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Рецепт курячої грудки по-аджарськи — ідея на мільйон

13 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати швидко курку по-аджарськи — покроковий рецепт з фото
Філе по-аджарськи. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Оригінальний рецепт, який вразить вас та ваших гостей — куряче філе по-аджарськи. Можна приготувати курячу грудку за цим рецептом і подати на святковий стіл або порадувати свою сім'ю такою смачною стравою на сімейну вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе 3 шт;
  • яйце 3 шт;
  • вершковий сир 100-120 г;
  • моцарелла 100-120 г;
  • сіль, чорний мелений перець;
  • сушений часник;
  • копчена паприка.

Спосіб приготування

Розрізати куряче філе в центрі, формуючи кишеню. Чим більше кишеня, тим більше начинки поміститься.

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Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покласти фольгу в цю кишеню, щоб вона тримала форму.

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Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посипати куряче філе сіллю, чорним меленим перцем, сушеним часником, копченою паприкою.

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Куряче філе на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити куряче філе з обох боків по 4 хвилини до рум'яності.

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Сирна начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розділити яйця на білки та жовтки.

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Куряче філе та сирна начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати білки з вершковим сиром та моцарелою. Викласти начинку в кишені із курячого філе.

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Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати при 200 °C протягом 10 хвилин.

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Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дістати із духовки, викласти по центру жовтки. Поставити до духовки ще на 4 хвилини.

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків із курячим фаршем.

Ще ми писали про рецепт зимового салату з куркою та чорносливом.

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курка
запечена курка
куряче філе

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