Ваші гості будуть в захваті від подачі та смаку цього салату — відео рецепт

Закуска з оселедцем. Фото: YouTube @prostirecepti

Цей варіант приготування "оселедеця під шубою" —щось нове. Незвичайна закуска зі звичайного оселедця. Добре підійде на свято та на Новий рік 2024.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

хліб 300-400 гр;

оселедець 200 гр;

цибуля 1 шт;

яблуко 1 шт;

буряк 2-3 шт;

відварене куряче яйце 2-3 шт;

майонез 2-3 ч.л;

сіль;

морква 1 шт.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати темний житній хліб та відправити в блендер, щоб подрібнити. Крихту висипаємо в окрему ємність.

Житній хліб. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно натерти варені курячі яйця.

Натерті яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Також потрібно натерти варену моркву та додати до натертих курячих яєць з ложкою майонезу, все ретельно перемішати.

Натерта морква. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно натерти буряк на дрібній терці, до нього додати столову ложку майонезу.

Тертий буряк. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно очистити одне яблуко та нарізати його на маленькі шматочки.

Яблуко та цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарізати одну цибулю на середні шматочки. Також це можна зробити за допомогою блендера, тоді разом з цибулею можна подрібнити одразу й шматочки оселедця.

Оселедець, цибуля та яблуко. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер починаємо збирати закуску. Першим шаром викладаємо хлібну крихту.

Шар з хліба. Фото: YouTube @prostirecepti

Другим шаром викладаємо шар буряків з майонезом.

Тертий буряк. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім додаємо ще один шар з хлібних крихт.

Маса з оселедця. Фото: YouTube @prostirecepti

Наступним шаром буде маса з оселедцю. Зверху додати ще один шар з хлібних крихт.

Морква з яйцями. Фото: YouTube @prostirecepti

Передостаннім шаром викладаємо моркву з яйцями.

Готова закуска. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху викладаємо ще хлібні крихти та останнім шаром буряк.

Готова закуска. Фото: YouTube @prostirecepti

Дати настоятися протягом 1-2 годин та можна подавати до столу.

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

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