Домашній корисний хумус з авокадо — відео рецепт

Рецепт хумусу з нуту та авокадо
Це рецепт корисного та смачного хумусу, який готується з нуту та авокадо. Його можна подавати зі свіжим хлібом або використовувати для приготування бутербродів. Відмінний варіант для перекушування, який багатий на білок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- банку консервованого нуту 500 г;
- авокадо 1 шт.;
- кунжутна паста тахіні 3 ст.л;
- лаймовий сік до смаку;
- часник 2 зубчики;
- кунжутна олія 2 ст.л. (або інша без запаху);
- мелена зіра, коріандр та паприка 1 ч.л;
- сіль 1-2 ч.л.
Для подачі:
- гранат за смаком;
- піта чи лаваш;
- мікрозелень гороху.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно очистити авокадо та часник.
Пробиваємо всі інгредієнти в кухонному комбайні або за допомогою блендера до кремоподібної консистенції, використовуючи воду від нуту.
Додаємо всі спеції та ще раз ретельно перемішуємо.
Викладаємо хумус на тарілку та оформляємо за допомогою ложки.
Поливаємо олією, прикрашаємо зернами гранату та мікрозеленню. Подаємо з коржами.
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