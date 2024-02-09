Печиво червоний оксамит з мармуровим ефектом до Дня закоханих — відео рецепт

Рецепт мармурового печива "Red velvet" до Дня закоханих
Для цього рецепта мармурового печива у формі сердець вам не знадобляться спеціальні форми для випічки. Воно ідеально підійде до Дня Святого Валентина.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Anni Bakery.
Вам знадобиться:
- 200 г борошна;
- 150 г цукрової пудри;
- 15 г какао;
- 10 г розпушувача;
- 60 г вершкового масла;
- 25 мл молока;
- 1 яйце;
- барвник червоний.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно змішати вершкове масло кімнатної температури та цукрову пудру. Ретельно перемішати лопаткою. Потім додати одне яйце та перемішати міксером.
Тепер додаємо какао, все перемішати та додати червоний барвник. Можна використати будь-який барвник, але завдяки какао колір вийде більш насичений.
Тепер додати борошно, сіль та розпушувач. Все ретельно перемішати. На цьому етапі додаємо молоко, ще раз все перемішати.
Тісто потрібно накрити харчовою плівкою в контакт та поставити в холодильник на дві години або на ніч.
Тепер починаємо формувати печиво. Вручну робимо форму серця.
Кожне печиво потрібно обваляти в цукровій пудрі. Цукрової пудри не жалійте, саме вона дасть той самий мармуровий ефект.
Випікати при температурі 180° С 15 хвилин.
Печиво при випічці збільшиться, тому потрібно його не щільно покласти на пергаменті.
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