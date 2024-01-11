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Рецепт хрумкої квашеної капусти швидкого приготування

11 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний спосіб приготування квашеної капусти — відео
Квашена капуста. Фото: YouTube @zdorovia
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Квашена капуста за цим рецептом готується просто і швидко. Виходить завжди соковита і хрумка. Коли закінчується банка капусти, можна ще заквасити, і буде завжди свіжа квашена капуста.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я.

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Вам знадобиться (на трилітрову банку): 

  • 2-2,5 кг капусти;
  • 3 лаврові листи;
  • 7 горошин чорного перцю;
  • 1 морква. 

На 1 л кип'яченої охолодженої води:

  • 1 столова ложка солі;
  • 1 столова ложка цукру. 

Такого розсолу вам знадобиться 1,25-1,5 л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нашаткувати капусту та натерти моркву. 

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Капуста, морква та спеції. Фото: YouTube @zdorovia

До води додаємо сіль та цукор, ретельно перемішати. 

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Вода, сіль та цукор. Фото: YouTube @zdorovia

Складаємо моркву та капусту на стіл. 

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Морква та капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Тепер потрібно перемішати моркву з капустою, додати лавровий лист та перець горошком. 

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Капуста в банці. Фото: YouTube @zdorovia

Капусту щільно вкласти в банку та залити водою з сіллю. Потрібно трохи залишити місця в банці, тому що під час бродіння кількість рідини може збільшитися. 

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Капуста в банці. Фото: YouTube @zdorovia

Залишаємо капусту в теплому місці на три дні. Кожного дня капусту потрібно проколювати ножем до дна банки. 

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Квашена капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Раніше ми писали про геніальний салат із пекінської капусти.

Ще ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

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