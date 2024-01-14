Дуже смачні пиріжки з ковбасою — відео рецепт

Рецепт лінивих пиріжків з того, що залишилося після свят
Пропонуємо простий спосіб, надати "друге дихання" вчорашнім продуктам, що залишилися. Такі пиріжки виходять дуже смачними, при цьому знадобиться мінімум зусиль.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- кефір 250 мл;
- вода 40 мл;
- цукор 1 ч.л;
- сіль 1/2 ч.л;
- сода 1/2 ч.л;
- яйце 1 шт;
- борошно 240 г.
Для начинки:
- ковбаса копчена 200 г;
- кріп (30 г);
- цибуля зелена (50 г).
Спосіб приготування
Приготуємо тісто. Для цього потрібно до кефіра додати воду та ретельно перемішати.
Ставимо на вогонь та помішуючи трохи підігріваємо.
До теплого кефіра додаємо цукор, сіль та одне яйце. Все ретельно перемішати та додати борошно. Наприкінці додаємо погашену соду й ще раз все ретельно перемішуємо.
Тепер потрібно нарізати ковбасу та зеленюу цибулю з кропом.
Додаємо ковбасу та зелень до тіста, все ретельно перемішати. До цієї начинки можна додати сир чи інші інгредієнти з вашим бажанням.
Смажити пиріжки з обох сторін до утворення скоринки.
Такі пиріжки можна подавати зі сметаною.
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