Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Рецепт хрумкої та соковитої моркви по-корейськи — доповнить новорічний стіл arrow

Рецепт хрумкої та соковитої моркви по-корейськи — доповнить новорічний стіл

19 грудня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
На Новий рік 2024 року потрібно подати помаранчеву страву — відео рецепт
Морква по-корейськи. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт хрумкої моркви по-корейськи. Вона виходить така ж як на ринку, смачна та соковита. Обов'язково спробуйте приготувати, вона стане чудовим доповненням на новорічному столі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • морква 500 гр;
  • часник 5 зубчиків;
  • невелика цибулина;
  • гострий червоний перець 0,5 ч.л;
  • сіль 0,5 ч. л;
  • коріандр 0,5 ч.л.
  • цукор 1 год.
  • оцет 1 год.
  • олія 50 мл.

Спосіб приготування

Натерти моркву на тертку для корейської моркви.

null
Інгредієнти для рецепта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати цибулю. Обсмажити цибулю на олії до золотистого кольору.

null
Натерта морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цибуля не додається в саму моркву, а використовується лише для того, щоб ароматизувати олію.

null
Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пропустити часник через прес або натерти на дрібній тертці або просто дрібно посікти ножем.

null
Морква та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль, цукор, оцет у моркву та перемішати. При додаванні солі та цукру морква почне віддавати сік, його можна злити. Зібрати моркву в гірку, висипати перець і коріандр зверху і залити гарячою олією.

null
Смажена цибуля та олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Гаряча рослинна олія розкриє аромат спецій. Ретельно перемішати моркву зі спеціями та олією Додати часник, перемішати. Поставити в холодильник на 4 години або більше.

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

Радимо ознайомитися з традиційним карпатським рецептом узвару до Різдва.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі