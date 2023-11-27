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Рецепт класичного салату з крабовими паличками — збережіть до Нового року 2024

27 листопада 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат з крабовими паличками — відео рецепт
Салат з крабовими паличками. Фото: YouTube @smachna_storinka
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це класичний варіант приготування відомого салату з крабових паличок і кукурудзи. Цей салат підійде до будь-якого столу і завжди виходить дуже смачним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка

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Вам знадобиться: 

  • крабові палички 240 г;
  • яйця 4 шт.;
  • кукурудза консервована 380 г;
  • огірок 1 шт.;
  • рис 1/3 склянки;
  • майонез 4 ст. л.;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити рис. 

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Рис в каструлі. Фото: YouTube @smachna_storinka

Тим часом потрібно нарізати крабові палички середнім кубиком. 

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Крабові палички. Фото: YouTube @smachna_storinka

Огірок потрібно нарізати кубиком та додати до крабових паличок. 

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Нарізаний огірок. Фото: YouTube @smachna_storinka

Яйця потрібно зварити й також нарізати кубиком. Додаємо до огірків та крабових паличок. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @smachna_storinka

Тепер до всіх інгредієнтів додаємо консервовану кукурудзу. 

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Додавання кукурудзи та рису. Фото: YouTube @smachna_storinka

Додаємо відварений рис, який потрібно попередньо охолодити. 

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Додавання майонезу. Фото: YouTube @smachna_storinka

Заправляємо салат майонезом, все ретельно перемішати, за смаком додати сіль. Дати настоятися салату і можна подавати до столу. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @smachna_storinka

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

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