Рецепт яєць під гострим рибним соусом — відео

Закуска з яєць. Фото: YouTube @UkraineFood

Рецепт смачної закуски з яєць. Вони вдало будуть пасувати до всіх страв та стануть прикрасою новорічного столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

яйця 8 шт.

Для соусу:

яйце 2 шт. з 8 шт;

гірчиця міцна 1 ч.л;

майонез 3 ст.л;

сметана 3 ст.л;

гриби мариновані 100 гр;

оселедець філе 1 шт;

зелень петрушки;

маринований червоний солодкий перець;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати соус. Для цього два зварених яйця розминаємо виделкою.

Курячі яйця. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі до яєць додаємо гірчицю, все ретельно перемішати. Потім до цієї маси додати три столові ложки сматани та майонезу, його буде доречно замінити домашнім. Все досить ретельно перемішати.

Додавання майонезу. Фото: YouTube @UkraineFood

Дрібно нарізати філе оселедця та додати до яєчної маси.

Філе оселедця. Фото: YouTube @UkraineFood

Також знадобляться мариновані гриби, їх потрібно дрібно нарізати та додати до яєчної маси.

Мариновані гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Нарізати зелень петрушки та додати до соусу.

Курячі яйця. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер беремо яйця та нарізаємо на половинки. Складаємо їх жовтком до низу на начинку.

Прикрашання яєць. Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху прикрашаємо смужками солодкого маринованого перцю та посипаємо чорним перцем.

Готова закуска. Фото: YouTube @UkraineFood

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