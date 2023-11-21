Пісочний пиріг, смачніший торт — відео рецепт

Пиріг з вишнею. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поєднання смаків та текстур у цьому пирозі дуже вдале. Розсипчасте пісочне тісто, ніжний заварний крем із ванільним ароматом та пружне вишневе желе. Обов'язково спробуйте приготувати таку випічку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно 150 г;

цукор 50 г;

сіль 1,4 ч.л;

яйце велике 1 шт;

вершкове масло 90 г.

Для заварного крему:

молоко 250 г;

цукор 60 г;

ванільний цукор 10 г;

яйце 1 шт;

кукурудзяний крохмаль 25 г;

вершкове масло|мастило| 40 г.

Для вишневого шару:

вишня заморожена 300 г;

цукор 60 г (або до смаку залежно від кислоти вишні);

желатин швидкорозчинний 7 г + 35 г води.

Спосіб приготування

Вершкове масло кімнатної температури збити з цукром і щіпкою солі хвилин 3-4.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце, борошно. Швидко замісити тісто, покласти в пакет або харчову плівку і відправити в морозилку на 15 хвилин.

Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто розкотити на пергаменті, посипаючи борошном за потреби, перемістити у форму (діаметр форми 21 см), роблячи бортики висотою близько 3,5 см.

Корж для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Наколоти тісто виделкою по всій площі.

Тісто для коржа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці близько 20-25 хвилин, корж повинен повністю пропіктися.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заварного крему змішати яйце з цукром, кукурудзяним крохмалем, додати тепле молоко. Заварювати крем на помірному вогні, постійно помішуючи.

Вишня з цукром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Після появи перших бульбашок повітря проварити 30-60 секунд, щоб крохмаль заварився. Зняти з вогню, додати вершкове масло і ванільний цукор, перемішати до однорідності. Накрити харчовою плівкою в контакт, дати охолонути.

Приготування заварного крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вишню змішати з цукром, дати закипіти, зняти з вогню і дати трохи охолонути. Швидкорозчинний желатин залити водою і дати набрякнути.

Вишні на пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До гарячої (але в жодному разі не киплячої вишні) додати набряклий желатин, перемішати, дати охолонути до кімнатної температури.

Вишневий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На основу з пісочного тіста викласти крем, зверху вишню кімнатної температури.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити в холодильник на 2 години, щоб желе застигло і можна подавати до столу.

Раніше ми писали про найпростіший ідеальний рецепт шарлотки з яблуками.

Також ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.

Рецепт торта "Наполеон" без випічки за 20 хвилин.