Страва з м'яса на Новий рік Дракона 2024 — відео рецепт

Рецепт неймовірної м'ясної страви на новорічний стіл, яка підкорює одразу
Це фантастична м'ясна страва на новорічний стіл. Готується з фаршу та підкорює відразу, оскільки виходить неймовірно смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- фарш яловичий 800 гр;
- перець болгарський 250 гр;
- бекон 200 гр;
- хліб білий 160 гр;
- часник 4 зубчики;
- цибуля ріпчаста 100 гр;
- яйце 2 шт;
- кріп 15 гр;
- соус соєвий 15 гр;
- гірчиця 15 гр;
- перець чорний мелений;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно запекти солодкі перці в духовці. Це може зайняти від 15 до 25 хвилин.
Поки перці запікаються потрібно нарізати хліб, залити його молоком та залишити на пару хвилин.
Далі беремо яловичий фарш, також до нього можна додати частину свинячу фаршу.
Подрібнити цибулю та додати до фаршу. Потім так само подрібнити хліб в молоці та також додати до фаршу.
Потім потрібно нарізати зелень кропу та додати до фаршу.
Додаємо два курячих яйця, сіль, спеції, все ретельно перемішати. Нарізаємо запечені солодкі перці на смужки.
У форму для випікання викладаємо бекон, як вказано на картинці. Потім викладаємо половину фаршу, викладаємо смужки перець, а потім решту фаршу.
Накриваємо смужками бекону та змащуємо сумішшю з соєвого соусу та гірчиці.
Запікати в духовці при 180°С протягом 1 години. Така страва буде смачною, як в гарячому вигляді, так в холодному.
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