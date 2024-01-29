Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Рецепт лінивого медовика без розкочування коржів з кремом "пломбір" на сметані arrow

Рецепт лінивого медовика без розкочування коржів з кремом "пломбір" на сметані

29 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидкий рецепт медовика — відео
Медовик з кремом "пломбір". Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ви полюбите цей рецепт за швидкість його приготування. На відміну від класичного медового торта, цей рецепт не вимагає особливих зусиль, потрібно все змішали та відправити в духовку. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня как Релакс

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 80 г цукру;
  • 2 яйця;
  • 3 ст. меду;
  • 1 ч.л. соди;
  • 20 г вершкового масла;
  • 140 г борошна;
  • 1 ч.л. розпушувача.

Для крема: 

  • 225 мл сметани;
  • 2 яйця;
  • 80 г цукру;
  • 1,5 ст. борошна;
  • 0,5 ст. кукурудзяного крохмалю;
  • 180 гр олії.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно приготувати тісто. Для цього потрібно з'єднати цукор та курячі яйця, все ретельно перемішати. 

null
Цукор та яйця. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Потім до цієї суміші додаємо мед, вершкове масло та сіль. 

null
Борошно та яйця з цукром. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Потім додаємо борошно з розпушувачем. Виливаємо тісто на форму для випікання. 

null
Тісто в формі для запікання. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Випікати корж при 180 °С протягом 15 хвилин. 

null
Сметана, яйця та цукор. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Тепер приготуємо крем. Для цього потрібно До сметани додати два яйця, цукор та все ретельно перемішати. 

null
Крем "пломбір". Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Додати 1,5 столової ложки борошна. Ставимо на вогонь та варимо на повільному вогні до загустіння. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо до охолодження. 

null
Крем та вершкове масло. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Потім потрібно збити вершкове масло. Додати крем та все ретельно перемішати. 

null
Просочування коржів. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Коржі потрібно розрізати. Далі починаємо збирати торт, промазуючи кожний корж. 

null
Готовий торт. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Зверху змастити кремом та прикрасити горіхами або шоколадною крихтою. Залишаємо торт для того, щоб він просочився та можна подавати. 

Раніше ми писали про найпростіший рецепт легендарного львівського сирника.

Також ми писали про давнього медовика за рецептом бабусі.

Ще ми писали про рецепт краффінів із сухофруктами та без яєць.

рецепти
лайфхаки
мед
торт
випічка
медовик

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі