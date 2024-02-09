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Рецепт мармурового печива "Red velvet" до Дня закоханих

9 лютого 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Печиво червоний оксамит з мармуровим ефектом до Дня закоханих — відео рецепт
Мармурове печиво. Фото: YouTube @annibakery4590
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Для цього рецепта мармурового печива у формі сердець вам не знадобляться спеціальні форми для випічки. Воно ідеально підійде до Дня Святого Валентина. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Anni Bakery

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Вам знадобиться: 

  • 200 г борошна;
  • 150 г цукрової пудри;
  • 15 г какао;
  • 10 г розпушувача;
  • 60 г вершкового масла;
  • 25 мл молока;
  • 1 яйце;
  • барвник червоний. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно змішати вершкове масло кімнатної температури та цукрову пудру. Ретельно перемішати лопаткою. Потім додати одне яйце та перемішати міксером. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @annibakery4590

Тепер додаємо какао, все перемішати та додати червоний барвник. Можна використати будь-який барвник, але завдяки какао колір вийде більш насичений. 

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Червоний барвник. Фото: YouTube @annibakery4590

Тепер додати борошно, сіль та розпушувач. Все ретельно перемішати. На цьому етапі додаємо молоко, ще раз все перемішати. 

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Додавання борошна. Фото: YouTube @annibakery4590

Тісто потрібно накрити харчовою плівкою в контакт та поставити в холодильник на дві години або на ніч. 

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Тісто для печива. Фото: YouTube @annibakery4590

Тепер починаємо формувати печиво. Вручну робимо форму серця. 

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Печиво з тіста. Фото: YouTube @annibakery4590

Кожне печиво потрібно обваляти в цукровій пудрі. Цукрової пудри не жалійте, саме вона дасть той самий мармуровий ефект.

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Цукрова пудра. Фото: YouTube @annibakery4590

Випікати при температурі 180° С 15 хвилин. 

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Печиво на пергаменті. Фото: YouTube @annibakery4590

Печиво при випічці збільшиться, тому потрібно його не щільно покласти на пергаменті. 

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Мармурове печиво. Фото: YouTube @annibakery4590

Раніше ми писали про рецепт романтичних цукерок — збережіть до Дня Св. Валентина. 

Також ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

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печиво

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