смачні та прості булочки — відео рецепт

Рецепт крафінів із сухофруктами та без яєць
Крафіни це дуже смачна випічка. Зазвичай в цьому рецепті використовуються сухофрукти, які чудово доповнюють смак вологого тіста.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться (інгредієнти для 3 шт):
- молоко 3,2% 280 мл;
- борошно 600 г;
- цукор 100 г;
- розтоплене вершкове масло 100 г;
- сіль 1 ч.л;
- сухі дріжджі 2 ч. л;
- м'яке вершкове масло (для змащування краффінів) 80 г;
- куркума 1 ч. л;
- цедра 1 апельсина (натерти на дрібній тертці).
Для начинки:
- курага 200 г;
- в'ялена журавлина 100 г;
- віскі (або будь-яке ароматне спиртне) 100 г;
- цукрова пудра для подачі.
Спосіб приготування
У теплому молоці розвести 1 ст. цукру та дріжджі. Залишити на 10-15 хвилин.
Дріжджі почнуть "працювати" та з'явиться пишна піна.
В опару додати сіль з куркумою, цукор і просіяне борошно, що залишилося, перемішати. Додати розтоплене вершкове масло, цедру і замісити тісто.
Зібрати в грудку, воно виходить досить щільне, в роботі зручне, до рук сильно не липне.
Накрити рушником або харчовою плівкою та прибрати у тепле місце на 40-50 хвилин. Тісто має збільшитися обсягом вдвічі.
Тісто поділити на три частини. У кожної частини підібрати краї, щоб вийшла акуратна кулька. Викласти кульки на припилену мукою дошку і накривши плівкою залишити в теплі на 10 хвилин (не обов'язково).
Робочу поверхню присипати мукою. Кульку тіста розкотити (розтягнути) у тонкий та довгий пласт. Змастити рівним шаром 1/3 частини м'якого вершкового масла|мастила| — можна це робити силіконовою лопаткою або пензликом. З сухофруктів злити зайву рідину і 1/3 частину розподілити по тісту.
Скрутити тісто в рулет по широкій стороні, можна накрити харчовою плівкою та прибрати убік. Подібним чином розкотити і скрутити в рулет решту кульок тіста. Рулет розрізати вздовж посередині, не до кінця і скрутити крафін зі всього тіста, накладаючи один шар поверх іншого.
У паперову форму для пасок середнього розміру викласти крафіни. Випікати близько 40 хвилин при температурі 180°С. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Готові крафіни остудити на решітці та посипати цукровою пудрою.
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