Пісочний пиріг, смачніший торт — відео рецепт

Рецепт нереально смачного пирога з вишнею та заварним кремом
Поєднання смаків та текстур у цьому пирозі дуже вдале. Розсипчасте пісочне тісто, ніжний заварний крем із ванільним ароматом та пружне вишневе желе. Обов'язково спробуйте приготувати таку випічку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- борошно 150 г;
- цукор 50 г;
- сіль 1,4 ч.л;
- яйце велике 1 шт;
- вершкове масло 90 г.
Для заварного крему:
- молоко 250 г;
- цукор 60 г;
- ванільний цукор 10 г;
- яйце 1 шт;
- кукурудзяний крохмаль 25 г;
- вершкове масло|мастило| 40 г.
Для вишневого шару:
- вишня заморожена 300 г;
- цукор 60 г (або до смаку залежно від кислоти вишні);
- желатин швидкорозчинний 7 г + 35 г води.
Спосіб приготування
Вершкове масло кімнатної температури збити з цукром і щіпкою солі хвилин 3-4.
Додати яйце, борошно. Швидко замісити тісто, покласти в пакет або харчову плівку і відправити в морозилку на 15 хвилин.
Тісто розкотити на пергаменті, посипаючи борошном за потреби, перемістити у форму (діаметр форми 21 см), роблячи бортики висотою близько 3,5 см.
Наколоти тісто виделкою по всій площі.
Випікати в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці близько 20-25 хвилин, корж повинен повністю пропіктися.
Для заварного крему змішати яйце з цукром, кукурудзяним крохмалем, додати тепле молоко. Заварювати крем на помірному вогні, постійно помішуючи.
Після появи перших бульбашок повітря проварити 30-60 секунд, щоб крохмаль заварився. Зняти з вогню, додати вершкове масло і ванільний цукор, перемішати до однорідності. Накрити харчовою плівкою в контакт, дати охолонути.
Вишню змішати з цукром, дати закипіти, зняти з вогню і дати трохи охолонути. Швидкорозчинний желатин залити водою і дати набрякнути.
До гарячої (але в жодному разі не киплячої вишні) додати набряклий желатин, перемішати, дати охолонути до кімнатної температури.
На основу з пісочного тіста викласти крем, зверху вишню кімнатної температури.
Поставити в холодильник на 2 години, щоб желе застигло і можна подавати до столу.
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