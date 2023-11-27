Салат з крабовими паличками — відео рецепт

Салат з крабовими паличками. Фото: YouTube @smachna_storinka

Це класичний варіант приготування відомого салату з крабових паличок і кукурудзи. Цей салат підійде до будь-якого столу і завжди виходить дуже смачним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.

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Вам знадобиться:

крабові палички 240 г;

яйця 4 шт.;

кукурудза консервована 380 г;

огірок 1 шт.;

рис 1/3 склянки;

майонез 4 ст. л.;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити рис.

Рис в каструлі. Фото: YouTube @smachna_storinka

Тим часом потрібно нарізати крабові палички середнім кубиком.

Крабові палички. Фото: YouTube @smachna_storinka

Огірок потрібно нарізати кубиком та додати до крабових паличок.

Нарізаний огірок. Фото: YouTube @smachna_storinka

Яйця потрібно зварити й також нарізати кубиком. Додаємо до огірків та крабових паличок.

Курячі яйця. Фото: YouTube @smachna_storinka

Тепер до всіх інгредієнтів додаємо консервовану кукурудзу.

Додавання кукурудзи та рису. Фото: YouTube @smachna_storinka

Додаємо відварений рис, який потрібно попередньо охолодити.

Додавання майонезу. Фото: YouTube @smachna_storinka

Заправляємо салат майонезом, все ретельно перемішати, за смаком додати сіль. Дати настоятися салату і можна подавати до столу.

Готовий салат. Фото: YouTube @smachna_storinka

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