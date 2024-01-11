Ідеальний спосіб приготування квашеної капусти — відео

Квашена капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Квашена капуста за цим рецептом готується просто і швидко. Виходить завжди соковита і хрумка. Коли закінчується банка капусти, можна ще заквасити, і буде завжди свіжа квашена капуста.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я.

Читайте також:

Вам знадобиться (на трилітрову банку):

2-2,5 кг капусти;

3 лаврові листи;

7 горошин чорного перцю;

1 морква.

На 1 л кип'яченої охолодженої води:

1 столова ложка солі;

1 столова ложка цукру.

Такого розсолу вам знадобиться 1,25-1,5 л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нашаткувати капусту та натерти моркву.

Капуста, морква та спеції. Фото: YouTube @zdorovia

До води додаємо сіль та цукор, ретельно перемішати.

Вода, сіль та цукор. Фото: YouTube @zdorovia

Складаємо моркву та капусту на стіл.

Морква та капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Тепер потрібно перемішати моркву з капустою, додати лавровий лист та перець горошком.

Капуста в банці. Фото: YouTube @zdorovia

Капусту щільно вкласти в банку та залити водою з сіллю. Потрібно трохи залишити місця в банці, тому що під час бродіння кількість рідини може збільшитися.

Капуста в банці. Фото: YouTube @zdorovia

Залишаємо капусту в теплому місці на три дні. Кожного дня капусту потрібно проколювати ножем до дна банки.

Квашена капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Раніше ми писали про геніальний салат із пекінської капусти.

Ще ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.