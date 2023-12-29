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Рецепт класичного олів'є, який швидко готується

29 грудня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний салат на новий рік — відео рецепт
Салат олів'є. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Є багато варіацій приготування салату олів'є без якого важко уявити новорічний стіл. Пропонуємо ознайомитися зі звичайним класичним рецептом

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй, смакуй — Виталий Бугера

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Вам знадобиться: 

  • лікарська ковбаса;
  • картопля печена;
  • морква печена;
  • солоний огірок;
  • горошок консервований;
  • яйця;
  • цибуля;
  • майонез. 

Спосіб приготування 

Для цього рецепту потрыбно запекти картоплю та моркву. Печені овочі будуть набагато смачнішими. 

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Картопля та морква. Фото: YouTube @gotui_smakui

Картоплю та моркву потрібно нарізати нарізати дрібним кубиком. Висипати в салатник. 

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Печена картопля. Фото: YouTube @gotui_smakui

Також потрібно нарізати мариновані або солоні огірки дрібним кубиком. Додати в салатник. 

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Мариновані огірки. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарізати варені яйця на варену ковбасу на однакові кубики. Додати в салатник. 

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Фото: YouTube @gotui_smakui

Залишилося додати консервований горошок. За смаком можна додати трохи цибулі. 

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Фото: YouTube @gotui_smakui

Додати сіль, чорний перець, майонез та ретельно перемішати. Можна подавати на стіл. 

Раніше ми писали, як зробити олів'є супер корисним для здоров'я.

Також ми писали що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

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