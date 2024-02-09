Печиво червоний оксамит з мармуровим ефектом до Дня закоханих — відео рецепт

Мармурове печиво. Фото: YouTube @annibakery4590

Для цього рецепта мармурового печива у формі сердець вам не знадобляться спеціальні форми для випічки. Воно ідеально підійде до Дня Святого Валентина.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Anni Bakery.

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Вам знадобиться:

200 г борошна;

150 г цукрової пудри;

15 г какао;

10 г розпушувача;

60 г вершкового масла;

25 мл молока;

1 яйце;

барвник червоний.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати вершкове масло кімнатної температури та цукрову пудру. Ретельно перемішати лопаткою. Потім додати одне яйце та перемішати міксером.

Приготування тіста. Фото: YouTube @annibakery4590

Тепер додаємо какао, все перемішати та додати червоний барвник. Можна використати будь-який барвник, але завдяки какао колір вийде більш насичений.

Червоний барвник. Фото: YouTube @annibakery4590

Тепер додати борошно, сіль та розпушувач. Все ретельно перемішати. На цьому етапі додаємо молоко, ще раз все перемішати.

Додавання борошна. Фото: YouTube @annibakery4590

Тісто потрібно накрити харчовою плівкою в контакт та поставити в холодильник на дві години або на ніч.

Тісто для печива. Фото: YouTube @annibakery4590

Тепер починаємо формувати печиво. Вручну робимо форму серця.

Печиво з тіста. Фото: YouTube @annibakery4590

Кожне печиво потрібно обваляти в цукровій пудрі. Цукрової пудри не жалійте, саме вона дасть той самий мармуровий ефект.

Цукрова пудра. Фото: YouTube @annibakery4590

Випікати при температурі 180° С 15 хвилин.

Печиво на пергаменті. Фото: YouTube @annibakery4590

Печиво при випічці збільшиться, тому потрібно його не щільно покласти на пергаменті.

Мармурове печиво. Фото: YouTube @annibakery4590

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