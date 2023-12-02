Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Рецепт корисної скумбрії в домашніх умовах — виходить як копчена arrow

Рецепт корисної скумбрії в домашніх умовах — виходить як копчена

2 грудня 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як засолити скумбрію в домашніх умовах — відео рецепт
Маринована скумбрія. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

На вигляд така скумбрія нагадує копчену рибу, а за смаком виходить слабосолона. Це чудовий варіант для приготування закуски до новорічного столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • жменя лушпиння цибулі;
  • чорний чай 2 ст.
  • сіль 3 ст;
  • цукор 1.5 ст.
  • запашний перць 3 шт;
  • чорний перець горошком;
  • коріандр;
  • скумбрія 2 шт.

Спосіб приготування

Спершу необхідно приготувати маринад. Для цього кладемо в каструлю з водою велику жменю лушпиння цибулі, чорний сухий чай, цукор і сіль. За бажанням можна ще додати запашний перець та коріандр. Маринад потрібно варити 10 хвилин.

null
Маринад для риб. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Маринад слід процідити через сито.

null
Маринад без спецій. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер потрібно очистити свіжу скумбрію, щоб не залишилося темних плівок та відрізати голову.

null
Сира скумбрія. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для того, щоб риба набула гарного копченого кольору, на хвостику робимо надріз і вставляємо дерев'яну паличку.

null
Паличка у хвості скумбрії. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Підвішуємо рибу на паличці до пластикової пляшки, таким чином її не потрібно буде перевертати.

null
Скумбрія у пляшці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаємо рибу маринадом, ставимо в холодильник на три доби.

null
Риба у маринаді. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через три доби риба буде готова. На вигляд нагадує копчену рибу, а за смаком виходить слабосолона.

null
Готова скумбрія. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Таку скумбрію зручно зберігати у холодильнику у контейнері чи банці.

null
Шматочки скумбрії. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали рецепт найсмачнішої скумбрії пряного посолу в домашніх умовах. Виходить набагато смачніше та бюджетніше, ніж із магазину.

Також ми писали про ідеальний рецепт смачного паштету зі скумбрії.

А ще ми писали, як правильно розморожувати рибу та м'ясо — поради від Клопотенка.

Також радимо ознайомитися з рецептом домашнього засолювання скумбрії з часником.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі