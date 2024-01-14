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Рецепт лінивих пиріжків з того, що залишилося після свят

14 січня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачні пиріжки з ковбасою — відео рецепт
Ліниві пиріжки. Фото: YouTube @dnpr.com.ua
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо простий спосіб, надати "друге дихання" вчорашнім продуктам, що залишилися. Такі пиріжки виходять дуже смачними, при цьому знадобиться мінімум зусиль. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобиться: 

  • кефір 250 мл;
  • вода 40 мл;
  • цукор 1 ч.л;
  • сіль 1/2 ч.л;
  • сода 1/2 ч.л;
  • яйце 1 шт;
  • борошно 240 г. 

Для начинки: 

  • ковбаса копчена 200 г;
  • кріп (30 г);
  • цибуля зелена (50 г). 

Спосіб приготування 

Приготуємо тісто. Для цього потрібно до кефіра додати воду та ретельно перемішати. 

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Кефір та вода. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ставимо на вогонь та помішуючи трохи підігріваємо. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До теплого кефіра додаємо цукор, сіль та одне яйце. Все ретельно перемішати та додати борошно. Наприкінці додаємо погашену соду й ще раз все ретельно перемішуємо. 

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Кефір та борошно. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тепер потрібно нарізати ковбасу та зеленюу цибулю з кропом. 

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Зелена цибуля та ковбаса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додаємо ковбасу та зелень до тіста, все ретельно перемішати. До цієї начинки можна додати сир чи інші інгредієнти з вашим бажанням. 

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Тісто з ковбасою та зеленою цибулею. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Смажити пиріжки з обох сторін до утворення скоринки. 

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Пиріжки на пательні. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Такі пиріжки можна подавати зі сметаною. 

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Пиріжок з ковбасою та зеленою цибулею. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".

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