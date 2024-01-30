Найсмачніший рецепт пирога.

Пиріг до чаю. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Авторка кулінарного каналу Юлія Шевчук поділилася рецептом пирога, який привезла з Італії. Він називається "12 ложок" і готується без використання вагів. Спробуйте приготувати цей повітряний та ніжний десерт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Солодке життя з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

яйця 3 шт.;

цукор 12 ложок;

борошно 12 ложок;

молоко 12 ложок;

ванільний цукор;

розпушувач 1 чайна ложка;

олія 12 ложок;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати три яйця з чайною ложкою ванільного цукру та щіпкою солі.

Яйця в тарілці. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далі додаємо 12 ложок цукру. Все ретельно перемішати міксером.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далі додаємо 12 столових ложок молока. Все ретельно перемішати.

Рослинна олія. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Також додаємо 12 столових ложок олії. Все ретельно перемішати.

Додавання борошна. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Додаємо 12 ложок борошна та чайну ложку розпушувача, ще раз перемішуємо.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Тісто виливаємо у форму для запікання. Запікати при 180°С протягом 30 хвилин.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.

Раніше ми писали про ніжний десерт без цукру, борошна та олії — лише 100 калорій на 100 г.

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