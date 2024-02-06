Найпростіший і вдалий рецепт дріжджового тіста — відео

Дріжджове тісто. Фото: Freepik

Це найпростіший і найшвидший рецепт дріжджового тіста. Не треба довго чекати, доки тісто підійде. Таке дріжджове тісто підходить для будь-якої випічки — пирогів, пиріжків на сковороді або в духовці, піци.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

тепла вода 200 г;

вода дуже гаряча 200 г;

дріжджі сухі швидкодіючі 10 г (або 30 г живих дріжджів);

сіль 1 ч.л;

цукор 1-3 ст.

олія 3 ст.л;

борошно 550-650 р.

Спосіб приготування

Додати дріжджі у теплу воду. Залишити на 5 хвилин.

Дріжджі в чашці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати в миску 3 ст. ложки борошна, цукор, сіль та олію. Влити окріп, перемішати.

Рослинна олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зачекати кілька хвилин, поки маса охолоне до дуже теплого стану, тому що дріжджі не люблять гаряче.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати воду із дріжджами. Поступово додати борошно.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вимісити тісто до однорідного стану. Покласти в миску, накрити рушником і залишити на 10-15 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто готове. Далі його можна використовувати для будь-якої випічки.

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