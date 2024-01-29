Швидкий рецепт медовика — відео

Рецепт лінивого медовика без розкочування коржів з кремом "пломбір" на сметані
Ви полюбите цей рецепт за швидкість його приготування. На відміну від класичного медового торта, цей рецепт не вимагає особливих зусиль, потрібно все змішали та відправити в духовку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня как Релакс.
Вам знадобиться:
- 80 г цукру;
- 2 яйця;
- 3 ст. меду;
- 1 ч.л. соди;
- 20 г вершкового масла;
- 140 г борошна;
- 1 ч.л. розпушувача.
Для крема:
- 225 мл сметани;
- 2 яйця;
- 80 г цукру;
- 1,5 ст. борошна;
- 0,5 ст. кукурудзяного крохмалю;
- 180 гр олії.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати тісто. Для цього потрібно з'єднати цукор та курячі яйця, все ретельно перемішати.
Потім до цієї суміші додаємо мед, вершкове масло та сіль.
Потім додаємо борошно з розпушувачем. Виливаємо тісто на форму для випікання.
Випікати корж при 180 °С протягом 15 хвилин.
Тепер приготуємо крем. Для цього потрібно До сметани додати два яйця, цукор та все ретельно перемішати.
Додати 1,5 столової ложки борошна. Ставимо на вогонь та варимо на повільному вогні до загустіння. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо до охолодження.
Потім потрібно збити вершкове масло. Додати крем та все ретельно перемішати.
Коржі потрібно розрізати. Далі починаємо збирати торт, промазуючи кожний корж.
Зверху змастити кремом та прикрасити горіхами або шоколадною крихтою. Залишаємо торт для того, щоб він просочився та можна подавати.
Раніше ми писали про найпростіший рецепт легендарного львівського сирника.
Також ми писали про давнього медовика за рецептом бабусі.
Ще ми писали про рецепт краффінів із сухофруктами та без яєць.
Читайте Новини.LIVE!