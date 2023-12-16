Ідеальний рецепт львівського сирника — відео

Львівський сирник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Львівський сирник — це вишукано і просто водночас. Десерт виходить м'який, із ніжною, цитриновою ноткою. Недарма він полонив мільйони сердець.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

форма для випікання 8х14х8,5;

форма для випікання 25х11х7;

кисломолочний сир 1,2 кг;

яйця 6 шт.;

цукор 250 г;

ванільний цукор 16 г;

масло 150 г;

сметана 50 г;

манна крупа 60 г;

крохмаль 30 г;

розпушувач 5 г;

родзинки 100 г;

цедра одного апельсина.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно до кисломолочного сиру додати курячі яйця, цукор, ванільний цукор, вершкове масло та сметану. Все ретельно перебити блендером.

Кисломолочний сир та яйця. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо розпушувач, манну крупу та крохмаль. Все перемішати.

Додавання розпушувача. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо промиті родзинки, цедру апельсина та ретельно перемішати.

Родзинки та апельсинова цедра. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер виливаємо цю масу в форму для запікання. Випікати за температури 180°С протягом 60 хвилин.

Тісто для випікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Коли сирники приготувалися, їх потрібно покласти догори дном.

Готові сирники. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно взяти чорний шоколад та розтопити його. Додати дві столові ложки олії без запаху.

Глазур для сирників. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Наносимо цю глазур на сирники. Дати застигнути глазурі та можна подавати до столу.

Готові сирники. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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