Корисне печиво з кукурудзяного борошна — відео

Кукурудзяне печиво. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Рекомендуємо це печиво як альтернативу печива на білому борошні та маслі. Воно підходить для тих, хто дотримується збалансованого харчування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт;

цукор 100 г;

ванільний цукор 0,5 п (8 г);

олія 50 мл;

цедра 1 апельсина;

кукурудзяне борошно 300 г;

розпушувач 1 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно додати цукор до курячих яєць та ретельно перемішати.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім додаємо ванільний цукор, олію та цедру апельсина.

Цедра апельсина. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім додаємо кукурудзяне борошно та розпушувач. Все ретельно перемішати.

Кукурудзяне борошно. Фото: YouTube @lilija-tsvit

З цієї маси потрібно замісити тісто для печива. Готове тісто потрібно залишити при кімнатній температурі на 30 хвилин.

Кукурудзяне борошно. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Беремо невелику кількість тіста, формуємо кульку та робимо форму печива.

Печиво на деко. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Запікати при 180°С протягом 25-30 хвилин.

Кукурудзяне печиво. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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