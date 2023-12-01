Ваші гості будуть в захваті від подачі та смаку цього салату — відео рецепт

Рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024
Цей варіант приготування "оселедеця під шубою" —щось нове. Незвичайна закуска зі звичайного оселедця. Добре підійде на свято та на Новий рік 2024.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- хліб 300-400 гр;
- оселедець 200 гр;
- цибуля 1 шт;
- яблуко 1 шт;
- буряк 2-3 шт;
- відварене куряче яйце 2-3 шт;
- майонез 2-3 ч.л;
- сіль;
- морква 1 шт.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати темний житній хліб та відправити в блендер, щоб подрібнити. Крихту висипаємо в окрему ємність.
Далі потрібно натерти варені курячі яйця.
Також потрібно натерти варену моркву та додати до натертих курячих яєць з ложкою майонезу, все ретельно перемішати.
Тепер потрібно натерти буряк на дрібній терці, до нього додати столову ложку майонезу.
Далі потрібно очистити одне яблуко та нарізати його на маленькі шматочки.
Нарізати одну цибулю на середні шматочки. Також це можна зробити за допомогою блендера, тоді разом з цибулею можна подрібнити одразу й шматочки оселедця.
Тепер починаємо збирати закуску. Першим шаром викладаємо хлібну крихту.
Другим шаром викладаємо шар буряків з майонезом.
Потім додаємо ще один шар з хлібних крихт.
Наступним шаром буде маса з оселедцю. Зверху додати ще один шар з хлібних крихт.
Передостаннім шаром викладаємо моркву з яйцями.
Зверху викладаємо ще хлібні крихти та останнім шаром буряк.
Дати настоятися протягом 1-2 годин та можна подавати до столу.
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