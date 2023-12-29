Смачний салат на новий рік — відео рецепт

Рецепт класичного олів'є, який швидко готується
Є багато варіацій приготування салату олів'є без якого важко уявити новорічний стіл. Пропонуємо ознайомитися зі звичайним класичним рецептом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй, смакуй — Виталий Бугера.
Вам знадобиться:
- лікарська ковбаса;
- картопля печена;
- морква печена;
- солоний огірок;
- горошок консервований;
- яйця;
- цибуля;
- майонез.
Спосіб приготування
Для цього рецепту потрыбно запекти картоплю та моркву. Печені овочі будуть набагато смачнішими.
Картоплю та моркву потрібно нарізати нарізати дрібним кубиком. Висипати в салатник.
Також потрібно нарізати мариновані або солоні огірки дрібним кубиком. Додати в салатник.
Нарізати варені яйця на варену ковбасу на однакові кубики. Додати в салатник.
Залишилося додати консервований горошок. За смаком можна додати трохи цибулі.
Додати сіль, чорний перець, майонез та ретельно перемішати. Можна подавати на стіл.
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