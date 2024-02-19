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Рецепт курячого філе з неймовірно смачним соусом

19 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як запекти курячу грудку, щоб вийшла соковита та ароматна — відео та фото
Куряче філе в соусі. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Уявіть соковиті шматочки курячого філе з ніжним соусом, який пробуджує апетит тільки своїм ароматом. Цей рецепт курячого філе перетворить вашу звичайну вечерю на справжнє кулінарне свято. Дізнайтеся, як створити цю страву та порадуйте своїх близьких неповторним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

  • куряче філе 600 г;
  • цибуля 2 шт.;
  • сіль, чорний мелений перець;
  • сир 100 г;
  • майонез 2-3 ст. л.;
  • сметану 2-3 ст. л.;
  • часник 1 зубчик;
  • вершкове масло.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю тонкими півкільцями. Обсмажити цибулю на сковороді 1-2 хвилини до м'якості.

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Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати куряче філе на тонкі скибочки. Посолити та поперчити.

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Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти сир на велику тертку. Подрібнити часник. Змішати сметану, майонез, сир та часник.

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Соус для курки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму вершковим маслом. Викласти половину цибулі. Зверху філе.

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Куряче філе та соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити половиною соусу. Знову повторити всі шари: цибуля, філе куряче, соус.

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Куряче філе та соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати при температурі 180 °С 20-30 хвилин до рум'яності.

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Рис та курка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт м'ясної підливки для макаронів, рису, гречки або пюре.

Також Клопотенко розповів про лайфхаки, як приготувати розсипчастий рис.

їжа
рецепти
лайфхаки
Вечеря
курка
запечена курка
куряче філе

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