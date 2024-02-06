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Рецепт найшвидшого дріжджового тіста для будь-якої випічки

6 лютого 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найпростіший і вдалий рецепт дріжджового тіста — відео
Дріжджове тісто. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це найпростіший і найшвидший рецепт дріжджового тіста. Не треба довго чекати, доки тісто підійде. Таке дріжджове тісто підходить для будь-якої випічки — пирогів, пиріжків на сковороді або в духовці, піци.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • тепла вода 200 г;
  • вода дуже гаряча 200 г;
  • дріжджі сухі швидкодіючі 10 г (або 30 г живих дріжджів);
  • сіль 1 ч.л;
  • цукор 1-3 ст.
  • олія 3 ст.л;
  • борошно 550-650 р.

Спосіб приготування

Додати дріжджі у теплу воду. Залишити на 5 хвилин.

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Дріжджі в чашці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати в миску 3 ст. ложки борошна, цукор, сіль та олію. Влити окріп, перемішати.

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Рослинна олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зачекати кілька хвилин, поки маса охолоне до дуже теплого стану, тому що дріжджі не люблять гаряче.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати воду із дріжджами. Поступово додати борошно.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вимісити тісто до однорідного стану. Покласти в миску, накрити рушником і залишити на 10-15 хвилин.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто готове. Далі його можна використовувати для будь-якої випічки.

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