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Рецепт найсмачнішого салату з картоплі

22 листопада 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна вечеря з картоплі — відео рецепт
Салат з картоплі. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт найсмачнішого салату з картоплі. Готується дуже просто, а виходить смачно. Цю страву захочеться готувати знову й знов. Переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам знадобиться: 

  • картопля — 1 кг;
  • капуста — 400-500 г;
  • сіль;
  • оцет яблучний — 2 столові ложки;
  • олія — 1-2 ст.л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • мариновані огірки — 5 шт.;
  • рослинна олія — 200 г;
  • молоко — 100 г;
  • сіль — 1 ч.л.;
  • чорний перець — 0,5 ч.л.;
  • гірчиця — 2 ст. л.

Спосіб приготування 

У каструлю наливаємо воду, додаємо сіль та кладемо картоплю в шкірці. 

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Картопля у воді. Фото: YouTube @prostirecepti

Тим часом потрібно нашаткувати капусту досить дрібно. 

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Перекласти капусту в ємність, додати сіль та ретельно перемішати. Потрібно, щоб капуста пустила сік. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім до капусти додаємо цукор та оцет. Все ретельно перемішати. 

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Цибуля на пательні. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно одну цибулю нарізати на тонкі півкільця. 

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Мариновані огірки. Фото: YouTube @prostirecepti

На пательні потрібно обсмажити цибулю та додати трохи цукру. 

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Нарізана картопля. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі нарізати мариновані огірки. 

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Інргрідієнти для салату. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер приготуємо соус. В чашу блендера наливаємо рослинну олію та молоко. Все взбити. Додаємо сіль, перець та гірчицю. 

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Домашній майонез. Фото: YouTube @prostirecepti

Картоплю потрібно очистити від шкірки та нарізати на невеликі шматочки. 

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Додавання соусу в салат. Фото: YouTube @prostirecepti

До капусти додаємо картоплю, цибулю та огірки. Залишилося все заправити соусом. Все ретельно перемішати та можна подавати до столу. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.

Або сало по-гуцульськи за карпатським рецептом, воно настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати.

Ще ми писали про найсмачніший рецепт сала по-українськи, перевірений роками. 

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