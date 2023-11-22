Смачна вечеря з картоплі — відео рецепт

Рецепт найсмачнішого салату з картоплі
Це рецепт найсмачнішого салату з картоплі. Готується дуже просто, а виходить смачно. Цю страву захочеться готувати знову й знов. Переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг;
- капуста — 400-500 г;
- сіль;
- оцет яблучний — 2 столові ложки;
- олія — 1-2 ст.л.;
- цибуля — 1 шт.;
- мариновані огірки — 5 шт.;
- рослинна олія — 200 г;
- молоко — 100 г;
- сіль — 1 ч.л.;
- чорний перець — 0,5 ч.л.;
- гірчиця — 2 ст. л.
Спосіб приготування
У каструлю наливаємо воду, додаємо сіль та кладемо картоплю в шкірці.
Тим часом потрібно нашаткувати капусту досить дрібно.
Перекласти капусту в ємність, додати сіль та ретельно перемішати. Потрібно, щоб капуста пустила сік.
Потім до капусти додаємо цукор та оцет. Все ретельно перемішати.
Далі потрібно одну цибулю нарізати на тонкі півкільця.
На пательні потрібно обсмажити цибулю та додати трохи цукру.
Далі нарізати мариновані огірки.
Тепер приготуємо соус. В чашу блендера наливаємо рослинну олію та молоко. Все взбити. Додаємо сіль, перець та гірчицю.
Картоплю потрібно очистити від шкірки та нарізати на невеликі шматочки.
До капусти додаємо картоплю, цибулю та огірки. Залишилося все заправити соусом. Все ретельно перемішати та можна подавати до столу.
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