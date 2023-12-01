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Рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024

1 грудня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ваші гості будуть в захваті від подачі та смаку цього салату — відео рецепт
Закуска з оселедцем. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей варіант приготування "оселедеця під шубою" —щось нове. Незвичайна закуска зі звичайного оселедця. Добре підійде на свято та на Новий рік 2024. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться: 

  • хліб 300-400 гр;
  • оселедець 200 гр;
  • цибуля 1 шт;
  • яблуко 1 шт;
  • буряк 2-3 шт;
  • відварене куряче яйце 2-3 шт;
  • майонез 2-3 ч.л;
  • сіль;
  • морква 1 шт.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати темний житній хліб та відправити в блендер, щоб подрібнити. Крихту висипаємо в окрему ємність. 

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Житній хліб. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно натерти варені курячі яйця. 

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Натерті яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Також потрібно натерти варену моркву та додати до натертих курячих яєць з ложкою майонезу, все ретельно перемішати. 

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Натерта морква. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно натерти буряк на дрібній терці, до нього додати столову ложку майонезу. 

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Тертий буряк. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно очистити одне яблуко та нарізати його на маленькі шматочки. 

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Яблуко та цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарізати одну цибулю на середні шматочки. Також це можна зробити за допомогою блендера, тоді разом з цибулею можна подрібнити одразу й шматочки оселедця. 

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Оселедець, цибуля та яблуко. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер починаємо збирати закуску. Першим шаром викладаємо хлібну крихту. 

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Шар з хліба. Фото: YouTube @prostirecepti

Другим шаром викладаємо шар буряків з майонезом. 

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Тертий буряк. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім додаємо ще один шар з хлібних крихт. 

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Маса з оселедця. Фото: YouTube @prostirecepti

Наступним шаром буде маса з оселедцю. Зверху додати ще один шар з хлібних крихт. 

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Морква з яйцями. Фото: YouTube @prostirecepti

Передостаннім шаром викладаємо моркву з яйцями. 

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Готова закуска. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху викладаємо ще хлібні крихти та останнім шаром буряк. 

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Готова закуска. Фото: YouTube @prostirecepti

Дати настоятися протягом 1-2 годин та можна подавати до столу. 

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

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