню та охолодити.

Додавання жовтків. Фото: YouTube @user-Tetiana88

До заварного тіста додати жовтки.

Банани та тісто. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Білки збити до стійких піків і додати в тісто.

Бананове тісто. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Банани розтерти виделкою і додати суміш в тісто. Все замісити.

Бананова випічка. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Керамічну форму змастити вершковим маслом та залити в нього суфле. Готувати в духовці за температури 170°C 20-25 хвилин.

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