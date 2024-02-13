Як приготувати швидко курку по-аджарськи — покроковий рецепт з фото

Філе по-аджарськи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оригінальний рецепт, який вразить вас та ваших гостей — куряче філе по-аджарськи. Можна приготувати курячу грудку за цим рецептом і подати на святковий стіл або порадувати свою сім'ю такою смачною стравою на сімейну вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряче філе 3 шт;

яйце 3 шт;

вершковий сир 100-120 г;

моцарелла 100-120 г;

сіль, чорний мелений перець;

сушений часник;

копчена паприка.

Спосіб приготування

Розрізати куряче філе в центрі, формуючи кишеню. Чим більше кишеня, тим більше начинки поміститься.

Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покласти фольгу в цю кишеню, щоб вона тримала форму.

Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посипати куряче філе сіллю, чорним меленим перцем, сушеним часником, копченою паприкою.

Куряче філе на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити куряче філе з обох боків по 4 хвилини до рум'яності.

Сирна начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розділити яйця на білки та жовтки.

Куряче філе та сирна начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати білки з вершковим сиром та моцарелою. Викласти начинку в кишені із курячого філе.

Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати при 200 °C протягом 10 хвилин.

Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дістати із духовки, викласти по центру жовтки. Поставити до духовки ще на 4 хвилини.

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків із курячим фаршем.

Ще ми писали про рецепт зимового салату з куркою та чорносливом.