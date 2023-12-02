Як засолити скумбрію в домашніх умовах — відео рецепт

Рецепт корисної скумбрії в домашніх умовах — виходить як копчена
На вигляд така скумбрія нагадує копчену рибу, а за смаком виходить слабосолона. Це чудовий варіант для приготування закуски до новорічного столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- жменя лушпиння цибулі;
- чорний чай 2 ст.
- сіль 3 ст;
- цукор 1.5 ст.
- запашний перць 3 шт;
- чорний перець горошком;
- коріандр;
- скумбрія 2 шт.
Спосіб приготування
Спершу необхідно приготувати маринад. Для цього кладемо в каструлю з водою велику жменю лушпиння цибулі, чорний сухий чай, цукор і сіль. За бажанням можна ще додати запашний перець та коріандр. Маринад потрібно варити 10 хвилин.
Маринад слід процідити через сито.
Тепер потрібно очистити свіжу скумбрію, щоб не залишилося темних плівок та відрізати голову.
Для того, щоб риба набула гарного копченого кольору, на хвостику робимо надріз і вставляємо дерев'яну паличку.
Підвішуємо рибу на паличці до пластикової пляшки, таким чином її не потрібно буде перевертати.
Заливаємо рибу маринадом, ставимо в холодильник на три доби.
Через три доби риба буде готова. На вигляд нагадує копчену рибу, а за смаком виходить слабосолона.
Таку скумбрію зручно зберігати у холодильнику у контейнері чи банці.
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