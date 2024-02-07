Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Рецепт хумусу з нуту та авокадо arrow

Рецепт хумусу з нуту та авокадо

7 лютого 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Домашній корисний хумус з авокадо — відео рецепт
Домашній Хумус. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт корисного та смачного хумусу, який готується з нуту та авокадо. Його можна подавати зі свіжим хлібом або використовувати для приготування бутербродів. Відмінний варіант для перекушування, який багатий на білок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • банку консервованого нуту 500 г;
  • авокадо 1 шт.;
  • кунжутна паста тахіні 3 ст.л;
  • лаймовий сік до смаку;
  • часник 2 зубчики;
  • кунжутна олія 2 ст.л. (або інша без запаху);
  • мелена зіра, коріандр та паприка 1 ч.л;
  • сіль 1-2 ч.л.

Для подачі:

  • гранат за смаком;
  • піта чи лаваш;
  • мікрозелень гороху.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно очистити авокадо та часник.

null
Консервований нут. Фото: YouTube @evadaren

Пробиваємо всі інгредієнти в кухонному комбайні або за допомогою блендера до кремоподібної консистенції, використовуючи воду від нуту.

null
Авокадо та нут. Фото: YouTube @evadaren

Додаємо всі спеції та ще раз ретельно перемішуємо.

null
Суміш спецій. Фото: YouTube @evadaren

Викладаємо хумус на тарілку та оформляємо за допомогою ложки.

null
Сік лайма. Фото: YouTube @evadaren

Поливаємо олією, прикрашаємо зернами гранату та мікрозеленню. Подаємо з коржами.

null
Готовий Хумус. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали про корисні властивості гороху — лайфхак, як уникнути здуття живота.

Збережіть рецепт сирного супу, від якого все у захваті.

їжа
рецепти
лайфхаки
закуска
пісний рецепт
пісні страви
хумус
нут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі