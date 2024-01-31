Рецепт ідеального бісквіта — відео

Класичний бісквіт. Фото: Freepik

Це рецепт ідеального бісквіта, який підійде для приготування будь-якого торта. Його можна розрізати на коржі та додати крем за вашим смаком. Також цей бісквіт можна подавати, як самостійну випічку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

яйце — 3 шт.;

борошно — 120 г;

цукор — 150 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно окремо збити білки до стійких піків. Перед збиванням додати дрібку солі.

Яєчні білки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додати цукор та жовтки. Все ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додати борошно та ще раз все перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тісто обережно перекладаємо в форму для випікання.

Приготування бісквіта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікати при 180 °С протягом 20-30 хвилин.

Готовий бісквіт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Коли пиріг приготувався, потрібно залишити його в духовці на 3-5 хвилин, тоді він рівномірно опуститься.

Класичний бісквіт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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