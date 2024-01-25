смачні та прості булочки — відео рецепт

Крафіни із сухофруктами. Фото: YouTube @evadaren

Крафіни це дуже смачна випічка. Зазвичай в цьому рецепті використовуються сухофрукти, які чудово доповнюють смак вологого тіста.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться (інгредієнти для 3 шт):

молоко 3,2% 280 мл;

борошно 600 г;

цукор 100 г;

розтоплене вершкове масло 100 г;

сіль 1 ч.л;

сухі дріжджі 2 ч. л;

м'яке вершкове масло (для змащування краффінів) 80 г;

куркума 1 ч. л;

цедра 1 апельсина (натерти на дрібній тертці).

Для начинки:

курага 200 г;

в'ялена журавлина 100 г;

віскі (або будь-яке ароматне спиртне) 100 г;

цукрова пудра для подачі.

Спосіб приготування

У теплому молоці розвести 1 ст. цукру та дріжджі. Залишити на 10-15 хвилин.

Цукор та дріжджі. Фото: YouTube @evadaren

Дріжджі почнуть "працювати" та з'явиться пишна піна.

Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

В опару додати сіль з куркумою, цукор і просіяне борошно, що залишилося, перемішати. Додати розтоплене вершкове масло, цедру і замісити тісто.

Тісто для краффінів. Фото: YouTube @evadaren

Зібрати в грудку, воно виходить досить щільне, в роботі зручне, до рук сильно не липне.

Тісто для краффінів. Фото: YouTube @evadaren

Накрити рушником або харчовою плівкою та прибрати у тепле місце на 40-50 хвилин. Тісто має збільшитися обсягом вдвічі.

Сухофрукти та тісто. Фото: YouTube @evadaren

Тісто поділити на три частини. У кожної частини підібрати краї, щоб вийшла акуратна кулька. Викласти кульки на припилену мукою дошку і накривши плівкою залишити в теплі на 10 хвилин (не обов'язково).

Приготування крафінів. Фото: YouTube @evadaren

Робочу поверхню присипати мукою. Кульку тіста розкотити (розтягнути) у тонкий та довгий пласт. Змастити рівним шаром 1/3 частини м'якого вершкового масла|мастила| — можна це робити силіконовою лопаткою або пензликом. З сухофруктів злити зайву рідину і 1/3 частину розподілити по тісту.

Приготування крафінів. Фото: YouTube @evadaren

Скрутити тісто в рулет по широкій стороні, можна накрити харчовою плівкою та прибрати убік. Подібним чином розкотити і скрутити в рулет решту кульок тіста. Рулет розрізати вздовж посередині, не до кінця і скрутити крафін зі всього тіста, накладаючи один шар поверх іншого.

Готові крафіни. Фото: YouTube @evadaren

У паперову форму для пасок середнього розміру викласти крафіни. Випікати близько 40 хвилин при температурі 180°С. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Готові крафіни остудити на решітці та посипати цукровою пудрою.

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