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Рецепт нереально смачного пирога з вишнею та заварним кремом

21 листопада 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Пісочний пиріг, смачніший торт — відео рецепт
Пиріг з вишнею. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Поєднання смаків та текстур у цьому пирозі дуже вдале. Розсипчасте пісочне тісто, ніжний заварний крем із ванільним ароматом та пружне вишневе желе. Обов'язково спробуйте приготувати таку випічку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • борошно 150 г;
  • цукор 50 г;
  • сіль 1,4 ч.л;
  • яйце велике 1 шт;
  • вершкове масло 90 г.

Для заварного крему:

  • молоко 250 г;
  • цукор 60 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • яйце 1 шт;
  • кукурудзяний крохмаль 25 г;
  • вершкове масло|мастило| 40 г.

Для вишневого шару:

  • вишня заморожена 300 г;
  • цукор 60 г (або до смаку залежно від кислоти вишні);
  • желатин швидкорозчинний 7 г + 35 г води.

Спосіб приготування

Вершкове масло кімнатної температури збити з цукром і щіпкою солі хвилин 3-4.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце, борошно. Швидко замісити тісто, покласти в пакет або харчову плівку і відправити в морозилку на 15 хвилин.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто розкотити на пергаменті, посипаючи борошном за потреби, перемістити у форму (діаметр форми 21 см), роблячи бортики висотою близько 3,5 см.

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Корж для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Наколоти тісто виделкою по всій площі.

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Тісто для коржа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці близько 20-25 хвилин, корж повинен повністю пропіктися.

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Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заварного крему змішати яйце з цукром, кукурудзяним крохмалем, додати тепле молоко. Заварювати крем на помірному вогні, постійно помішуючи.

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Вишня з цукром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Після появи перших бульбашок повітря проварити 30-60 секунд, щоб крохмаль заварився. Зняти з вогню, додати вершкове масло і ванільний цукор, перемішати до однорідності. Накрити харчовою плівкою в контакт, дати охолонути.

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Приготування заварного крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вишню змішати з цукром, дати закипіти, зняти з вогню і дати трохи охолонути. Швидкорозчинний желатин залити водою і дати набрякнути.

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Вишні на пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До гарячої (але в жодному разі не киплячої вишні) додати набряклий желатин, перемішати, дати охолонути до кімнатної температури.

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Вишневий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На основу з пісочного тіста викласти крем, зверху вишню кімнатної температури.

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити в холодильник на 2 години, щоб желе застигло і можна подавати до столу.

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