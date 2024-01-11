Ідеальний спосіб приготування квашеної капусти — відео

Рецепт хрумкої квашеної капусти швидкого приготування
Квашена капуста за цим рецептом готується просто і швидко. Виходить завжди соковита і хрумка. Коли закінчується банка капусти, можна ще заквасити, і буде завжди свіжа квашена капуста.
Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я.
Вам знадобиться (на трилітрову банку):
- 2-2,5 кг капусти;
- 3 лаврові листи;
- 7 горошин чорного перцю;
- 1 морква.
На 1 л кип'яченої охолодженої води:
- 1 столова ложка солі;
- 1 столова ложка цукру.
Такого розсолу вам знадобиться 1,25-1,5 л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нашаткувати капусту та натерти моркву.
До води додаємо сіль та цукор, ретельно перемішати.
Складаємо моркву та капусту на стіл.
Тепер потрібно перемішати моркву з капустою, додати лавровий лист та перець горошком.
Капусту щільно вкласти в банку та залити водою з сіллю. Потрібно трохи залишити місця в банці, тому що під час бродіння кількість рідини може збільшитися.
Залишаємо капусту в теплому місці на три дні. Кожного дня капусту потрібно проколювати ножем до дна банки.
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