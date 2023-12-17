Супер закуска з оселедця на Новий рік — відео рецепт

Рецепт ідеальної закуски з оселедця форшмак — збережіть до Нового року
Рецепт дуже смачного форшмаку. Проста і швидка закуска із оселедця. Вона відмінно підійде на святковий стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- філе оселедця 200 г;
- цибуля салатна 1 шт;
- яйця 2 шт.;
- яблуко 50-60 г;
- вершкове масло 50 г;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно дрібно нарізати філе оселедця.
Потім потрібно дрібно нарізати цибулю.
Також знадобиться нарізати яйця та яблука.
Додати м'яке вершкове масло. Приправити чорним меленим перцем.
За бажанням можна подрібнити блендером або перемолоти на м'ясорубці.
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