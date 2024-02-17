Дуже корисний пиріг з йогуртом.

Пиріг без борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний і простий пиріг. Цей рецепт без борошна та без олії. Він виходить ніжним, буквально тане у роті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

діаметр форми для запікання 22 см;

йогурт 400 г;

яйце велике 4 шт;

цукор 100 г;

ванільний цукор 10 г;

кукурудзяний крохмаль 75 г;

сіль;

цедра лимона.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно розділити яйця на жовтки та білки.

Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати дрібку солі до білків і збити до пишності.

Цукор та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити жовтки, цукор, ванільний цукор та йогурт до однорідного стану. Додати кукурудзяний крохмаль. За бажання можна додати цедру лимона. Пиріг буде ще смачнішим.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Акуратно додати збиті білки.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вистелити пергаментом дно та боки форми. Щоб пергамент краще тримався, можна змастити боки та дно рослинною олією.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити тісто у форму. Випікати 40-50 хвилин при температурі 170 °C.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати готовому пирогу охолонути у формі. Потім дістати з|із| форми і посипати цукровою пудрою.

Раніше ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Рецепт одного з найкращих майданчиків "Зеня" — лідер кількох поколінь.

Також радимо ознайомитися з пирогами із солоною начинкою, один з таких — рецепт пирога з цибульно-морквяною начинкою.