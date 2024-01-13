Корисне печиво з кукурудзяного борошна — відео

Рецепт корисного кукурудзяного печива без глютена
Рекомендуємо це печиво як альтернативу печива на білому борошні та маслі. Воно підходить для тих, хто дотримується збалансованого харчування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- яйця 2 шт;
- цукор 100 г;
- ванільний цукор 0,5 п (8 г);
- олія 50 мл;
- цедра 1 апельсина;
- кукурудзяне борошно 300 г;
- розпушувач 1 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно додати цукор до курячих яєць та ретельно перемішати.
Потім додаємо ванільний цукор, олію та цедру апельсина.
Потім додаємо кукурудзяне борошно та розпушувач. Все ретельно перемішати.
З цієї маси потрібно замісити тісто для печива. Готове тісто потрібно залишити при кімнатній температурі на 30 хвилин.
Беремо невелику кількість тіста, формуємо кульку та робимо форму печива.
Запікати при 180°С протягом 25-30 хвилин.
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