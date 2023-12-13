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Рецепт карпатської святкової намазки з яєць та маринованих огірків

13 грудня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт яєць під гострим рибним соусом — відео
Закуска з яєць. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт смачної закуски з яєць. Вони вдало будуть пасувати до всіх страв та стануть прикрасою новорічного столу

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • яйця 8 шт. 

Для соусу: 

  • яйце 2 шт. з 8 шт;
  • гірчиця міцна 1 ч.л;
  • майонез 3 ст.л;
  • сметана 3 ст.л;
  • гриби мариновані 100 гр;
  • оселедець філе 1 шт;
  • зелень петрушки;
  • маринований червоний солодкий перець;
  • сіль;
  • перець. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно приготувати соус. Для цього два зварених яйця розминаємо виделкою. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі до яєць додаємо гірчицю, все ретельно перемішати. Потім до цієї маси додати три столові ложки сматани та майонезу, його буде доречно замінити домашнім. Все досить ретельно перемішати. 

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Додавання майонезу. Фото: YouTube @UkraineFood

Дрібно нарізати філе оселедця та додати до яєчної маси. 

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Філе оселедця. Фото: YouTube @UkraineFood

Також знадобляться мариновані гриби, їх потрібно дрібно нарізати та додати до яєчної маси. 

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Мариновані гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Нарізати зелень петрушки та додати до соусу. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер беремо яйця та нарізаємо на половинки. Складаємо їх жовтком до низу на начинку. 

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Прикрашання яєць. Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху прикрашаємо смужками солодкого маринованого перцю та посипаємо чорним перцем. 

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Готова закуска. Фото: YouTube @UkraineFood

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