Дуже смачні пиріжки з ковбасою — відео рецепт

Ліниві пиріжки. Фото: YouTube @dnpr.com.ua

Пропонуємо простий спосіб, надати "друге дихання" вчорашнім продуктам, що залишилися. Такі пиріжки виходять дуже смачними, при цьому знадобиться мінімум зусиль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

кефір 250 мл;

вода 40 мл;

цукор 1 ч.л;

сіль 1/2 ч.л;

сода 1/2 ч.л;

яйце 1 шт;

борошно 240 г.

Для начинки:

ковбаса копчена 200 г;

кріп (30 г);

цибуля зелена (50 г).

Спосіб приготування

Приготуємо тісто. Для цього потрібно до кефіра додати воду та ретельно перемішати.

Кефір та вода. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ставимо на вогонь та помішуючи трохи підігріваємо.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До теплого кефіра додаємо цукор, сіль та одне яйце. Все ретельно перемішати та додати борошно. Наприкінці додаємо погашену соду й ще раз все ретельно перемішуємо.

Кефір та борошно. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тепер потрібно нарізати ковбасу та зеленюу цибулю з кропом.

Зелена цибуля та ковбаса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додаємо ковбасу та зелень до тіста, все ретельно перемішати. До цієї начинки можна додати сир чи інші інгредієнти з вашим бажанням.

Тісто з ковбасою та зеленою цибулею. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Смажити пиріжки з обох сторін до утворення скоринки.

Пиріжки на пательні. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Такі пиріжки можна подавати зі сметаною.

Пиріжок з ковбасою та зеленою цибулею. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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