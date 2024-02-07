Домашній корисний хумус з авокадо — відео рецепт

Домашній Хумус. Фото: YouTube @evadaren

Це рецепт корисного та смачного хумусу, який готується з нуту та авокадо. Його можна подавати зі свіжим хлібом або використовувати для приготування бутербродів. Відмінний варіант для перекушування, який багатий на білок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

банку консервованого нуту 500 г;

авокадо 1 шт.;

кунжутна паста тахіні 3 ст.л;

лаймовий сік до смаку;

часник 2 зубчики;

кунжутна олія 2 ст.л. (або інша без запаху);

мелена зіра, коріандр та паприка 1 ч.л;

сіль 1-2 ч.л.

Для подачі:

гранат за смаком;

піта чи лаваш;

мікрозелень гороху.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно очистити авокадо та часник.

Консервований нут. Фото: YouTube @evadaren

Пробиваємо всі інгредієнти в кухонному комбайні або за допомогою блендера до кремоподібної консистенції, використовуючи воду від нуту.

Авокадо та нут. Фото: YouTube @evadaren

Додаємо всі спеції та ще раз ретельно перемішуємо.

Суміш спецій. Фото: YouTube @evadaren

Викладаємо хумус на тарілку та оформляємо за допомогою ложки.

Сік лайма. Фото: YouTube @evadaren

Поливаємо олією, прикрашаємо зернами гранату та мікрозеленню. Подаємо з коржами.

Готовий Хумус. Фото: YouTube @evadaren

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