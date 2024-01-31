Рецепт ідеального бісквіта — відео

Рецепт класичного бісквіта, перевіреного роками, — лише три інгредієнти
Це рецепт ідеального бісквіта, який підійде для приготування будь-якого торта. Його можна розрізати на коржі та додати крем за вашим смаком. Також цей бісквіт можна подавати, як самостійну випічку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- яйце — 3 шт.;
- борошно — 120 г;
- цукор — 150 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно окремо збити білки до стійких піків. Перед збиванням додати дрібку солі.
Потім додати цукор та жовтки. Все ретельно перемішати.
Додати борошно та ще раз все перемішати.
Тісто обережно перекладаємо в форму для випікання.
Випікати при 180 °С протягом 20-30 хвилин.
Коли пиріг приготувався, потрібно залишити його в духовці на 3-5 хвилин, тоді він рівномірно опуститься.
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