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Рецепт крафінів із сухофруктами та без яєць

25 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
смачні та прості булочки — відео рецепт
Крафіни із сухофруктами. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Крафіни це дуже смачна випічка. Зазвичай в цьому рецепті використовуються сухофрукти, які чудово доповнюють смак вологого тіста.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться (інгредієнти для 3 шт):

  • молоко 3,2% 280 мл;
  • борошно 600 г;
  • цукор 100 г;
  • розтоплене вершкове масло 100 г;
  • сіль 1 ч.л;
  • сухі дріжджі 2 ч. л;
  • м'яке вершкове масло (для змащування краффінів) 80 г;
  • куркума 1 ч. л;
  • цедра 1 апельсина (натерти на дрібній тертці).

Для начинки:

  • курага 200 г;
  • в'ялена журавлина 100 г;
  • віскі (або будь-яке ароматне спиртне) 100 г;
  • цукрова пудра для подачі.

Спосіб приготування

У теплому молоці розвести 1 ст. цукру та дріжджі. Залишити на 10-15 хвилин.

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Цукор та дріжджі. Фото: YouTube @evadaren

Дріжджі почнуть "працювати" та з'явиться пишна піна.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

В опару додати сіль з куркумою, цукор і просіяне борошно, що залишилося, перемішати. Додати розтоплене вершкове масло, цедру і замісити тісто.

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Тісто для краффінів. Фото: YouTube @evadaren

Зібрати в грудку, воно виходить досить щільне, в роботі зручне, до рук сильно не липне.

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Тісто для краффінів. Фото: YouTube @evadaren

Накрити рушником або харчовою плівкою та прибрати у тепле місце на 40-50 хвилин. Тісто має збільшитися обсягом вдвічі.

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Сухофрукти та тісто. Фото: YouTube @evadaren

Тісто поділити на три частини. У кожної частини підібрати краї, щоб вийшла акуратна кулька. Викласти кульки на припилену мукою дошку і накривши плівкою залишити в теплі на 10 хвилин (не обов'язково).

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Приготування крафінів. Фото: YouTube @evadaren

Робочу поверхню присипати мукою. Кульку тіста розкотити (розтягнути) у тонкий та довгий пласт. Змастити рівним шаром 1/3 частини м'якого вершкового масла|мастила| — можна це робити силіконовою лопаткою або пензликом. З сухофруктів злити зайву рідину і 1/3 частину розподілити по тісту.

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Приготування крафінів. Фото: YouTube @evadaren

Скрутити тісто в рулет по широкій стороні, можна накрити харчовою плівкою та прибрати убік. Подібним чином розкотити і скрутити в рулет решту кульок тіста. Рулет розрізати вздовж посередині, не до кінця і скрутити крафін зі всього тіста, накладаючи один шар поверх іншого.

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Готові крафіни. Фото: YouTube @evadaren

У паперову форму для пасок середнього розміру викласти крафіни. Випікати близько 40 хвилин при температурі 180°С. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Готові крафіни остудити на решітці та посипати цукровою пудрою.

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