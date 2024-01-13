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Рецепт корисного кукурудзяного печива без глютена

13 січня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисне печиво з кукурудзяного борошна — відео
Кукурудзяне печиво. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рекомендуємо це печиво як альтернативу печива на білому борошні та маслі. Воно підходить для тих, хто дотримується збалансованого харчування

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобиться: 

  • яйця 2 шт;
  • цукор 100 г;
  • ванільний цукор 0,5 п (8 г);
  • олія 50 мл;
  • цедра 1 апельсина;
  • кукурудзяне борошно 300 г;
  • розпушувач 1 ч.л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно додати цукор до курячих яєць та ретельно перемішати. 

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім додаємо ванільний цукор, олію та цедру апельсина. 

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Цедра апельсина. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім додаємо кукурудзяне борошно та розпушувач. Все ретельно перемішати. 

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Кукурудзяне борошно. Фото: YouTube @lilija-tsvit

З цієї маси потрібно замісити тісто для печива. Готове тісто потрібно залишити при кімнатній температурі на 30 хвилин. 

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Кукурудзяне борошно. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Беремо невелику кількість тіста, формуємо кульку та робимо форму печива.

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Печиво на деко. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Запікати при 180°С протягом 25-30 хвилин. 

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Кукурудзяне печиво. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".

їжа
рецепти
випічка
печиво
кукурудза

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