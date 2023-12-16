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Рецепт легендарного львівського сирника — приготуйте на Різдво

16 грудня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт львівського сирника — відео
Львівський сирник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Львівський сирник — це вишукано і просто водночас. Десерт виходить м'який, із ніжною, цитриновою ноткою. Недарма він полонив мільйони сердець

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • форма для випікання 8х14х8,5;
  • форма для випікання 25х11х7;
  • кисломолочний сир 1,2 кг;
  • яйця 6 шт.;
  • цукор 250 г;
  • ванільний цукор 16 г;
  • масло 150 г;
  • сметана 50 г;
  • манна крупа 60 г;
  • крохмаль 30 г;
  • розпушувач 5 г;
  • родзинки 100 г;
  • цедра одного апельсина. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно до кисломолочного сиру додати курячі яйця, цукор, ванільний цукор, вершкове масло та сметану. Все ретельно перебити блендером. 

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Кисломолочний сир та яйця. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо розпушувач, манну крупу та крохмаль. Все перемішати. 

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Додавання розпушувача. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо промиті родзинки, цедру апельсина та ретельно перемішати. 

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Родзинки та апельсинова цедра. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер виливаємо цю масу в форму для запікання. Випікати за температури 180°С протягом 60 хвилин. 

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Тісто для випікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Коли сирники приготувалися, їх потрібно покласти догори дном. 

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Готові сирники. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно взяти чорний шоколад та розтопити його. Додати дві столові ложки олії без запаху. 

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Глазур для сирників. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Наносимо цю глазур на сирники. Дати застигнути глазурі та можна подавати до столу. 

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Готові сирники. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024.

Радимо ознайомитися з традиційним карпатським рецептом узвару до Різдва.

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