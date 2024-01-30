Найсмачніший рецепт пирога.

Рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний
Авторка кулінарного каналу Юлія Шевчук поділилася рецептом пирога, який привезла з Італії. Він називається "12 ложок" і готується без використання вагів. Спробуйте приготувати цей повітряний та ніжний десерт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Солодке життя з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- яйця 3 шт.;
- цукор 12 ложок;
- борошно 12 ложок;
- молоко 12 ложок;
- ванільний цукор;
- розпушувач 1 чайна ложка;
- олія 12 ложок;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно змішати три яйця з чайною ложкою ванільного цукру та щіпкою солі.
Далі додаємо 12 ложок цукру. Все ретельно перемішати міксером.
Далі додаємо 12 столових ложок молока. Все ретельно перемішати.
Також додаємо 12 столових ложок олії. Все ретельно перемішати.
Додаємо 12 ложок борошна та чайну ложку розпушувача, ще раз перемішуємо.
Тісто виливаємо у форму для запікання. Запікати при 180°С протягом 30 хвилин.
Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.
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