На Новий рік 2024 року потрібно подати помаранчеву страву — відео рецепт

Рецепт хрумкої та соковитої моркви по-корейськи — доповнить новорічний стіл
Рецепт хрумкої моркви по-корейськи. Вона виходить така ж як на ринку, смачна та соковита. Обов'язково спробуйте приготувати, вона стане чудовим доповненням на новорічному столі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- морква 500 гр;
- часник 5 зубчиків;
- невелика цибулина;
- гострий червоний перець 0,5 ч.л;
- сіль 0,5 ч. л;
- коріандр 0,5 ч.л.
- цукор 1 год.
- оцет 1 год.
- олія 50 мл.
Спосіб приготування
Натерти моркву на тертку для корейської моркви.
Дрібно нарізати цибулю. Обсмажити цибулю на олії до золотистого кольору.
Цибуля не додається в саму моркву, а використовується лише для того, щоб ароматизувати олію.
Пропустити часник через прес або натерти на дрібній тертці або просто дрібно посікти ножем.
Додати сіль, цукор, оцет у моркву та перемішати. При додаванні солі та цукру морква почне віддавати сік, його можна злити. Зібрати моркву в гірку, висипати перець і коріандр зверху і залити гарячою олією.
Гаряча рослинна олія розкриє аромат спецій. Ретельно перемішати моркву зі спеціями та олією Додати часник, перемішати. Поставити в холодильник на 4 години або більше.
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