На Новий рік 2024 року потрібно подати помаранчеву страву — відео рецепт

Морква по-корейськи. Фото: Freepik

Рецепт хрумкої моркви по-корейськи. Вона виходить така ж як на ринку, смачна та соковита. Обов'язково спробуйте приготувати, вона стане чудовим доповненням на новорічному столі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

морква 500 гр;

часник 5 зубчиків;

невелика цибулина;

гострий червоний перець 0,5 ч.л;

сіль 0,5 ч. л;

коріандр 0,5 ч.л.

цукор 1 год.

оцет 1 год.

олія 50 мл.

Спосіб приготування

Натерти моркву на тертку для корейської моркви.

Інгредієнти для рецепта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати цибулю. Обсмажити цибулю на олії до золотистого кольору.

Натерта морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цибуля не додається в саму моркву, а використовується лише для того, щоб ароматизувати олію.

Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пропустити часник через прес або натерти на дрібній тертці або просто дрібно посікти ножем.

Морква та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль, цукор, оцет у моркву та перемішати. При додаванні солі та цукру морква почне віддавати сік, його можна злити. Зібрати моркву в гірку, висипати перець і коріандр зверху і залити гарячою олією.

Смажена цибуля та олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Гаряча рослинна олія розкриє аромат спецій. Ретельно перемішати моркву зі спеціями та олією Додати часник, перемішати. Поставити в холодильник на 4 години або більше.

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