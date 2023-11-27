Салат з крабовими паличками — відео рецепт

Рецепт класичного салату з крабовими паличками — збережіть до Нового року 2024
Це класичний варіант приготування відомого салату з крабових паличок і кукурудзи. Цей салат підійде до будь-якого столу і завжди виходить дуже смачним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.
Вам знадобиться:
- крабові палички 240 г;
- яйця 4 шт.;
- кукурудза консервована 380 г;
- огірок 1 шт.;
- рис 1/3 склянки;
- майонез 4 ст. л.;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити рис.
Тим часом потрібно нарізати крабові палички середнім кубиком.
Огірок потрібно нарізати кубиком та додати до крабових паличок.
Яйця потрібно зварити й також нарізати кубиком. Додаємо до огірків та крабових паличок.
Тепер до всіх інгредієнтів додаємо консервовану кукурудзу.
Додаємо відварений рис, який потрібно попередньо охолодити.
Заправляємо салат майонезом, все ретельно перемішати, за смаком додати сіль. Дати настоятися салату і можна подавати до столу.
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