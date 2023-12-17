Супер закуска з оселедця на Новий рік — відео рецепт

Закуска із оселедця. Фото: Freepik

Рецепт дуже смачного форшмаку. Проста і швидка закуска із оселедця. Вона відмінно підійде на святковий стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

філе оселедця 200 г;

цибуля салатна 1 шт;

яйця 2 шт.;

яблуко 50-60 г;

вершкове масло 50 г;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно дрібно нарізати філе оселедця.

Філе оселедця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно дрібно нарізати цибулю.

Шматочки риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також знадобиться нарізати яйця та яблука.

Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати м'яке вершкове масло. Приправити чорним меленим перцем.

Додавання яблука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За бажанням можна подрібнити блендером або перемолоти на м'ясорубці.

Готова закуска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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