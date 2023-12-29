Смачний салат на новий рік — відео рецепт

Салат олів'є. Фото: Freepik

Є багато варіацій приготування салату олів'є без якого важко уявити новорічний стіл. Пропонуємо ознайомитися зі звичайним класичним рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй, смакуй — Виталий Бугера.

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Вам знадобиться:

лікарська ковбаса;

картопля печена;

морква печена;

солоний огірок;

горошок консервований;

яйця;

цибуля;

майонез.

Спосіб приготування

Для цього рецепту потрыбно запекти картоплю та моркву. Печені овочі будуть набагато смачнішими.

Картопля та морква. Фото: YouTube @gotui_smakui

Картоплю та моркву потрібно нарізати нарізати дрібним кубиком. Висипати в салатник.

Печена картопля. Фото: YouTube @gotui_smakui

Також потрібно нарізати мариновані або солоні огірки дрібним кубиком. Додати в салатник.

Мариновані огірки. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарізати варені яйця на варену ковбасу на однакові кубики. Додати в салатник.

Фото: YouTube @gotui_smakui

Залишилося додати консервований горошок. За смаком можна додати трохи цибулі.

Фото: YouTube @gotui_smakui

Додати сіль, чорний перець, майонез та ретельно перемішати. Можна подавати на стіл.

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