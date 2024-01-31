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Рецепт класичного бісквіта, перевіреного роками, — лише три інгредієнти

31 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт ідеального бісквіта — відео
Класичний бісквіт. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт ідеального бісквіта, який підійде для приготування будь-якого торта. Його можна розрізати на коржі та додати крем за вашим смаком. Також цей бісквіт можна подавати, як самостійну випічку. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • яйце — 3 шт.;
  • борошно — 120 г;
  • цукор — 150 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно окремо збити білки до стійких піків. Перед збиванням додати дрібку солі. 

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Яєчні білки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додати цукор та жовтки. Все ретельно перемішати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додати борошно та ще раз все перемішати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тісто обережно перекладаємо в форму для випікання. 

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Приготування бісквіта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікати при 180 °С протягом 20-30 хвилин.

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Готовий бісквіт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Коли пиріг приготувався, потрібно залишити його в духовці на 3-5 хвилин, тоді він рівномірно опуститься. 

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Класичний бісквіт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".

випічка
бисквіт

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