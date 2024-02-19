Як запекти курячу грудку, щоб вийшла соковита та ароматна — відео та фото

Рецепт курячого філе з неймовірно смачним соусом
Уявіть соковиті шматочки курячого філе з ніжним соусом, який пробуджує апетит тільки своїм ароматом. Цей рецепт курячого філе перетворить вашу звичайну вечерю на справжнє кулінарне свято. Дізнайтеся, як створити цю страву та порадуйте своїх близьких неповторним смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе 600 г;
- цибуля 2 шт.;
- сіль, чорний мелений перець;
- сир 100 г;
- майонез 2-3 ст. л.;
- сметану 2-3 ст. л.;
- часник 1 зубчик;
- вершкове масло.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю тонкими півкільцями. Обсмажити цибулю на сковороді 1-2 хвилини до м'якості.
Нарізати куряче філе на тонкі скибочки. Посолити та поперчити.
Натерти сир на велику тертку. Подрібнити часник. Змішати сметану, майонез, сир та часник.
Змастити форму вершковим маслом. Викласти половину цибулі. Зверху філе.
Змастити половиною соусу. Знову повторити всі шари: цибуля, філе куряче, соус.
Випікати при температурі 180 °С 20-30 хвилин до рум'яності.
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