Салат з капустою, куркою та ківі, підійде на кожен день і свято — відео

Рецепт незвичайного та свіжого салату з ківі та капустою
Ви дізнаєтеся, як приготувати незвичайний салат з куркою, ківі та капустою. Цей рецепт салату дуже простий і швидкий, але саме така святкова подача робить страву таким особливим. Обов'язково урізноманітніть свій раціон і спробуйте такий салат, він підійде як на кожен день, так і на святковий стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно.
Вам знадобиться:
- капуста 150 г;
- зелень;
- сіль перець;
- сік лимона 0,5 шт.;
- курка 300 г;
- олія 30 мл;
- спеції;
- кукурудза 150 г;
- ківі 3-4 шт.;
- сухарики 50 г.
Для соусу:
- майонез 100 г;
- гірчиця у зернах 1 ст.л;
- волоські горіхи 100 г.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати дрібно куряче філе та обсмажити з улюбленими спеціями.
Тепер потрібно приготувати заправку для салату. Для цього змішати майонез, гірчицю в зернах та волоські горіхи.
Тепер потрібно нашаткувати капусту і змішати її з кропом чи іншою зеленню.
Тепер викладаємо салат, для цього в центрі тарілки ставимо склянку. Першим кільцем потрібно викласти шматочки ківі. Потім викладаємо курку.
Далі кладемо консервовану кукурудзу та капусту із зеленню.
У центр салату викладаємо заправку та прикрашаємо сухариками.
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