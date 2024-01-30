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Рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний

30 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найсмачніший рецепт пирога.
Пиріг до чаю. Фото: YouTube @sweetliferecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Авторка кулінарного каналу Юлія Шевчук поділилася рецептом пирога, який привезла з Італії. Він називається "12 ложок" і готується без використання вагів. Спробуйте приготувати цей повітряний та ніжний десерт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Солодке життя з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • яйця 3 шт.;
  • цукор 12 ложок;
  • борошно 12 ложок;
  • молоко 12 ложок;
  • ванільний цукор;
  • розпушувач 1 чайна ложка;
  • олія 12 ложок;
  • сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати три яйця з чайною ложкою ванільного цукру та щіпкою солі.

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Яйця в тарілці. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далі додаємо 12 ложок цукру. Все ретельно перемішати міксером.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далі додаємо 12 столових ложок молока. Все ретельно перемішати.

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Рослинна олія. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Також додаємо 12 столових ложок олії. Все ретельно перемішати.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Додаємо 12 ложок борошна та чайну ложку розпушувача, ще раз перемішуємо.

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Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Тісто виливаємо у форму для запікання. Запікати при 180°С протягом 30 хвилин.

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.

Раніше ми писали про ніжний десерт без цукру, борошна та олії — лише 100 калорій на 100 г.

Ще ми писали про найпростіший рецепт легендарного львівського сирника.

їжа
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