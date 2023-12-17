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Рецепт ідеальної закуски з оселедця форшмак — збережіть до Нового року

17 грудня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Супер закуска з оселедця на Новий рік — відео рецепт
Закуска із оселедця. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт дуже смачного форшмаку. Проста і швидка закуска із оселедця. Вона відмінно підійде на святковий стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • філе оселедця 200 г;
  • цибуля салатна 1 шт;
  • яйця 2 шт.;
  • яблуко 50-60 г;
  • вершкове масло 50 г;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно дрібно нарізати філе оселедця.

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Філе оселедця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно дрібно нарізати цибулю.

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Шматочки риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також знадобиться нарізати яйця та яблука.

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Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати м'яке вершкове масло. Приправити чорним меленим перцем.

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Додавання яблука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За бажанням можна подрібнити блендером або перемолоти на м'ясорубці.

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Готова закуска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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