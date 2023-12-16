Ідеальний рецепт львівського сирника — відео

Рецепт легендарного львівського сирника — приготуйте на Різдво
Львівський сирник — це вишукано і просто водночас. Десерт виходить м'який, із ніжною, цитриновою ноткою. Недарма він полонив мільйони сердець.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- форма для випікання 8х14х8,5;
- форма для випікання 25х11х7;
- кисломолочний сир 1,2 кг;
- яйця 6 шт.;
- цукор 250 г;
- ванільний цукор 16 г;
- масло 150 г;
- сметана 50 г;
- манна крупа 60 г;
- крохмаль 30 г;
- розпушувач 5 г;
- родзинки 100 г;
- цедра одного апельсина.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно до кисломолочного сиру додати курячі яйця, цукор, ванільний цукор, вершкове масло та сметану. Все ретельно перебити блендером.
Потім додаємо розпушувач, манну крупу та крохмаль. Все перемішати.
Потім додаємо промиті родзинки, цедру апельсина та ретельно перемішати.
Тепер виливаємо цю масу в форму для запікання. Випікати за температури 180°С протягом 60 хвилин.
Коли сирники приготувалися, їх потрібно покласти догори дном.
Тепер потрібно взяти чорний шоколад та розтопити його. Додати дві столові ложки олії без запаху.
Наносимо цю глазур на сирники. Дати застигнути глазурі та можна подавати до столу.
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