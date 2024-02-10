Салат з капустою, куркою та ківі, підійде на кожен день і свято — відео

Салат з капустою та ківі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ви дізнаєтеся, як приготувати незвичайний салат з куркою, ківі та капустою. Цей рецепт салату дуже простий і швидкий, але саме така святкова подача робить страву таким особливим. Обов'язково урізноманітніть свій раціон і спробуйте такий салат, він підійде як на кожен день, так і на святковий стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться:

капуста 150 г;

зелень;

сіль перець;

сік лимона 0,5 шт.;

курка 300 г;

олія 30 мл;

спеції;

кукурудза 150 г;

ківі 3-4 шт.;

сухарики 50 г.

Для соусу:

майонез 100 г;

гірчиця у зернах 1 ст.л;

волоські горіхи 100 г.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати дрібно куряче філе та обсмажити з улюбленими спеціями.

Куряче філе. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер потрібно приготувати заправку для салату. Для цього змішати майонез, гірчицю в зернах та волоські горіхи.

Заправки для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер потрібно нашаткувати капусту і змішати її з кропом чи іншою зеленню.

Капуста та зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер викладаємо салат, для цього в центрі тарілки ставимо склянку. Першим кільцем потрібно викласти шматочки ківі. Потім викладаємо курку.

Ківі та курка. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі кладемо консервовану кукурудзу та капусту із зеленню.

Кукурудза та капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У центр салату викладаємо заправку та прикрашаємо сухариками.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт смачного овочевого салату з редькою "Дайкон".

Ще ми писали про рецепт зимового салату з куркою та чорносливом.

Також радимо ознайомитись із суперсалатом із пекінської капусти за п'ять хвилин.