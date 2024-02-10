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Рецепт незвичайного та свіжого салату з ківі та капустою

10 лютого 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат з капустою, куркою та ківі, підійде на кожен день і свято — відео
Салат з капустою та ківі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ви дізнаєтеся, як приготувати незвичайний салат з куркою, ківі та капустою. Цей рецепт салату дуже простий і швидкий, але саме така святкова подача робить страву таким особливим. Обов'язково урізноманітніть свій раціон і спробуйте такий салат, він підійде як на кожен день, так і на святковий стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно.

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Вам знадобиться:

  • капуста 150 г;
  • зелень;
  • сіль перець;
  • сік лимона 0,5 шт.;
  • курка 300 г;
  • олія 30 мл;
  • спеції;
  • кукурудза 150 г;
  • ківі 3-4 шт.;
  • сухарики 50 г.

Для соусу:

  • майонез 100 г;
  • гірчиця у зернах 1 ст.л;
  • волоські горіхи 100 г.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати дрібно куряче філе та обсмажити з улюбленими спеціями.

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Куряче філе. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер потрібно приготувати заправку для салату. Для цього змішати майонез, гірчицю в зернах та волоські горіхи.

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Заправки для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер потрібно нашаткувати капусту і змішати її з кропом чи іншою зеленню.

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Капуста та зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер викладаємо салат, для цього в центрі тарілки ставимо склянку. Першим кільцем потрібно викласти шматочки ківі. Потім викладаємо курку.

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Ківі та курка. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі кладемо консервовану кукурудзу та капусту із зеленню.

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Кукурудза та капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У центр салату викладаємо заправку та прикрашаємо сухариками.

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Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт смачного овочевого салату з редькою "Дайкон".

Ще ми писали про рецепт зимового салату з куркою та чорносливом.

Також радимо ознайомитись із суперсалатом із пекінської капусти за п'ять хвилин.

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