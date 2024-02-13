Як приготувати швидко курку по-аджарськи — покроковий рецепт з фото

Рецепт курячої грудки по-аджарськи — ідея на мільйон
Оригінальний рецепт, який вразить вас та ваших гостей — куряче філе по-аджарськи. Можна приготувати курячу грудку за цим рецептом і подати на святковий стіл або порадувати свою сім'ю такою смачною стравою на сімейну вечерю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе 3 шт;
- яйце 3 шт;
- вершковий сир 100-120 г;
- моцарелла 100-120 г;
- сіль, чорний мелений перець;
- сушений часник;
- копчена паприка.
Спосіб приготування
Розрізати куряче філе в центрі, формуючи кишеню. Чим більше кишеня, тим більше начинки поміститься.
Покласти фольгу в цю кишеню, щоб вона тримала форму.
Посипати куряче філе сіллю, чорним меленим перцем, сушеним часником, копченою паприкою.
Обсмажити куряче філе з обох боків по 4 хвилини до рум'яності.
Розділити яйця на білки та жовтки.
Змішати білки з вершковим сиром та моцарелою. Викласти начинку в кишені із курячого філе.
Випікати при 200 °C протягом 10 хвилин.
Дістати із духовки, викласти по центру жовтки. Поставити до духовки ще на 4 хвилини.
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