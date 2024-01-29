Швидкий рецепт медовика — відео

Медовик з кремом "пломбір". Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Ви полюбите цей рецепт за швидкість його приготування. На відміну від класичного медового торта, цей рецепт не вимагає особливих зусиль, потрібно все змішали та відправити в духовку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня как Релакс.

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Вам знадобиться:

80 г цукру;

2 яйця;

3 ст. меду;

1 ч.л. соди;

20 г вершкового масла;

140 г борошна;

1 ч.л. розпушувача.

Для крема:

225 мл сметани;

2 яйця;

80 г цукру;

1,5 ст. борошна;

0,5 ст. кукурудзяного крохмалю;

180 гр олії.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати тісто. Для цього потрібно з'єднати цукор та курячі яйця, все ретельно перемішати.

Цукор та яйця. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Потім до цієї суміші додаємо мед, вершкове масло та сіль.

Борошно та яйця з цукром. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Потім додаємо борошно з розпушувачем. Виливаємо тісто на форму для випікання.

Тісто в формі для запікання. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Випікати корж при 180 °С протягом 15 хвилин.

Сметана, яйця та цукор. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Тепер приготуємо крем. Для цього потрібно До сметани додати два яйця, цукор та все ретельно перемішати.

Крем "пломбір". Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Додати 1,5 столової ложки борошна. Ставимо на вогонь та варимо на повільному вогні до загустіння. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо до охолодження.

Крем та вершкове масло. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Потім потрібно збити вершкове масло. Додати крем та все ретельно перемішати.

Просочування коржів. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Коржі потрібно розрізати. Далі починаємо збирати торт, промазуючи кожний корж.

Готовий торт. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Зверху змастити кремом та прикрасити горіхами або шоколадною крихтою. Залишаємо торт для того, щоб він просочився та можна подавати.

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