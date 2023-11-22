Смачна вечеря з картоплі — відео рецепт

Салат з картоплі. Фото: YouTube @prostirecepti

Це рецепт найсмачнішого салату з картоплі. Готується дуже просто, а виходить смачно. Цю страву захочеться готувати знову й знов. Переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

картопля — 1 кг;

капуста — 400-500 г;

сіль;

оцет яблучний — 2 столові ложки;

олія — 1-2 ст.л.;

цибуля — 1 шт.;

мариновані огірки — 5 шт.;

рослинна олія — 200 г;

молоко — 100 г;

сіль — 1 ч.л.;

чорний перець — 0,5 ч.л.;

гірчиця — 2 ст. л.

Спосіб приготування

У каструлю наливаємо воду, додаємо сіль та кладемо картоплю в шкірці.

Картопля у воді. Фото: YouTube @prostirecepti

Тим часом потрібно нашаткувати капусту досить дрібно.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Перекласти капусту в ємність, додати сіль та ретельно перемішати. Потрібно, щоб капуста пустила сік.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім до капусти додаємо цукор та оцет. Все ретельно перемішати.

Цибуля на пательні. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно одну цибулю нарізати на тонкі півкільця.

Мариновані огірки. Фото: YouTube @prostirecepti

На пательні потрібно обсмажити цибулю та додати трохи цукру.

Нарізана картопля. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі нарізати мариновані огірки.

Інргрідієнти для салату. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер приготуємо соус. В чашу блендера наливаємо рослинну олію та молоко. Все взбити. Додаємо сіль, перець та гірчицю.

Домашній майонез. Фото: YouTube @prostirecepti

Картоплю потрібно очистити від шкірки та нарізати на невеликі шматочки.

Додавання соусу в салат. Фото: YouTube @prostirecepti

До капусти додаємо картоплю, цибулю та огірки. Залишилося все заправити соусом. Все ретельно перемішати та можна подавати до столу.

Готовий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

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