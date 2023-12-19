Страва з м'яса на Новий рік Дракона 2024 — відео рецепт

Новорічна страва. Фото: YouTube @prostirecepti

Це фантастична м'ясна страва на новорічний стіл. Готується з фаршу та підкорює відразу, оскільки виходить неймовірно смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

фарш яловичий 800 гр;

перець болгарський 250 гр;

бекон 200 гр;

хліб білий 160 гр;

часник 4 зубчики;

цибуля ріпчаста 100 гр;

яйце 2 шт;

кріп 15 гр;

соус соєвий 15 гр;

гірчиця 15 гр;

перець чорний мелений;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно запекти солодкі перці в духовці. Це може зайняти від 15 до 25 хвилин.

Хліб та молоко. Фото: YouTube @prostirecepti

Поки перці запікаються потрібно нарізати хліб, залити його молоком та залишити на пару хвилин.

Фарш та цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі беремо яловичий фарш, також до нього можна додати частину свинячу фаршу.

Фарш та спеції. Фото: YouTube @prostirecepti

Подрібнити цибулю та додати до фаршу. Потім так само подрібнити хліб в молоці та також додати до фаршу.

Солодкий перець. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім потрібно нарізати зелень кропу та додати до фаршу.

Бекон та фарш. Фото: YouTube @prostirecepti

Додаємо два курячих яйця, сіль, спеції, все ретельно перемішати. Нарізаємо запечені солодкі перці на смужки.

Бекон та соус. Фото: YouTube @prostirecepti

У форму для випікання викладаємо бекон, як вказано на картинці. Потім викладаємо половину фаршу, викладаємо смужки перець, а потім решту фаршу.

Готова страва. Фото: YouTube @prostirecepti

Накриваємо смужками бекону та змащуємо сумішшю з соєвого соусу та гірчиці.

Готова страва. Фото: YouTube @prostirecepti

Запікати в духовці при 180°С протягом 1 години. Така страва буде смачною, як в гарячому вигляді, так в холодному.

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