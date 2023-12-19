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Рецепт неймовірної м'ясної страви на новорічний стіл, яка підкорює одразу

19 грудня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Страва з м'яса на Новий рік Дракона 2024 — відео рецепт
Новорічна страва. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це фантастична м'ясна страва на новорічний стіл. Готується з фаршу та підкорює відразу, оскільки виходить неймовірно смачно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться: 

  • фарш яловичий 800 гр;
  • перець болгарський 250 гр;
  • бекон 200 гр;
  • хліб білий 160 гр;
  • часник 4 зубчики;
  • цибуля ріпчаста 100 гр;
  • яйце 2 шт;
  • кріп 15 гр;
  • соус соєвий 15 гр;
  • гірчиця 15 гр;
  • перець чорний мелений;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно запекти солодкі перці в духовці. Це може зайняти від 15 до 25 хвилин. 

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Хліб та молоко. Фото: YouTube @prostirecepti

Поки перці запікаються потрібно нарізати хліб, залити його молоком та залишити на пару хвилин. 

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Фарш та цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі беремо яловичий фарш, також до нього можна додати частину свинячу фаршу. 

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Фарш та спеції. Фото: YouTube @prostirecepti

Подрібнити цибулю та додати до фаршу. Потім так само подрібнити хліб в молоці та також додати до фаршу. 

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Солодкий перець. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім потрібно нарізати зелень кропу та додати до фаршу. 

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Бекон та фарш. Фото: YouTube @prostirecepti

Додаємо два курячих яйця, сіль, спеції, все ретельно перемішати. Нарізаємо запечені солодкі перці на смужки. 

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Бекон та соус. Фото: YouTube @prostirecepti

У форму для випікання викладаємо бекон, як вказано на картинці. Потім викладаємо половину фаршу, викладаємо смужки перець, а потім решту фаршу. 

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Готова страва. Фото: YouTube @prostirecepti

Накриваємо смужками бекону та змащуємо сумішшю з соєвого соусу та гірчиці. 

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Готова страва. Фото: YouTube @prostirecepti

Запікати в духовці при 180°С протягом 1 години. Така страва буде смачною, як в гарячому вигляді, так в холодному. 

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