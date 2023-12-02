Як засолити скумбрію в домашніх умовах — відео рецепт

Маринована скумбрія. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На вигляд така скумбрія нагадує копчену рибу, а за смаком виходить слабосолона. Це чудовий варіант для приготування закуски до новорічного столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

жменя лушпиння цибулі;

чорний чай 2 ст.

сіль 3 ст;

цукор 1.5 ст.

запашний перць 3 шт;

чорний перець горошком;

коріандр;

скумбрія 2 шт.

Спосіб приготування

Спершу необхідно приготувати маринад. Для цього кладемо в каструлю з водою велику жменю лушпиння цибулі, чорний сухий чай, цукор і сіль. За бажанням можна ще додати запашний перець та коріандр. Маринад потрібно варити 10 хвилин.

Маринад для риб. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Маринад слід процідити через сито.

Маринад без спецій. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер потрібно очистити свіжу скумбрію, щоб не залишилося темних плівок та відрізати голову.

Сира скумбрія. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для того, щоб риба набула гарного копченого кольору, на хвостику робимо надріз і вставляємо дерев'яну паличку.

Паличка у хвості скумбрії. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Підвішуємо рибу на паличці до пластикової пляшки, таким чином її не потрібно буде перевертати.

Скумбрія у пляшці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаємо рибу маринадом, ставимо в холодильник на три доби.

Риба у маринаді. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через три доби риба буде готова. На вигляд нагадує копчену рибу, а за смаком виходить слабосолона.

Готова скумбрія. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Таку скумбрію зручно зберігати у холодильнику у контейнері чи банці.

Шматочки скумбрії. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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