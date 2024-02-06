Найпростіший і вдалий рецепт дріжджового тіста — відео

Рецепт найшвидшого дріжджового тіста для будь-якої випічки
Це найпростіший і найшвидший рецепт дріжджового тіста. Не треба довго чекати, доки тісто підійде. Таке дріжджове тісто підходить для будь-якої випічки — пирогів, пиріжків на сковороді або в духовці, піци.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- тепла вода 200 г;
- вода дуже гаряча 200 г;
- дріжджі сухі швидкодіючі 10 г (або 30 г живих дріжджів);
- сіль 1 ч.л;
- цукор 1-3 ст.
- олія 3 ст.л;
- борошно 550-650 р.
Спосіб приготування
Додати дріжджі у теплу воду. Залишити на 5 хвилин.
Додати в миску 3 ст. ложки борошна, цукор, сіль та олію. Влити окріп, перемішати.
Зачекати кілька хвилин, поки маса охолоне до дуже теплого стану, тому що дріжджі не люблять гаряче.
Додати воду із дріжджами. Поступово додати борошно.
Вимісити тісто до однорідного стану. Покласти в миску, накрити рушником і залишити на 10-15 хвилин.
Тісто готове. Далі його можна використовувати для будь-якої випічки.
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