Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Рецепт найніжнішого пирога з йогуртом без борошна arrow

Рецепт найніжнішого пирога з йогуртом без борошна

17 лютого 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже корисний пиріг з йогуртом.
Пиріг без борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний і простий пиріг. Цей рецепт без борошна та без олії. Він виходить ніжним, буквально тане у роті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

  • діаметр форми для запікання 22 см;
  • йогурт 400 г;
  • яйце велике 4 шт;
  • цукор 100 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • кукурудзяний крохмаль 75 г;
  • сіль;
  • цедра лимона.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно розділити яйця на жовтки та білки.

null
Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати дрібку солі до білків і збити до пишності.

null
Цукор та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити жовтки, цукор, ванільний цукор та йогурт до однорідного стану. Додати кукурудзяний крохмаль. За бажання можна додати цедру лимона. Пиріг буде ще смачнішим.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Акуратно додати збиті білки.

null
Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вистелити пергаментом дно та боки форми. Щоб пергамент краще тримався, можна змастити боки та дно рослинною олією.

null
Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити тісто у форму. Випікати 40-50 хвилин при температурі 170 °C.

null
Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати готовому пирогу охолонути у формі. Потім дістати з|із| форми і посипати цукровою пудрою.

Раніше ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Рецепт одного з найкращих майданчиків "Зеня" — лідер кількох поколінь.

Також радимо ознайомитися з пирогами із солоною начинкою, один з таких — рецепт пирога з цибульно-морквяною начинкою.

рецепти
лайфхаки
пиріг
десерт
випічка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

Актуальне по темі