Рецепт яєць під гострим рибним соусом — відео

Рецепт карпатської святкової намазки з яєць та маринованих огірків
Рецепт смачної закуски з яєць. Вони вдало будуть пасувати до всіх страв та стануть прикрасою новорічного столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- яйця 8 шт.
Для соусу:
- яйце 2 шт. з 8 шт;
- гірчиця міцна 1 ч.л;
- майонез 3 ст.л;
- сметана 3 ст.л;
- гриби мариновані 100 гр;
- оселедець філе 1 шт;
- зелень петрушки;
- маринований червоний солодкий перець;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати соус. Для цього два зварених яйця розминаємо виделкою.
Далі до яєць додаємо гірчицю, все ретельно перемішати. Потім до цієї маси додати три столові ложки сматани та майонезу, його буде доречно замінити домашнім. Все досить ретельно перемішати.
Дрібно нарізати філе оселедця та додати до яєчної маси.
Також знадобляться мариновані гриби, їх потрібно дрібно нарізати та додати до яєчної маси.
Нарізати зелень петрушки та додати до соусу.
Тепер беремо яйця та нарізаємо на половинки. Складаємо їх жовтком до низу на начинку.
Зверху прикрашаємо смужками солодкого маринованого перцю та посипаємо чорним перцем.
Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024.
Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.
А ось рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024.
І рецепт одного з найсмачніших салатів на Новий рік 2024, який з'їдять одразу.
Читайте Новини.LIVE!