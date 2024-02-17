Дуже корисний пиріг з йогуртом.

Рецепт найніжнішого пирога з йогуртом без борошна
Дуже смачний і простий пиріг. Цей рецепт без борошна та без олії. Він виходить ніжним, буквально тане у роті.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- діаметр форми для запікання 22 см;
- йогурт 400 г;
- яйце велике 4 шт;
- цукор 100 г;
- ванільний цукор 10 г;
- кукурудзяний крохмаль 75 г;
- сіль;
- цедра лимона.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно розділити яйця на жовтки та білки.
Додати дрібку солі до білків і збити до пишності.
Збити жовтки, цукор, ванільний цукор та йогурт до однорідного стану. Додати кукурудзяний крохмаль. За бажання можна додати цедру лимона. Пиріг буде ще смачнішим.
Акуратно додати збиті білки.
Вистелити пергаментом дно та боки форми. Щоб пергамент краще тримався, можна змастити боки та дно рослинною олією.
Вилити тісто у форму. Випікати 40-50 хвилин при температурі 170 °C.
Дати готовому пирогу охолонути у формі. Потім дістати з|із| форми і посипати цукровою пудрою.
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